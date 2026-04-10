Francesco Totti e Noemi Bocchi, romantica vacanza ai Caraibi mentre la Blasi pensa al matrimonio

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi tornano a far parlare di sé e questa volta per una vacanza extra lusso che la coppia si è concessa nelle acque cristalline dei Caraibi. Una fuga romantica che potrebbe quasi sembrare una prova generale per un viaggio di nozze, anche se al momento, l’unica che ha parlato di matrimonio e sembra sempre più vicina a compiere il grande passo è proprio l’ex di Totti, Ilary Blasi.

Francesco Totti, la vacanza da sogno alle Bahamas insieme a Noemi Bocchi

Dopo poco più di tre anni d’amore, continua la favola romantica di Francesco Totti e Noemi Bocchi che hanno scelto una destinazione iconica per staccare la spina: le Bahamas. Un viaggio che profuma di serenità, ma anche di lusso visto che l’hotel in cui soggiornano è una vera oasi esclusiva per pochi privilegiati.

La coppia alloggia al The Cove Atlantis, un resort extralusso affacciato sulla celebre Paradise Beach, a pochi passi da Nassau. Una struttura imponente, quasi cinematografica, che ricorda per stile e grandiosità i grandi hotel di Las Vegas. Qui ogni dettaglio è pensato per offrire un’esperienza fuori dall’ordinario: suite panoramiche con vista oceano, piscine infinity riservate agli adulti e servizi personalizzati che trasformano ogni soggiorno in qualcosa di memorabile.

L’hotel offre infatti numerosi vantaggi esclusivi come la spiaggia privata con maggiordomo, campi da golf, 15 ristoranti gourmet e perfino un casinò: insomma il resort rappresenta una destinazione completa, dove il confine tra vacanza e sogno si fa sottilissimo. E naturalmente, tutto questo ha un prezzo visto che si parla di cifre che oscillano tra i 900 e i 1900 euro a notte, a seconda della suite scelta.

Ma al di là del lusso, ciò che colpisce davvero è l’atmosfera che traspare dagli scatti condivisi. Totti e Noemi appaiono affiatati, sorridenti, complici e sembrano divertirsi un sacco tra tintarelle, bagni nell’oceano e momenti di puro relax, ritrovando così quell’equilibrio che è stato spesso messo in discussione da vicende familiari e persino da gossip su una presunta crisi nella coppia.

Francesco e Noemi in vacanza, Ilary Blasi pensa al matrimonio con Bastian

La storia tra Francesco Totti e Noemi Bocchi è stata ufficializzata nel 2022, dopo la fine turbolenta del matrimonio con Ilary Blasi. Da lì in poi ogni gesto, ogni vacanza e ogni apparizione pubblica sono stati analizzati nel dettaglio, ma nonostante rumors e polemiche varie, i due sembrano aver continuato a costruire il loro percorso, mostrandosi sempre più uniti.

D’altronde l’ex capitano della Roma è abituato alle soprese straordinarie: in occasione del loro terzo anniversario, a settembre 2025, la coppia si era regalata un altro soggiorno speciale per festeggiare l’importante traguardo. La location scelta era una delle più esclusive della Capitale, una penthouse suite in un hotel cinque stelle, con terrazza privata, vista mozzafiato su Roma e una jacuzzi panoramica perfetta per brindare all’amore.

Dopo una cena romantica e un dessert personalizzato a forma di cuore, Totti aveva completato la serata con un regalo di lusso firmato Hermès. Un dono misterioso, mostrato solo attraverso la celebre scatola arancione sui social, lasciando spazio alla curiosità dei fan.

Nel frattempo Ilary Blasi, super impegnata con la conduzione del Grande Fratello Vip, sembra essere sempre più vicina matrimonio con il suo attuale compagno, Bastian Muller. Il rapporto tra i due sembrerebbe andare a gonfie vele tanto che la stessa Ilary, intervistata a Verissimo da Silvia Toffanin, aveva esclamato “Appena divorzio mi sposo” lasciando intendere che il momento di indossare di nuovo l’abito bianco non è poi così lontano. A supporto di questa tesi anche lo splendido anello regalatole proprio da Muller lo scorso San Valentino.

Ilary e Bastian recentemente hanno anche visitato i luoghi del cuore della conduttrice, dove affondano le radici familiari della Blasi, e in molti lo hanno letto come un segnale importante della solidità del loro rapporto. E chissà che la coppia non scelga proprio uno di quei luoghi magici per pronunciare il loro sì.