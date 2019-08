Barbara De Rossi, biografia

Barbara De Rossi è uno dei personaggi italiani più amati del cinema e della televisione. L'attrice nasce a Roma il 9 agosto 1960. A 16 anni vince il concorso di Miss Teenager grazie al quale comincerà la sua carriera nel mondo dello spettacolo. Giovanissima partecipa ad alcune pellicole del regista Lattuada e viene scelta come protagonista per vari fotoromanzi, molto in voga all'epoca.