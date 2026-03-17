Grande Fratello Vip, Ilary Blasi bacchetta Chanel Totti in diretta. Scontro Elia-Volpe

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Il Grande Fratello Vip riapre i battenti e lo fa con una Ilary Blasi esplosiva. La conduttrice, arrivata alla guida del reality dopo l’addio di Alfonso Signorini, ha subito messo le cose in chiaro, imponendo il suo stile di conduzione fresco e spigliato. Battute e frecciatine non sono mancate, oltre ad uno scambio molto divertente con la figlia Chanel Totti, presente in studio.

Ilary Blasi emozionata: la prima puntata del GF Vip

L’ingresso in studio di Ilary Blasi è stato fra gli applausi. Bellissima, fasciata in un elegante abito nero, la conduttrice ha salutato il pubblico ed è apparsa molto emozionata. “Questo per me è un grande ritorno a casa e a casa si sta sempre bene – ha detto -. Qui ho lasciato il cuore e un sacco di amici che sono tutti dietro le quinte. Vi voglio bene. Il Grande Fratello siete voi”.

Presente nello studio del Grande Fratello Vip anche alcune persone speciali per Ilary Blasi. Sua nonna Marcella che la conduttrice ha voluto presentare a tutti. “Ti ho messo davanti così vedi meglio e poi potrai bacchettarmi perché parlo troppo veloce”, ha detto ridendo.

Poi è toccato alla sorella Melory e infine a Chanel Totti. La secondogenita della presentatrice, nata dal legame con Francesco Totti e reduce dall’avventura di Pechino Express 2026, ha scelto di sostenere la madre in questo momento così importante.

Di fronte alle telecamere, Ilary non ha perso occasione per redarguire la figlia, imbarazzandola: “Chanel, non stare fino alla fine! Ho le chiavi nella borsa!”, ha dichiarato. Mamma e figlia sono legatissime e la stessa Chanel, solo qualche giorno fa, aveva affermato di aver ereditato proprio dalla conduttrice il suo carattere forte e deciso. Proprio per questo la 18enne non poteva non essere negli studi di Mediaset per celebrare il grande ritorno nel reality della Blasi.

Lo scontro fra Antonella Elia e Adriana Volpe

Fra i momenti più intensi della prima puntata quello che tutti aspettavano: l’incontro fra Adriana Volpe e Antonella Elia. Nei giorni scorsi la conduttrice si era detta preoccupata all’idea di un nuovo faccia a faccia con la collega, ma la reazione della Elia al suo ingresso nella Casa ha superato ogni aspettativa.

Dopo aver varcato la porta rossa infatti Antonella è subito apparsa infastidita dalla Volpe. “Lei è stata un’amica, o meglio una pseudoamica. Sarà diverso questa volta? Non credo”, ha detto. Una dichiarazione di guerra che è stata rispettata quando le due si sono trovate una di fronte all’altra.

Il pretesto? Il fatto che Adriana Volpe fosse vestita di rosso. Un dettaglio che ha infastidito la Elia che ha salutato di sfuggita la collega, accusandola di aver scelto il colore che avrebbe desiderato lei per il suo outfit. Un inizio che sembra una predizione per le scintille che arriveranno nei prossimi giorni.

D’altronde già in passato la Elia e la Volpe si erano scontrate, proprio al GF Vip, senza risparmiarsi accuse reciproche. Non a caso poco dopo, durante un confronto fra i concorrenti, la stessa Antonella Elia ha definito Adriana come una “para***a”.