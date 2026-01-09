Ilary Blasi e Bastian Muller pronti alle nozze. A marzo il divorzio da Totti

Ilary Blasi sarebbe pronta a divorziare da Francesco Totti: la data c'è. E lei starebbe già organizzando il matrimonio con Bastian.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Ilary Blasi e Bastian Muller si preparano alle nozze, dopo l’annuncio di una firma imminente del divorzio della showgirl da Totti. La coppia avrebbe già deciso di sposarsi non appena Ilary sarà nuovamente libera e pronta ad iniziare un nuovo capitolo della sua vita.

Ilary Blasi, quando divorzierà da Francesco Totti

La conduttrice e l’imprenditore infatti starebbero attendendo proprio il divorzio di Ilary Blasi da Francesco Totti per convolare finalmente a nozze. Già qualche tempo fa Bastian Muller si era inginocchiato di fronte alla showgirl, durante una vacanza sul lago di Como, e aveva chiesto la sua mano, emozionando i fan della coppia.

A frenare il matrimonio però era arrivata la necessità di firmare ancora le carte del divorzio da Totti. Ora però l’addio definitivo fra l’ex calciatore della Roma e la conduttrice sarebbe imminente. Secondo quanto riporta il settimanale Gente, Bastian Muller avrebbe regalato a Ilary Blasi un nuovo anello che lei ha già sfoggiato su Instagram, luccicante e bellissimo all’anulare della mano sinistra.

L’anello sarebbe servito a chiedere nuovamente la mano della presentatrice, durane una romantica vacanza a Cortina d’Ampezzo. i due hanno trascorso il Capodanno in un resort di lusso in una suite da ben 85 metri quadri dotata di vasca idromassaggio. “A marzo, è prevista la firma del divorzio tra Ilary e il Pupone. Lei sarà libera, quindi, di cominciare una nuova vita”, si legge.

Ilary Blasi e Totti, dall’amore alla guerra

Era il 2002 quando Ilary Blasi e Francesco Totti si innamorarono, regalando un sogno al pubblico italiano. All’epoca lei era una showgirl amatissima, mentre lui giocava nella Roma. Dopo qualche anno di fidanzamento, il 19 giugno 2005 le nozze nella storica Basilica di Santa Maria in Aracoeli a Roma, con una cerimonia seguita da milioni di spettatori. Poi la nascita dei tre figli: Cristian (novembre 2005), Chanel (maggio 2007) e Isabel (marzo 2016).

Una love story che sembrava inossidabile, lunga quasi due decenni, terminata bruscamente nell’estate del 2022 con la conferma della rottura e le accuse reciproche. Da lì la battaglia in tribunale, che dura ancora oggi, fra accuse di infedeltà, la questione dei rolex e la vicenda legata a Isabel lasciata sola in casa da Totti e Noemi Bocchi.

L’ultimo scontro riguarda la villa dell’Eur dove sarebbe crollato il soffitto all’interno di una stanza. Ilary avrebbe chiesto a Francesco Totti di intervenire, realizzando dei lavori di manutenzione, ma di fronte al silenzio dell’ex avrebbe deciso di rivolgersi ai suoi legali.

Dopo anni di carte bollate, contrattazioni e udienze, finalmente sarebbe stata fissata una data simbolica per la chiusura legale del matrimonio. Il 21 marzo 2026, giorno in cui il divorzio dovrebbe essere definitivamente pronunciato, segnando la conclusione ufficiale di una delle separazioni più seguite del gossip italiano.

Oggi entrambi guardano avanti. Ilary Blasi è pronta ad una nuova vita sentimentale con Bastian Muller, con cui potrebbe sposarsi proprio nel corso del 2026, mentre Francesco Totti ha una relazione stabile con Noemi Bocchi, con cui convive a Roma.

Resta sempre aggiornata: iscriviti al nostro canale WhatsApp!