Chanel Totti a Pechino Express 2026, Ilary Blasi svela cosa ne pensa davvero

IPA Chanel Totti e Ilary Blasi

Ilary Blasi commenta la partecipazione di Chanel Totti a Pechino Express 2026. Un esordio in tv arrivano a soli 18 anni dopo il successo sui social e una vita vissuta spesso sotto i riflettori per via della notorietà dei suoi genitori.

Ilary Blasi commenta Chanel Totti a Pechino Express 2026

La scelta di Chanel Totti di partecipare a Pechino Express 2026 ha sorpreso tutti, compresa mamma Ilary Blasi. La conduttrice, che quest’anno guida il Grande Fratello Vip, ha rivelato di essere rimasta stupida dopo aver saputo che la sua secondogenita sarebbe partita per questa avventura insieme a Filippo Laurino.

“Mi ha piacevolmente sorpreso che Chanel abbia accettato di farla, perché è pigra – ha rivelato a Tv Sorrisi e Canzoni -. Ma è così, i figli fuori sono diversi da come li vediamo noi genitori in casa. E lei s’è messa in gioco con grinta: mi ha raccontato che è stata un’esperienza meravigliosa, anche se molto faticosa”.

Il percorso del reality game si snoda per tutta l’Asia, con ben tre paesi visitati dai concorrenti: Indonesia, Cina e Giappone. Un viaggio incredibile e imprevedibile che Chanel ha affrontato con grande grinta, mostrando un carattere che – come dice lei – ha ereditato da sua madre.

Tornata dalla sua avventura dall’altra parte del mondo, Chanel ha spiegato di aver avuto qualche difficoltà, ma di aver affrontato tutto con energia e grinta. “L’unica cosa con cui ho faticato veramente tanto è stato il cibo: ero in difficoltà, è stata l’unica cosa per cui ho sofferto realmente – ha spiegato, affermando di non aver sentito la mancanza del telefono mentre era in viaggio -. Pensavo che stare senza telefono sarebbe stata una cosa tragica e invece… il telefono non mi è mancato per niente”.

Pechino Express le ha rivelato quanto la sua quotidianità sia preziosa, anche se Chanel non si definisce come una viziata: “Io l’ho sempre detto e penso sia ovvio che sono cresciuta con la camicia, quindi vedere certe realtà è stata un’emozione forte: ti rendi conto delle cose importanti. Non mi reputo una viziata: mi hanno cresciuta con dei valori”.

Il dolore di Chanel per il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti

E mentre la firma del divorzio per Ilary Blasi e Francesco Totti si avvicina, Chanel ha scelto di parlare per la prima volta dell’addio fra i suoi genitori. Un dolore reso ancora più forte dall’esposizione mediatica della famiglia.

“Non siamo né la prima né l’ultima famiglia che attraversa questa cosa – ha confidato la 18enne -. Ma essendo sotto i riflettori non è stato facile, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la nostra sorellina, essendo piccola.”

Isabel, la terzogenita di Ilary e Totti, è legatissima a Chanel. La 18enne e il fratello Cristian hanno vissuto i momenti più difficili del divorzio insieme, sostenendosi a vicenda. “La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori – ha aggiunto -. Abbiamo sostenuto entrambi, i figli devono stare vicino ai genitori nonostante tutto. In quei momenti c’eravamo solo noi.”