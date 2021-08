Perché è famosa Giulia Pelagatti, la nuova velina di Striscia la Notizia

editato in: da

Giulia Pelagatti è la nuova velina di Striscia la Notizia. La ballerina salirà sul bancone del tg satirico di Antonio Ricci insieme a Talisa Ravagnani, sostituendo Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia. Entrambe le nuove veline dello show arrivano da Amici di Maria De Filippi, programma in cui si sono fatte notare per talento e carattere.

Classe 1999, Giulia è originaria di Prato e, nonostante la giovane età, ha alle spalle una lunga carriera nel mondo della danza. Sin da piccola ha iniziato a praticare questa disciplina, partecipando a campionati e gare in tutta Italia. La svolta per lei è arrivata grazie alla partecipazione ad Amici. Nell’edizione 2016-2017, la Pelagatti è approdata nel programma, superando le fasi iniziali e arrivando sino al Serale.

In seguito Giulia ha lavorato in alcuni programmi tv, entrando nel corpo di ballo di Colorado, e ha ottenuto una borsa di studio presso il Conservatory of Dance of Phoenix. Durante la partecipazione ad Amici, la ballerina aveva mostrato un forte interesse nei confronti di Riccardo Marcuzzo, in arte Ricky, concorrente dello show. L’amore però non era mai sbocciato e i due si erano separati dopo la fine della trasmissione. “Con Riccardo c’è stato qualcosa ed era reciproco – aveva spiegato lei -, ma lui mi ha fatto passare per quella matta perché non voleva dire niente finché eravamo dentro. Caro Riki, vorrei dimenticarti ma proprio non ci riesco”.

A 22 anni, la Pelagatti diventerà una velina di Striscia la Notizia in coppia con Talisa Ravagnani. Le ragazze prenderanno il posto di Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silvia che hanno affiancato i conduttori del programma in ben quattro edizioni, conducendo inoltre con successo Paperissima Sprint. “Sono stati quattro anni intensi, siamo state le Veline dei record e anche le prime Veline ballerine – aveva svelato Mikaela, annunciando l’addio a Verissimo -. Un po’ di paura c’è, ma ne usciamo da persone più indipendenti e anche più donne”. Mentre Shaila aveva confessato: “Si chiude un cerchio speciale, importante della nostra vita, aver raggiunto tutti questi traguardi è stato inaspettato e ringraziamo Antonio Ricci e tutto il gruppo di lavoro per la fiducia. Ora diventiamo grandi”.