Ilary Blasi ha denunciato Francesco Totti per abbandono di minore. Le accuse risalgono a un anno fa: la vicenda della separazione Blasi-Totti si fa ancora più intricata, considerando che la loro lotta è passata dalle aule del tribunale civile fino alla Procura di Roma. L’inchiesta penale è stata aperta dopo quanto riferito dalla Blasi: Totti avrebbe lasciato da sola a casa la figlia Isabel. Ma procediamo per punti.

Ilary Blasi denuncia Francesco Totti: l’accusa

Francesco Totti è accusato di aver lasciato Isabel, la figlia che oggi ha 8 anni, da sola a casa: Ilary Blasi avrebbe scoperto il fatto dopo una video-chiamata alla bambina. Stando alla difesa di Totti, gli agenti del commissariato di Ponte Milvio (chiamati da Ilary) avrebbero trovato in casa la babysitter con Isabel. Totti, invece, si trovava in un ristorante vicino l’abitazione. Ricordiamo questa accusa: circa un anno fa, la Blasi ne aveva parlato pubblicamente. A riportare tutto, all’epoca, era stato il quotidiano La Verità, con alcuni testi scritti proprio nella memoria difensiva della conduttrice: “Lascia Isabel a casa e spende più soldi a Casinò che per i figli”.

A ricostruire la vicenda e l’inchiesta è Il Messaggero: ora tocca ai PM della Capitale la verifica. Isabel era davvero sola a casa, quel giorno? O c’era un adulto con lei? Qualora fosse confermata la versione di Totti – con la babysitter presente a casa – l’ex Capitano della Roma potrebbe presentare una controdenuncia per calunnia. Ad oggi, Totti e la Blasi hanno l’affidamento condiviso dei figli: per la maggior parte, Chanel e Isabel abitano con la mamma, in quella che era la casa coniugale, ovvero la villa all’Eur. Cristian, invece, è ormai maggiorenne.

Cosa succede ora

Quando Isabel si trova con il papà, Totti non può lasciarla da sola, nemmeno con Chanel, poiché, per legge, deve esserci una persona maggiorenne in casa. Questa contestazione è spesso stata avanzata dalla conduttrice: come anticipato, è presente nella memoria difensiva presentata dai suoi legali, Alessandro Simeone e Pompilia Rossi. Stando a quanto riferito, Totti avrebbe lasciato la bambina da sola non solo a casa, ma anche in hotel in un’occasione, per andare a un evento mondano. L’abbandono di minoro è un reato procedibile d’ufficio: l’inchiesta non si fermerà, nemmeno qualora la Blasi ritirasse la querela (per legge, l’abbandono è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni).

Totti non avrebbe neanche permesso alla figlia di frequentare delle lezioni di pattinaggio nei giovedì in cui la bambina si trovava con lui. C’è ancora un’altra contestazione mossa dalla Blasi, e riguarda gli avvisi in merito agli spostamenti in programma. In tal caso al centro c’è il viaggio a New York nel weekend dell’Immacolata, avvenuto l’anno scorso.

La separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti, una delle coppie più belle, si tinge ancor di più di nero e di giallo, dopo un amore che sembrava non dover finire mai: ancora oggi, riporta Il Messaggero, gli ex stanno litigando per l’assegno di mantenimento (oltre alle accuse mosse per infedeltà coniugale). L’istanza sull’assegno di mantenimento è stata presentata a luglio: la Blasi vorrebbe aumentarlo tra i 18 e i 20 mila euro. I motivi? Non percepisce più i redditi di prima e le spese della villa, che comunque rimane di proprietà di Totti, sono più alte rispetto a quanto preventivato.