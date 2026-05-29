Un posto al sole, le anticipazioni dall’1 al 5 giugno 2026: continua la crisi tra Ornella e Raffaele

Complicità pericolose, pressioni, verità che vengono a galla e la crisi tra Raffaele e Ornella: trame di Un posto al sole della settimana dal primo al 5 giugno

Ufficio stampa Rai Ornella e Raffaele, "Un posto al sole"

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 1 al 5 giugno ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

La settimana scorsa si è aperta con un confronto che ha lasciato in crisi Rossella e ha messo in luce i sentimenti contrastanti di Alberto, pronto a decisioni drastiche per amore. La vicenda di Manuela è stata segnata da una nuova delusione legata a Maurizio, mentre Guido e Mariella sono stati coinvolti in una serata imbarazzante organizzata da Bice insieme a Massaro. Le tensioni tra le gemelle hanno trascinato anche Samuel nel mezzo dei contrasti, e l’invadenza di Cotugno comincia a farsi notare.

Nel corso della settimana Stefano ha definito un accordo societario con Marina e ambisce a riconquistare Greta, mentre la famiglia di Cristina è alle prese con il desiderio di portare Leo in viaggio, complicando i rapporti con Ferri. Alberto, devastato dall’addio di Anna, vive una crisi profonda che alimenta gesti impulsivi; nel frattempo la relazione tra Raffaele e Ornella subisce scossoni, anche per l’ingombrante proposta di Vanni. Infine, Renato si prepara alla riunione di condominio con ambizioni di nomina ad amministratore.

La settimana si è chiusa con l’allarme per le assenze scolastiche di Rosa e con l’idea di Michele di arruolare un comico per la nuova trasmissione radiofonica, proposta che coinvolge anche Rossella, Silvia e Nunzio e mette in luce i vari equilibri interni al gruppo.

Anticipazioni della settimana dall’1 al 5 giugno

Lunedì 1 giugno 2026

Alberto confida a Niko la sua intenzione di cercare Anna nel casale di campagna della madre; nel frattempo Gianluca rischia di scoprire la relazione tra il padre e la ragazza. La crisi tra Raffaele e Ornella, in procinto di partire per la Spagna, si fa sempre più aspra. Realizzando che Michele sta per compiere un grosso passo falso con Ferri, Silvia interviene per cercare di impedirglielo.

Martedì 2 giugno 2026

Greta si concentra sempre di più sulla figlia e arriva a scontrarsi con Roberto pur di tutelarla, generando tensioni anche con Marina. Cristina affronta un’interrogazione decisiva che potrebbe evitare la perdita dell’anno scolastico. Gianluca è preoccupato per il padre, che appare distratto dalla sua tormentata storia d’amore, e Alberto non resiste all’impulso di partire alla ricerca di Anna. Dopo l’ennesima intrusione di Cotugno, Mariella e Guido decidono di risolvere una volta per tutte la sua presenza inopportuna.

Mercoledì 3 giugno 2026

Scossa dall’attacco di panico durante l’interrogazione, Cristina spinge Greta a proporre a Roberto un atteggiamento meno severo, arrivando perfino a chiedere di poter portare Leo in viaggio. Marina, preoccupata per la crescente complicità tra i due ex, sollecita Stefano a tagliare i legami con il passato. Alberto, nella speranza di trovare Anna al casale di famiglia, farà un incontro inaspettato. Guido, deciso a fermare l’invadenza di Cotugno, scoprirà che la situazione è più complessa del previsto.

Giovedì 4 giugno 2026

Rosa teme di perdere l’anno a causa delle numerose assenze e Damiano organizza una sorpresa romantica che non andrà del tutto secondo i piani. Per Cristina arriva il momento di una nuova interrogazione; Marina attende che Stefano metta in pratica il loro progetto. La vacanza a Barcellona sembra non aver riavvicinato Raffaele e Ornella, lasciando la coppia in una fase di stallo.

Venerdì 5 giugno 2026

Rosa tenta una riconciliazione con Damiano, ma una scoperta lo amareggia e sfocia in un durissimo scontro. Nel frattempo Diego e Lorenza si rendono sempre più complici in un rapporto che può diventare pericoloso. Niko e Manuela iniziano a interrogarsi sulla nuova fissazione di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico, che desta curiosità e preoccupazione.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Caccia a Anna: la ricerca di Anna spinge Alberto a tentativi drastici e scatena un’indagine personale che coinvolge anche Niko e Gianluca, con il rischio che vengano alla luce verità pericolose.

• Crisi di coppia prolungata: la vacanza non è bastata a ricucire i rapporti tra Raffaele e Ornella, e lo scontro sulle scelte di vita continua a creare fratture nell’ambito familiare.

• Famiglia e scuola sotto pressione: le difficoltà scolastiche di Cristina e le assenze di Rosa generano tensioni tra genitori e figli; Greta, Roberto e Marina si trovano a dover mediare tra tutela e regole.

• Invadenza e confronto: la presenza inopportuna di Cotugno provoca la reazione di Guido e Mariella, che cercano una soluzione definitiva per tutelare la loro serenità domestica.

• Scelte professionali a rischio: Michele è sul punto di compiere una mossa azzardata con Ferri, e Silvia si mette in campo per prevenire conseguenze che potrebbero travolgere il gruppo di lavoro.

• Complicità pericolose: l’intesa tra Diego e Lorenza evolve in un rapporto sempre più rischioso, introducendo potenziali sviluppi drammatici nella vita dei due.

• Fissazioni e nuove abitudini: l’attenzione di Niko e Manuela verso la passione di Jimmy per il fitness apre uno spaccato sulle nuove dinamiche di coppia e sul rapporto con il proprio corpo.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 25 al 29 maggio 2026