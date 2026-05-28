“Tensioni fra Totti e Chanel per Ilary”: cosa è accaduto e il ruolo di nonna Fiorella

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Chanel Totti e Ilary Blasi

Sarebbe tornato il sereno fra Chanel e Francesco Totti dopo un periodo complicato a causa della separazione dell’ex calciatore da Ilary Blasi. La secondogenita dello sportivo e della conduttrice infatti aveva vissuto con grande dolore l’addio fra i genitori, allontanandosi dal padre, sembra, anche per via del legame di lui con Noemi Bocchi.

Le tensioni fra Totti e Chanel

Ma andiamo con ordine. Qualche tempo fa si era parlato di presunta tensioni fra Chanel Totti e suo padre Francesco Totti per via della storia d’amore di lui con Noemi Bocchi. La giovane infatti non sarebbe mai riuscita a creare un rapporto solido con la nuova compagna dell’ex calciatore, allontanandosi, di conseguenza, dal genitore.

A pesare sarebbe stata anche la guerra in tribunale fra Totti e Ilary Blasi. Chanel è sempre stata molto legata alla madre e se con Noemi Bocchi il rapporto non sarebbe stato mai dei migliori, con Bastian Muller, nuovo compagno della conduttrice, la giovane avrebbe creato un ottimo legame.

Da sempre molto riservata, Chanel aveva parlato del dolore per l’addio dei genitori a Pechino Express, sciogliendosi in lacrime. “Caratterialmente ho preso tutto da mamma mentre esteticamente, come si può vedere, tutto da papà – aveva confessato durante il reality -. Una cosa che è stata difficile è stata la separazione. Nessuno vuole avere i genitori separati: non è stato facile, ma la gente non sa. Ti può toccare fino a un certo punto”.

Chanel aveva aggiunto di non essersi mai schierata, cercando sempre di difendere la sorellina Isabel, insieme al fratello maggiore Cristian. Secondo molti però la giovane avrebbe discusso spesso con Francesco Totti, sentendosi poco a suo agio con Noemi Bocchi.

Chanel Totti e la pace con Noemi Bocchi grazie a nonna Fiorella

Tornata da Pechino Express, dove ha trionfato insieme all’amico Filippo Laurini, Chanel avrebbe però chiarito i rapporti con Totti. A fare da mediatrice sarebbe stata nonna Fiorella, amatissima dalla ragazza, che l’avrebbe spinta a riavvicinarsi al padre.

“In realtà non c’era stata una rottura definitiva e i rapporti non si erano mai veramente interrotti – ha spiegato Alberto Dandolo -, ma le turbolenze negli ultimi anni, complice la separazione da Ilary Blasi, non erano mancate. Ora i rapporti sono formali con la nuova compagna Noemi Bocchi, con nonna Fiorella, mamma dell’ex campione a fare da mediatrice”.

Qualche giorno fa proprio Francesco Totti aveva commentato la vittoria della figlia Chanel, spiegando pubblicamente di essere molto fiero di lei.

“Ho capito l’importanza di questo percorso che ha fatto e devo essere sincero: mi ha sorpreso – aveva raccontato l’ex calciatore, parlando della partecipazione della figlia al reality -. È stata più forte di quanto io credessi. Sono felice per la vittoria che ha avuto per la gente. La risonanza è stata tanta, positiva. E questa per me, come per lei, è stata la cosa più importante. Il suo modo è questo, simpatico, goliardico…. è Chanel. Ha fatto tutto quello che pensavo che facesse, è stata brava. Non ha vinto perché era raccomandata, ma perché lo ha meritato”.