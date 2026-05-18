Ilary Blasi e Francesco Totti: c’è la data del divorzio. Le nuove nozze si avvicinano

Ilary Blasi e Francesco Totti sono pronti a dirsi addio per sempre: la data del divorzio fra gli ex.

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IPA Ilary Blasi

L’addio definitivo fra Ilary Blasi e Francesco Totti sta per arrivare. La data del divorzio fra l’ex calciatore e la conduttrice è stata infatti ufficializzata.

Ilary Blasi e Totti: faccia a faccia in tribunale

Secondo quanto rivelato dal settimanale Chi, il prossimo 22 maggio Ilary Blasi e Francesco Totti saranno i protagonisti di un faccia a faccia in tribunale per firmare le carte del divorzio. Gli ex si sarebbero dovuti incontrare lo scorso 21 marzo, poi la data era stata rinviata. Non si tratta della separazione definitiva, che arriverà a settembre, ma di una data essenziale nel lungo percorso che segna la fine del matrimonio fra Totti e Ilary.

L’addio definitivo dunque potrebbe arrivare presto, seguito dal matrimonio di Ilary Blasi con Bastian Muller. La presentatrice infatti aveva svelato già qualche tempo fa di voler sposare il compagno dopo aver ottenuto il divorzio dall’ex calciatore.

“Sono molto centrata, sto bene con me stessa, quindi la persona che sta vicino a me deve essere un valore aggiunto – aveva confessato lei a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo -. Allora la cosa può funzionare. Se ho fatto questa scelta è perché veramente ne vale la pena. Bastian è un valore aggiunto: mi fa stare bene, sono felice. È una persona solida, che mi dà sicurezza, mi dà gioia”.

In quell’occasione aveva espresso il desiderio di giurare amore eterno a Bastian. “Se mi sposo? Quando divorzio. Manca poco, siamo ai titoli di coda. Se tutto va come deve andare, avverrà tra poco”, aveva rivelato.

Il divorzio di Ilary Blasi e Totti: l’amore, i veleni e l’addio

Un amore, quello fra Totti e Ilary Blasi, durato oltre vent’anni, nato nel 2002 fra dichiarazioni d’amore in campo e uscite glamour.

“Me lo presentarono in un pub – racconterà lei anni dopo -. Ma ero nervosa perché mi avevano rubato il cellulare. Dopo mezz’ora ci siano salutati. Mi irritava l’idea che potessi essere uno sfizio… ma devo dire che mi ha sempre cercata, ma con messaggini semplici, niente di compromettente. È stato molto bravo”.

Mentre lui ricorderà il primo appuntamento: “L’ho portata al ‘Fungo’ perché era aperto solo quello. Andai a prendere Ilary a casa con la Ferrari e lei aprì il suo sportello, dando una botta forte al muretto… L’avrei ammazzata, ma ho fatto finta di niente. Dentro di me pensavo: già parte male!”.

Il resto è storia: un grande amore, coronato dalle nozze, e la nascita dei figli Cristian, Chanel e Isabel. Nel 2022 l’annuncio dell’addio, fra veleni e accuse reciproche, ma soprattutto lo scontro in tribunale con la guerra dei Rolex, la battaglia per la ristrutturazione della casa dell’Eur e le liti per Isabel. Il 22 maggio Ilary e Totti si ritroveranno di nuovo uno di fronte all’altro, pronti a chiudere un capitolo fondamentale della loro vita, per iniziare un altro percorso, questa volta separati.

Oggi Ilary Blasi è legata a Bastian Muller, conosciuto durante un viaggio a New York, mentre Francesco Totti fa coppia fissa ormai da tempo con Noemi Bocchi, designer floreale incontrata poco dopo l’addio alla conduttrice.