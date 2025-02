Amici si avvicina all’attesissima fase del Serale. Non è ancora dietro l’angolo ma i preparativi sono in corso. Anche oggi non sono mancate delle polemiche, con i prof che tentano di ottenere dei sì all’unanimità per portare avanti i propri prediletti. Lo scontro con la Pettinelli non era neanche quotato ma quello con Emanuel Lo riserva una sorpresa.

Fru ad Amici. Voto: 10

Si inizia subito con un clima amicale molto forte. Elisa annunciata come giudice di canto e il suo ingresso in studio è tutto un programma. Si getta infatti in terra, al grido di “volevo inginocchiarmi a sua Maestà”. Maria finisce in ginocchio.

Poco dopo si dà il benvenuto ai The Kolors, altri che qui sono di casa. Ovviamente Stash e soci cantano Tu con chi fai l’amore, brano presentato a Sanremo 2025. Giulia Stabile affianca il gruppo ma tutti attendono Fru, che infine giunge: “Non potevo presentarmi in maniera peggiore. Vado di là e aspetto se ho preso la maglia del serale”.

La benedizione per Elodie. Voto: 7

Tanto Amici a Sanremo 2025, com’è ormai consuetudine da anni. Non poteva dunque esimersi Elodie dal ritorno a casa. Ha cantato Dimenticarsi alle sette, che Maria ha di fatto benedetto con due sole parole: “Canzone bellissima”.

Anche in questo caso c’è spazio per una coreografia coinvolgente, che vede in scena tutte le professioniste del talent. Sembra un momento da Serale.

Da Amici a Sanremo. Voto: 6

Dopo le prime due esibizioni, si ha una sensazione strana. Sembra essere tornati sul palco dell’Ariston, con Carlo Conti che accelera il più possibile. Viene accolto Irama, che subito dice la parola “casa”, avendo lui vinto l’edizione 2017-18. Canta Lentamente e porta in scena una coreografia più delicata e intima.

A seguire, poco dopo, ecco arrivare Gaia, che da queste parti ha trionfato nell’edizione 2020. Canta Chiamo io chiami tu, neanche a dirlo. Il ciclo sanremese si conclude poi con Sarah Toscano, vincitrice nel 2024, che canta Amarcord.

Una maglia per il serale. Voto: 8

La gara di canto è sempre il momento più atteso di Amici. Lo è ancora di più ora, considerando come la scorsa settimana la Celentano abbia chiesto di creare una classifica oggettiva. Un compito per i ragazzi stessi, che hanno infine indicato 7 cantanti meritevoli, non ritenendo di fatto gli altri all’altezza del Serale. La decisione finale però spetta comunque ai professori, e infatti Asia (non meritevole) ha ottenuto una maglia.

Ecco chi si è esibito oggi:

Chiamamifaro – Ha cantato I was made for lovin’ you ed Elisa ha apprezzato l’intensità;

Trigno – Ha cantato Non l’hai mica capito, creando un’atmosfera sua, dice la giudice. Dal pubblico pochi dubbi e si alza il grido: “Sei bellissimo!”;

Deddè – Ha cantato Che idea (versione Bnkr44) ed è stata apprezzata la sua ironia. Buone interpretazione e intonazione ma dovrebbe crederci di più;

Jacopo – Ha cantato Hold the line e per Elisa non dovrebbe in alcun modo trattenersi;

Luk3 – Ha cantato What do you mean, con le sue barre apprezzate, al netto di un’acustica che limitava l’ascolto: “Mi è piaciuta la scena che hai creato”;

Vybes – Ha cantato Another one bites the dust, e anche in questo caso le barre riscritte sono state apprezzate: “Molto stiloso”.

La classifica vede Luk3 ultimo, Jacopo Sol al primo posto e il podio completato da Trigno e Vybes. Alla fine Jacopo ha la chance di chiedere ai prof di andare al serale e la ottiene con un sì unanime.

Polemica anti Cuccarini. Voto: 5

Non sarebbe una puntata di Amici senza polemiche e, neanche a dirlo, a scatenarla è la Pettinelli. Tutto nasce dalle parole di Lorella Cuccarini, che ha tenuto una sorta di discorso pro Luk3, nella speranza di portarlo al serale, con conferma fin da oggi. Lo ha poi invitato a cantare L’appuntamento.

Zerbi, felice per Jacopo, è onesto e dice come questa esibizione meriti il Serale. Al suo sì segue quello scontato della Cuccarini ma poi tocca alla Pettinelli: “Quando si parla di Luca, sento soltanto due termini, freschezza e leggerezza. Qui si parla di canto e quest’esibizione non vale il Serale. È inconsistente. Le barre sono, come al solito, modeste”.

Scontro con i colleghi, che rende decisamente teso il giovane, al centro di questa dinamica. Momento imbarazzo con un bicchiere d’acqua mezzo rovesciato e poi Il filo, che spinge ancora Zerbi a ribadire: “Quest’esibizione vale il Serale, oggettivamente”. Nulla da fa parte per la Pettinelli.

Lo show è servito, con il collega che la accusa di occupare abusivamente quel posto e lei che lo manda a quel paese. Alla fine, senza l’unanimità, il no è confermato: “Sempre bello cantare qui. Grazie della possibilità. Vedo un muro ma ce la metterò tutta”.

Sfida tra prof. Voto: 3

A pagarne il prezzo sono sempre i ragazzi e questa lite interna tra i prof non fa bene al programma. Il risultato è infatti il seguente: Anna Pettinelli chiama Trigno, che definisce un vero performer, e trova la sua versione di Stavo pensando a te valevole per il Serale.

Neanche a dirlo, sono di parere opposto i suoi colleghi. Il giovane canta allora Un tempo piccolo, consapevole dell’ostacolo insormontabile e della dinamica che non lo riguarda, essendo di gioco. Cuccarini cambia il suo giudizio ma Zerbi non ne vuole sapere.

Scontro anche nel ballo. Voto: 5

Il voto della pagella cambia soltanto per il finale, che è più dolce. Spoiler a parte, la ballerina Francesca è chiamata da Deborah Lettieri per una chance per il Serale. È il suo sogno da piccolissima, spiega, ma Emanuel Lo spezza il sogno: “La danza non è forte come la sua faccia”.

Non meritevole, dunque, il che fa esplodere la Lettieri: “È impossibile non vedere che merita il Serale”. Il no però giunge anche dalla Celentano, che ritiene sappia fare di meglio.

Altra esibizione e miracolo avvenuto. Il talento di Francesca trasforma due no in altrettanti sì. Andrà al Serale e scatta l’abbraccio liberatorio con Maria, mentre Deborah esclama dal cuore: “Alleluia!”.