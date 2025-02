Già dalla presentazione si poteva intuire che la puntata del 25 febbraio 2025 di Stasera tutto è possibile sarebbe stata indimenticabile. L’episodio infatti era dedicato all’ecologia e all’eco-sostenibilità, tanto da essere definito dal presentare un Eco Step. Ma tra i vari ospiti presenti in studio si trovava anche Manuela Arcuri, che subito ha rivelato di essere convinta che il tema della serata fosse Grease. Dall’introduzione in avanti i telespettatori hanno potuto godere, quindi, di alcune ore spensierate all’insegna del divertimento.

Giovanni Esposito show. Voto: 10

Il più brillante della quarta puntata di Stasera tutto è possibile è stato Giovanni Esposito che ha mostrato le sue capacità come attore, comico, ma anche come ballerino. Già nel primo gioco Stammi dietro dance, l’artista ha mostrato le sue abilità nel ballo, ma in seguito ha stupito tutti anche con un’esibizione a sorpresa sulle note della Macarena.

Giovanni Esposito ha partecipato anche al gioco Serena Step cantando un inedito inno all’inquinamento sulle note della hit Felicità di Al Bano Carrisi e Romina Power: “Senti nell’aria c’è già la puzza di zolfo”. Anche nel campo delle pubblicità, in coppia con Brenda Lodigiani, l’attore è sembrato davvero a suo agio, ma uno dei momenti più divertenti della puntata è stato quello in cui ha provato a sfilare il pollo giocattolo dal collo di Stefano De Martino, avvicinandosi a lui: “Ste mi piaci, sei proprio un bel ragazzo”. Il momento è stato commentato da Biagio Izzo: “Non lo vedeva, si era tolto gli occhiali”.

Dopo aver anche rubato il walkie talkie a un tecnico in studio, Giovanni Esposito ha chiuso in bellezza la sua partecipazione allo show televisivo, restando per sbaglio in mutande.

Stefano De Martino senza parole. Voto: 8

Stefano De Martino, ancora una volta, è stato un perfetto padrone di casa a Stasera tutto è possibile. Ma il conduttore televisivo ha dovuto affrontare anche degli imprevisti che gli hanno letteralmente tolto il fiato. Durante il momento della stanza inclinata, infatti, Herbert Ballerina è rimasto effettivamente incastrato in un mobile e, davanti alla scena tragicomica, il conduttore ha perso le parole per le tante risate: “Fatto male davvero”.

Ma nella Step Challenge, Stefano De Martino ha mostrato tutte le sue doti da danzatore, ballando l’iconica scena finale di Dirty Dancing in coppia con Giovanni Esposito e nei panni di un novello Patrick Swayze il conduttore sembrava assolutamente perfetto.

Vincenzo De Lucia tagliente. Voto: 10

Oltre ai giochi tra i concorrenti, a Stasera tutto è possibile, è presente anche Vincenzo De Lucia che interpreta Francesca Fagnani, imitando lo stile delle sue interviste a Belve. Nell’ultima puntata dello show televisivo il comico è apparso piuttosto tagliente, ponendo ai suoi ospiti delle domande abbastanza scomode.

A Manuela Arcuri, infatti, Vincenzo De Lucia ha chiesto se la bellezza nel suo caso fosse “un ergastolo” e come hanno preso le altre attrici il fatto che lei sia così definita a sua volta. Ma anche con Enzo Miccio lo spirito critico del comico è stato pungente, visto che gli ha domandato se la sua celebre frase “Ma come ti vesti”, titolo di un suo programma televisivo, sia stata ispirata da una sua immagine allo specchio.