Un posto al sole, le anticipazioni dal 23 al 27 marzo 2026: Eduardo di nuovo sulla cattiva strada

Ufficio stampo Rai Eduardo, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 23 al 27 marzo ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

L’amicizia tra Teo e Cristina è cresciuta ma porta con sé nuove preoccupazioni, mentre un teso confronto tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a cercare risposte da Greta, che sembra nascondere un segreto. In attesa del grande giorno, quando si laureerà e sposerà Niko, Manuela ha modo di avvicinarsi a Maurizio, e intanto Massaro riallaccia i contatti con Mariella, mentre Sasà rimane convinto che il comportamento di Sergio sia inaccettabile.

Ferri si mostra sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta e decide di affrontarla; nel frattempo i preparativi per il matrimonio di Niko procedono, e lo stress per la laurea pesa su Manuela. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi e l’assenza di Greta fa sentire la ragazza smarrita. Mariella, tenendo nascosto il proprio ruolo a Guido e Bice, diventa involontariamente la confidente di Massaro, interrogandosi sulla natura degli uomini. Raffaele e Ornella, alle prese con i loro problemi di coppia, devono anche confrontarsi con le difficoltà di Ida e Diego.

Mentre Eduardo cerca di rimettersi in carreggiata, emergono sospetti legati ai furti: Damiano sembra aver trovato una traccia utile per individuare una donna coinvolta nella banda, e le provocazioni di Grillo nei confronti di Damiano aumentano la tensione. Infine, Alberto appare sempre più in crisi, incapace di togliersi dalla testa Anna.

Anticipazioni della settimana dal 23 al 27 marzo

Lunedì 23 marzo 2026

Qualcuno sta per scoprire che Eduardo è tornato a fare il criminale e ora appartiene alla banda dei fratelli Esposito. Per la prima volta Diego, stanco delle tensioni con Ida, si mostra severo con Lorenza e la rimprovera per i suoi continui ritardi al lavoro. Finalmente Monica, esuberante come sempre, torna a palazzo Palladini per benedire la coppia dei futuri sposi.

Martedì 24 marzo 2026

Ornella, desiderosa di novità, tenta di scardinare le abitudini di Raffaele. Tra Lorenza e Diego scatterà un momento di pericolosa vicinanza. Dopo aver visto Eduardo con Angelo, Grillo comincerà a sospettare che anche Damiano sia coinvolto nei furti. Cristina continuerà a creare problemi in casa, prendendosela anche con Marina.

Mercoledì 25 marzo 2026

Roberto tenta di costruire un rapporto con la figlia. Greta si ritrova a fare i conti con l’uomo che nel recente passato aveva scombussolato la sua vita di coppia. Angosciata all’idea di perdere il lavoro, Lorenza muove a compassione Diego, che finisce per prenderla sotto la propria ala protettiva: convincerà i suoi soci a non licenziarla? Tra arrivi attesi e ingerenze non richieste, i Poggi e i Cirillo si preparano all’imminente matrimonio di Niko e Manuela.

Giovedì 26 marzo 2026

Divisa tra la seduta di laurea e il suo matrimonio, Manuela si troverà di fronte a un imprevisto che non aveva messo in conto: come se la caverà? Roberto sembra aver capito che Greta sta attraversando un momento molto complicato. Cristina, intanto, sembra aver ritrovato il buon umore.

Venerdì 27 marzo 2026

Niko, in chiesa, realizza la sostituzione tra Micaela e Manuela: la funzione s’interrompe e il prete sembra sul punto di sospendere tutto. Cosa accadrà? Manuela riuscirà ad arrivare in tempo e sposare Niko? Massaro farà a Mariella una richiesta quanto mai inaspettata. Pino cercherà un chiarimento con Rosa.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

– Un ritorno pericoloso: il coinvolgimento di Eduardo con la banda dei fratelli Esposito riaccende sospetti e mette in allerta Damiano e Grillo, complicando le indagini sui furti.

– Tensioni e avvicinamenti sul lavoro: i continui ritardi di Lorenza generano conflitti con Diego, che alterna severità e protezione e rischia di creare situazioni ambigue tra loro.

– Il matrimonio in bilico: l’organizzazione delle nozze di Niko e Manuela è minacciata da imprevisti e sostituzioni dell’ultimo minuto, con ricadute sulle famiglie Poggi e Cirillo.

– Crisi personali e ricerche di equilibrio: Greta, sotto pressione, e Marina, insicura, affrontano momenti delicati; Roberto tenta di ricucire rapporti familiari mentre Cristina vive nuove tensioni.

– Relazioni e confessioni: rapporti ambigui e confessioni inattese tra personaggi come Maurizio, Massaro e Mariella mettono a fuoco questioni di fiducia e identità.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 16 al 20 marzo.