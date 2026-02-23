Chanel Totti: “Non sono viziata. Il divorzio dei miei è stato difficile”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chanel Totti

Chanel Totti si racconta per la prima volta senza filtri, parlando del suo rapporto con Ilary Blasi e Francesco Totti, due genitori tanto famosi quando ingombranti. La giovane, concorrente di Pechino Express, a breve compirà 19 anni, ma è già conosciutissima per via del suo nome.

Chanel Totti: “Non sono viziata”

Chanel Totti ha scelto di partecipare a Pechino Express in coppia con Filippo Laurino, suo amico d’infanzia e figlio della manager storica di Ilary Blasi. I due formano la coppia de “I raccomandati”.

“È un nome che ci rappresenta… abbiamo usato l’autoironia – ha raccontato la giovane al Corriere della Sera -. Io e Filippo abbiamo pensato: se non ce lo diciamo da soli, ce lo diranno gli altri, quindi abbiamo prevenuto. Io mi prendo in giro da sola, scherzo molto, ma non mi interessa quello che pensa la gente, non c’è bisogno di dimostrare niente a nessuno”.

Secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, Chanel è cresciuta sotto i riflettori, ma afferma di avere avuto anche un’educazione piuttosto rigida, tanto che oggi non si sente raccomandata. “I miei non mi hanno mai spianato la strada, ci hanno sempre fatti tutti sudare”, ha confessato.

“Penso sia ovvio che sono cresciuta con la camicia, quindi vedere certe realtà è stata un’emozione forte: ti rendi conto delle cose importanti – ha aggiunto Chanel -. Detto questo, non mi reputo una viziata: mi hanno cresciuta con dei valori, so distinguere le cose e se mi devo adattare non mi faccio assolutamente problemi”. La partecipazione a Pechino Express secondo molti potrebbe essere il primo passo per la carriera televisiva della giovane, lei però avrebbe altri piani: “Non è una cosa che vedo per me – ha detto -. In futuro mai dire mai”.

Il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti raccontato da Chanel

La storia d’amore di Ilary Blasi e Francesco Totti ha fatto sognare, ma soprattutto ha segnato un’epoca. Dopo oltre dieci anni d’amore la conduttrice e il calciatore si sono detti addio, non senza veleni. Il loro divorzio è stato caratterizzato da una lunga battaglia in tribunale, prima per i Rolex, poi per la vicenda legata a Isabel (ora archiviata), infine per la casa dell’Eur.

Le ultime indiscrezioni parlano di tensioni fra Chanel e Noemi Bocchi, nuova compagna di Totti e della volontà dell’ex Capitano della Roma di ridiscutere l’assegno di mantenimento per i figli più grandi.

“Essendo una famiglia sotto i riflettori non è stato facile – ha confessato Chanel -, soprattutto per me e mio fratello, visto che siamo riusciti a preservare la mia sorellina, essendo piccola. Solo noi sappiamo come sono andate le cose, al netto di quello che dicono gli altri. Ma aver affrontato questa situazione quando ero ancora più piccola, non è stato facile. La gente parla, specie sui social, ma dietro quei telefoni c’eravamo noi: alla fine in casi come questi ci vanno a rimettere i figli, oltre che i genitori”.

Chanel ha poi spiegato che lei e Cristian hanno sostenuto allo stesso modo sia Francesco Totti che Ilary Blasi: “Io penso che in quei momenti i figli debbano stare vicino ai propri genitori, nonostante tutto. Non dando importanza a persone terze o a chi vuole fare polemica. In quei momenti c’eravamo solo noi”.