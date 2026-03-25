Stasera tutto è possibile, anticipazioni del 25 marzo: gli ospiti della quarta puntata

Stefano De Martino torna su Rai2 con "Stasera tutto è possibile": gli ospiti e i giochi della quarta puntata in onda il 25 marzo

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IPA Stefano De Martino

Il mercoledì sera l’appuntamento è con Stefano De Martino e Stasera tutto è possibile: il 25 marzo va in onda su Rai2 la quarta puntata della 12esima stagione del comedy show, pronto a regalare al pubblico qualche ora di leggerezza e divertimento. Accanto al conduttore, i fedelissimi Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, che lo accompagneranno in una serata tra improvvisazione e comicità: cosa ci aspetta dalla puntata di stasera.

Stasera tutto è possibile, le anticipazioni del 25 marzo

Torna anche questo mercoledì Stasera tutto è possibile, che questa settimana porta il titolo “STEP in fiore“. Con l’arrivo della primavera, anche il comedy show di Rai2 si tinge di colori e freschezza, sempre all’insegna dell’improvvisazione e della comicità.

Tra sketch, sfide fuori dagli schemi e tante risate, il programma torna a proporre la sua formula vincente: un gruppo ben assortito e tanti personaggi dello spettacolo disposti a mettersi in gioco e superare i propri limiti. E del resto gli ascolti sembrano premiare De Martino e il suo team: il debutto di stagione ha fatto il record, mentre le altre puntate hanno battuto i diretti concorrenti di Mediaset.

Come da tradizione, la puntata di STEP va in scena dall’Auditorium Rai di Napoli e prevede come sempre i giochi più amati dal pubblico: dallo ‘Speed Quiz’ al ‘Fotomimo’ fino a ‘Decollo immediato’ e ‘Segui il labiale’. Immancabile, poi, la ‘Stanza inclinata’, vero e proprio simbolo del programma dove vige sempre una sola e unica regola: divertirsi.

Gli ospiti di Stefano De Martino

Stefano De Martino sarà accompagnato anche questa sera dai suoi colleghi e amici Francesco Paolantoni, Herbert Ballerina e Giovanni Esposito, presenze fisse del programma. E accanto a loro non mancheranno gli ospiti della serata: vedremo Andrea Delogu, Flora Canto, Peppe Iodice, Carmen Di Pietro e Vincenzo Albano.

C’è grande attesa anche per il ritorno di Vincenzo De Lucia, che tornerà a vestire i panni di Maria De Filippi con la sua iconica imitazione. E non dimentichiamo, come di consueto, il dj Claudio Cannizzaro e il Panda, mascotte del programma.

Si tratterà di una bella reunion per il conduttore e la Delogu: i due si conosco da anni e hanno già lavorato insieme sul palco dei Tim Summer Hits nel 2022. Tra l’altro si vocifera che proprio Andrea potrebbe essere al fianco di De Martino nel prossimo Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttrice: che quella di stasera sia una sorta di prova generale per la prossima edizione della kermesse musicale.

Stasera tutto è possibile, dove e quando vederlo

L’appuntamento con la quarta puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile è programmato per stasera, mercoledì 25 marzo, in prima serata su Rai2. Il programma va in onda a partire dalle 21.20, orario in cui i fan di Stefano De Martino possono cambiare canale e ritrovarlo dopo la consueta puntata di Affari Tuoi su Rai1. E se non potete guardare il programma in diretta sulla vostra tv, streaming live e on demand sono disponibili, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay, dove sono visibili tutti gli episodi.