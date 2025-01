Fonte: Morelli Brothers Elodie

Elodie non si ferma più. Dopo il successo ottenuto negli ultimi anni, l’artista romana torna sul palco del Teatro Ariston con un brano che porta anche la sua firma. Dimenticarsi alle 7 è il pezzo che ha scelto di portare per il suo nuovo corso artistico che riparte proprio dal Festival di Sanremo, anticipando il debutto allo Stadio San Siro dell’8 luglio 2025. Ma di cosa parla la canzone in gara dall’11 al 15 febbraio?

Cosa canta Elodie a Sanremo 2025

Dimenticarsi alle 7 è il brano che Elodie ha presentato per gareggiare al Festival di Sanremo contro altri 29 artisti in concorso. Come aveva avuto modo di spiegare anche lei, si tratta di un testo che potrebbe quasi essere definito come uno spartiacque. È un inizio: “Vorrei riappropriami di quello che ho fatto in passato, tante cose le avevo rifiutate e messe nel cassetto. Vorrei dare dignità a quello che ho fatto ad Amici, al mio primo Sanremo, raccontare quel percorso e aggiungere qualcosa di nuovo”, aveva raccontato.

L’ultima partecipazione al Festival di Sanremo di Elodie, che vi ha preso parte per tre volte, risale al 2023 quando aveva cantato Due. La sua carriera è cresciuta ancora, si è evoluta ed è passata anche per il cinema con il ruolo ricoperto in Ti mangio il cuore di Pippo Mezzapesa. E, nonostante i tanti impegni, la musica è rimasta al centro della sua vita anche quando il mondo aveva gli occhi puntati su di lei negli scatti inediti inseriti nel calendario Pirelli 2025.

Di cosa parla Dimenticarsi alle 7 di Elodie

Il brano di Elodie, in gara alla 75ª edizione del Festival di Sanremo, è stato scritto da Davide Petrella, Davide Simonetta e dall’artista interprete. La produzione è invece di Hunter/Game. La canzone è un mix perfetto delle due anime di Elodie. Quella più classica, che avevamo sentito forte durante la partecipazione alla kermesse nel 2017 in Tutta colpa mia, e quella più ipnotica che deriva dalla musica elettronica.

Dimenticarsi alle 7 fa inoltre riferimento alla prima mattina, dopo una lunga notte trascorsa fuori, e si cerca di dimenticare qualcuno. È un modo per lasciarsi alle spalle il passato, rimanendo però consapevoli di come quelle emozioni siano difficili da dimenticare. La canzone arriva dopo il successo di Black Nirvana e Feeling in featuring con Tiziano Ferro. Si tratta della sua quarta volta al Festival di Sanremo, ma con un sound completamente nuovo che ha intenzione di portare live in occasione dell’Elodie The Stadium Show, in scena l’8 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Maradona di Napoli.

Il testo di Dimenticarsi alle 7

