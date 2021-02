Chi è Simone Fratini, il fidanzato di Barbara De Rossi

editato in: da

Barbara De Rossi ha avuto una vita sentimentale piuttosto movimentata, ma ormai da alcuni anni sembra aver ritrovato l’amore. A farle battere più forte il cuore è Simone Fratini, imprenditore di origini fiorentine, con il quale l’attrice condivide la sua vita dal 2015.

Classe 1971, Simone è un uomo dal grande fascino: sebbene di alcuni anni più giovane di Barbara, il loro è un legame solido che non sembra temere il trascorrere del tempo. I due stanno insieme ormai da un po’, ed è evidente come finalmente entrambi abbiano trovato la propria anima gemella. La De Rossi, in passato, ha avuto diverse relazioni importanti. Si è sposata una prima volta nel 1988 con Andrea Busiri Vici, divorziando però dopo appena due anni. Nel 1995 è convolata in seconde nozze con il ballerino serbo Branko Tesanovic, dal quale ha avuto la sua unica figlia Martina. Dopo 15 anni di amore, l’attrice ha annunciato la separazione dal marito per incompatibilità caratteriali.

Per un po’ di tempo, Barbara De Rossi ha dovuto fare i conti con il doloroso addio, arrivato dopo una così lunga relazione. Ma nel 2015 ha ritrovato l’amore: Simone Fratini è piombato nella sua vita come un fulmine a ciel sereno, dandole quella serenità che sembrava perduta da anni. “Lui sa prendersi cura delle mie ansie e delle mie preoccupazioni” – aveva spiegato l’attrice in una vecchia intervista. E, ospite a Oggi è un altro giorno, lo ha elogiato con parole bellissime: “È un uomo in gamba, sincero, una persona che ha dei grandissimi valori“.

Ma chi è Simone? Conosciuto anche come “Hair Man”, è un imprenditore nel settore cosmetico, occupandosi della produzione di prodotti per la cura dei capelli. Proprio grazie al suo lavoro ha avuto la possibilità di conoscere Barbara. I due si sono incontrati nell’azienda di Fratini, dove l’attrice si era recata su consiglio di un suo amico. “Sono entrata nella sua azienda, l’ho visto e ci siamo parlati tantissimo. Non ci siamo più mollati” – ha spiegato la De Rossi.

Così ha avuto inizio la loro storia d’amore, che in un primo momento è stata unicamente platonica: per diverso tempo, lei e Simone si sono parlati solo per telefono. Lo stesso Fratini, ospite a Domenica Live, aveva raccontato le emozioni provate quando finalmente si erano rivisti: “L’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti. Siamo andati a convivere dopo due mesi”.