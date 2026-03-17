Un posto al sole, le anticipazioni del 18 marzo 2026: Raffaele e Ornella ad alta tensione

Raffaele e Ornella sono in crisi ma nuove tensioni si accumulano all'orizzonte: trama della puntata di "Un posto al sole" del 18 marzo 2026

Ufficio stampa Rai Ornella e Raffaele, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 18 marzo 2026: Raffaele e Ornella sono sempre più in crisi.

Nella puntata precedente del 17 marzo 2026

Nella puntata di martedì 17 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Fervono i preparativi per il matrimonio di Niko e Manuela, e lei accumula ulteriore stress anche per la seduta di laurea. Maurizio continua a frequentare il Vulcano, ma stavolta qualcuno o qualcuna potrebbe riconoscerlo. I rapporti fra Cristina e il padre restano tesi, ma sarà soprattutto l’assenza di Greta a far sentire la ragazzina smarrita. Continuando a tenere la situazione nascosta sia a Guido che a Bice, Mariella diventerà, suo malgrado, la confidente di Massaro e si interrogherà sulla natura degli uomini.

Anticipazione della puntata del 18 marzo 2026

Ferri è sempre più sconcertato dall’atteggiamento di Greta, che si ostina a non voler far tornare a casa la figlia, e decide di parlare con lei. Raffaele e Ornella, già alle prese con i loro problemi di coppia, dovranno affrontare anche quelli di Ida e Diego. Intanto, con il matrimonio di Manuela ormai alle porte, Maurizio continua a interessarsi a lei e a Niko, nascondendo la propria identità che, però, potrebbe essere svelata.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 marzo.