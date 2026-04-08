Stasera tutto è possibile, anticipazioni dell’8 aprile: gli ospiti della penultima puntata

Stefano De Martino torna nella prima serata di Rai2 con "Stasera tutto è possibile": gli ospiti e i giochi della penultima puntata

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IPA Stefano De Martino conduce "Stasera tutto è possibile"

Stefano De Martino non si ferma più. Mercoledì 8 aprile il conduttore torna in prima serata con un nuovo appuntamento di Stasera tutto è possibile, pronto a riportare in studio quel mix ormai collaudato di leggerezza, ritmo serrato e giochi imprevedibili che negli anni ha conquistato il pubblico.

Un penultimo episodio che segna un’altra tappa di questa stagione fortunata, in cui il volto Rai riapre le porte dello studio per accogliere ospiti affezionati e nuove presenze, tra gag, improvvisazioni e momenti che promettono di diventare virali.

Tra prove surreali, risate incontrollate e quell’atmosfera di festa che è diventata la cifra del programma, la puntata si prepara a regalare ancora una volta una serata senza pensieri. Ecco le anticipazioni.

“Stasera tutto è possibile”, le anticipazioni dell’8 aprile

Stasera tutto è possibile torna mercoledì 8 aprile con un penultimo appuntamento che strizza l’occhio al cibo, ma senza prendersi mai troppo sul serio. Il tema della serata è infatti “STEP Food”, un pretesto perfetto per costruire giochi, sketch e improvvisazioni con un unico filo conduttore declinato in chiave completamente surreale.

Dall’Auditorium Rai di Napoli, ormai casa del programma, la serata si sviluppa come sempre tra prove iconiche e momenti imprevedibili che mettono alla prova gli ospiti e la loro capacità di restare seri. Tornano così alcuni dei giochi più amati dal pubblico, da “Passa la palla” a “Segui il labiale”, passando per “Colonna sonora”, in un ritmo serrato che lascia poco spazio alle pause.

Non manca, poi, la prova più attesa: la Stanza Inclinata, diventata negli anni una sorta di rito collettivo grazie a cadute epiche e sketch improvvisati che spesso rubano la scena a tutto il resto.

A tenere insieme il caos, come sempre, Stefano De Martino, affiancato dalla presenza fissa del dj Claudio Cannizzaro e dal Panda, mascotte del programma, ormai parte integrante di quell’atmosfera da festa che è diventata la firma dello show.

Gli ospiti della puntata

A movimentare la serata, un cast di ospiti che mescola volti ormai di casa e presenze nuove, perfette per alimentare quel caos controllato che è il vero motore del programma. Tornano infatti Francesco Paolantoni e Herbert Ballerina, colonne portanti dello show, affiancati da Giovanni Esposito, Federico Basso e Carlo Amleto.

Spazio anche alla coppia nella vita e sul palco formata da Maria Di Biase e Corrado Nuzzo, mentre tra le presenze più fresche spicca Paola Di Benedetto, pronta a mettersi in gioco tra prove improbabili e risate assicurate.

A chiudere il cerchio, uno dei momenti più attesi: il ritorno di Vincenzo De Lucia, che riporta in scena la sua imitazione di Maria De Filippi, ormai diventata un piccolo cult per il pubblico del programma.

Dove e quando vedere “Stasera tutto è possibile”

L’appuntamento con la penultima puntata della nuova stagione di Stasera tutto è possibile è programmato per stasera, mercoledì 8 aprile, in prima serata su Rai2.

Il programma va in onda a partire dalle 21.20, orario in cui i fan di Stefano De Martino possono cambiare canale e ritrovarlo dopo la consueta puntata di Affari Tuoi su Rai1. Per chi non volesse seguire il programma in diretta tv, è possibile vederlo in streaming live e on demand sulla piattaforma RaiPlay, dove sono visibili tutti gli episodi.