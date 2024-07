Striscia la notizia, Mediaset taglia il budget. “Ricci è furioso”: l’indiscrezione

Fonte: IPA/Getty Images Mediaset pronta a tagliare il budget di Striscia la notizia: Antonio Ricci sarebbe furioso

Continua la rivoluzione di Pier Silvio Berlusconi a Mediaset. Dopo aver fatto fuori dall’azienda personalità del calibro di Barbara D’Urso e aver tentato di eliminare il trash dai reality show quali il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi, ora la mannaia dell’erede di Silvio si sarebbe abbattuta su Striscia la notizia, uno dei programmi storici di Canale 5, in onda dal 1988. Una decisione che, a quanto pare, avrebbe mandato su tutte le furie Antonio Ricci, ideatore e autore del tg satirico.

Mediaset taglia il budget di Striscia la notizia: fuori alcuni autori

Stando ad un’indiscrezione riportata da Lettera43, Mediaset avrebbe deciso di ridurre le spese di Striscia la notizia, che “ormai viaggia su una media di poco superiore al 15 per cento di share, 10 punti sotto il competitor di Rai1. Sul pubblico totale, Striscia è spesso sotto di 2 milioni di telespettatori rispetto alla rete ammiraglia Rai”.

“Mediaset e il programma si attaccano alla supremazia sul pubblico commerciale, ma è ormai chiaro che gli investimenti siano diminuiti, quindi siano necessari dei tagli”, si legge sul sito. E quindi “sforbiciate che comprenderanno alcuni autori ed è per questo che Antonio Ricci sarebbe su tutte le furie con l’azienda”.

Tra l’altro pare che il papà di Striscia la notizia non abbia gradito neppure il recente spostamento da Milano 2 a Cologno Monzese. Sarà vero? Nell’attesa di saperne di più il programma ha annunciato la ricerca di nuovi inviati: c’è tempo fino al 31 dicembre per potersi candidare a questo ruolo tramite un servizio già realizzato (e in linea con il format) da inviare per email.

Gli ultimi ascolti tv di Striscia la notizia

Nella stagione 2023/2024, il dato medio stagionale di Striscia la notizia è stato del 15,63% di share, pari a 3.245.000 telespettatori. La copertura media è stata di 6.867.000 telespettatori per una permanenza del 48,51%. L’età media del pubblico di Striscia la notizia è stata in questa stagione di 54 anni. Negli ultimi mesi il tg satirico è stato puntualmente battuto da Affari Tuoi, tra i game show più seguiti di questa stagione (e che dovrebbe tornare presto in onda con Stefano De Martino dopo l’addio di Amadeus alla Rai).

Come si evince da un focus di TvBlog, “per età abbiamo share nei pressi del 20% in tutte le fasce più giovani, partendo dalla 8-14 anni fino ad arrivare alla 45-54 anni, con la percentuale più alta del 21% di share nella fascia 35-44 anni. La percentuale più bassa è quella degli over 65 con il 12,22% (fascia questa dove Affari Tuoi ha ottenuto il 33% di share)”.

Per quel che riguarda il livello d’istruzione la percentuale di share più alta si registra nella media inferiore con il 18,29% di share, mentre quella più bassa è degli universitari con il 9,67% di share. Per quel che riguarda le classi socio economiche si ha il 17,66% nella bassa ed il 18,41% nella media, fino al 12% della medio alta ed il 10% nell’alta.

La Regione in cui Striscia la notizia ottiene lo share più alto è l’Abruzzo con il 23,5%, seguita dalla Sicilia con il 21,83%, e poi la Puglia (20% di share). La Regione invece dove il programma di Canale 5 ottiene lo share più basso è il Molise con il 9,64%, seguita dalla Liguria (10,64%) e Friuli Venezia Giulia (11,2%).