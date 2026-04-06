Ilary Blasi, feste di Pasqua nel borgo della nonna: il ritorno alle origini della conduttrice

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Ilary Blasi

Siamo abituati a vedere Ilary Blasi sotto i riflettori televisivi, soprattutto quelli di Canale5, dove è attualmente impegnata con la conduzione del Grande Fratello Vip insieme alle due opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Oppure a vederla, sempre impeccabile, negli scatti social che spesso condivide insieme al compagno Bastian Müller e ai suoi figli.

Eppure c’è un lato di Ilary Blasi che raramente finisce al centro dell’attenzione ed è quello più intimo e legato alle sue radici. Abituata a palcoscenici scintillanti e red carpet da sogno, la conduttrice ha sorpreso tutti scegliendo, proprio durante le festività pasquali, una fuga lontana dal glamour. Niente mete esclusive, ma un ritorno al cuore, in un luogo che racconta la sua storia familiare più autentica, tra paesaggi silenziosi e affetti veri, per riscoprire una dimensione diversa, più semplice e profonda.

Ilary Blasi, vacanze di Pasqua nel piccolo borgo dei nonni

In questi giorni di festività pasquali sono tante le celebrità che stanno scegliendo mete nostrane o esotiche per ritagliarsi qualche giorno di relax lontano dai riflettori. E se molte hanno optato per location glamour, città d’arte o cittadine marittime, Ilary Blasi è andata decisamente controcorrente scegliendo per le sue feste di Pasqua una meta che sa di famiglia e di radici, per rifugiarsi in un luogo intimo, familiare e carico di ricordi.

Niente mete esotiche o resort di lusso dunque, la conduttrice ha preferito la semplicità delle Marche, più precisamente Frontone, un piccolo borgo incastonato tra le colline della provincia di Pesaro e Urbino. Un posto che per lei non è solo una destinazione, ma un vero e proprio ritorno a casa.

Il legame con questo territorio è profondo e autentico visto che è qui che vive ancora sua nonna, ed è qui che affondano le radici della sua famiglia materna. Non solo: proprio tra queste stradine si sono incontrati i suoi genitori, dando inizio a una storia che oggi sembra quasi uscita da un film romantico.

A svelare qualcosa in più su questo legame così speciale è stata Melory, sorella della conduttrice, che sui social ha condiviso alcuni ricordi di famiglia. Frontone, infatti, non è un luogo qualsiasi: è il paese d’origine dei nonni materni e proprio tra le vie del borgo i genitori delle due si sono conosciuti, incontrandosi in un locale del posto, ma il filo che lega Ilary alle Marche non si ferma qui visto che anche il lato paterno affonda le sue radici in questa terra: suo padre è originario di Paravento, una frazione di Cagli, sempre nel Pesarese. Un legame autentico che, nel tempo, continua a richiamarla lì, soprattutto nei momenti più sentiti dell’anno.

Ilary Blasi, fuga romantica e familiare nelle Marche

A raccontare questa fuga dolce e discreta sono state alcune stories su Instagram, dove la vediamo lontana dai ritmi frenetici della capitale. Niente eventi mondani, niente red carpet: solo passeggiate tra le vie del paese, aria pulita e momenti di pura serenità e con accanto naturalmente il compagno Bastian Müller, con cui condivide questa parentesi di tranquillità, oltre alla sorella e un gruppo di amici.

Le immagini della fuga familiare condivise da Ilary nelle stories di Instagram parlano chiaro: la conduttrice sorride, cammina mano nella mano con il suo compagno, si gode il silenzio e la bellezza di un paesaggio che sa di infanzia e autenticità. In un’epoca in cui tutto corre veloce, la scelta di fermarsi e tornare alle proprie radici diventa quasi rivoluzionaria.

E forse è proprio questo il dettaglio che rende questa vacanza così interessante anche dal punto di vista del gossip: non tanto dove è andata, ma perché. Dopo anni vissuti sotto i riflettori, tra carriera televisiva, vita privata spesso al centro dell’attenzione e nuovi capitoli sentimentali, Ilary sembra oggi cercare un equilibrio diverso, più intimo e più vero.

Il borgo di Frontone, con i suoi poco più di mille abitanti, diventa così il simbolo perfetto di questa nuova fase, lontano dal caos, vicino all’essenziale.

E mentre i fan continuano a seguirla sui social, tra un selfie e uno scorcio di paesaggio, resta la sensazione che dietro questa fuga pasquale ci sia qualcosa di più profondo, quasi il bisogno, universale e sempre attuale, di ritrovare sé stessi nei luoghi che ci hanno visto crescere.