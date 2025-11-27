Noemi Bocchi e Francesco Totti indagati, parla la madre di Ilary Blasi: “Isabel era stata male”

La madre di Ilary Blasi racconta cosa successe la sera in cui chiamò le forze dell'ordine perché Isabel era sola a casa di Totti.

IPA

Il prossimo 1 dicembre 2025 il gip deciderà se archiviare oppure portare avanti la vicenda che ha per protagonisti Francesco Totti e Noemi Bocchi, accusati di aver lasciato da sola in casa Isabel, la figlia minore dell’ex capitano della Roma e di Ilary Blasi. Nel frattempo spuntano nuove testimonianze. Prima fra tutte quella di Daniela Serafini, la madre di Ilary. Sarebbe stata infatti lei, come svelato da Repubblica, ad allertare le forze dell’ordine la notte del 23 maggio 2023.

Le parole della madre di Ilary Blasi

La madre di Ilary Blasi ha raccontato di aver chiamato i carabinieri quella notte perché in passato Isabel Totti aveva avuto una crisi respiratoria, dunque era preoccupata per la sua salute, sapendola da sola in casa. La piccola infatti era stata lasciata nell’appartamento in cui vivevano Francesco Totti e Noemi Bocchi – secondo le ricostruzioni – insieme ai due figli della Bocchi di 9 e 12 anni.

Daniela Serafini ha raccontato che il giorno prima dell’addio di Totti al calcio, Isabel era stata male e temeva che ciò sarebbe potuto accadere ancora. “Mia nipote aveva un anno: quella sera eravamo andati a festeggiare al ristorante, ma poi mia nipote era tornata a casa con la babysitter – ha spiegato alle forze dell’ordine -. Al ritorno dal locale Ilary mi aveva chiamato dicendomi che la bimba non respirava e l’abbiamo portata al pronto soccorso. I medici non avevano saputo spiegarci cosa poteva essere successo e ci avevano dato dei farmaci, dicendoci che poteva accadere nuovamente”.

“Temevo potesse succedere di nuovo una cosa del genere alla bambina – ha aggiunto -. Ilary non ha mai lasciato la figlia neanche a giocare nella cameretta da sola”. Quella sera, secondo quanto rivelato, fu proprio Ilary Blasi, che si trovava all’estero, ad avvertire la madre che la piccola era sola in casa con gli altri due minori. La signora Serafini ha poi aggiunto: “Quando ho indicato il nominativo di Totti ho avvertito titubanza. Con Totti non ci sono più contatti amichevoli”.

Il braccio di ferra fra Ilary Blasi e Francesco Totti

La vicenda entra a far parte della più ampia battaglia che, ormai da tempo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno deciso di intraprendere uno contro l’altro. Dopo lo scontro per i rolex e le borse firmate, i due sono tornati a battersi fra avvocati e dichiarazioni contrastanti.

Secondo i legali di Ilary Blasi infatti Isabel Totti sarebbe rimasta sino a mezzanotte da sola in casa con i figli di Noemi Bocchi, anche loro dei minori. La tata dei bambini – che abita nello stesso stabile dell’ex calciatore della Roma – sarebbe salita nell’appartamento, facendosi trovare dalla polizia con i bambini, solo dopo essere stata allertata da Noemi e Francesco.

La procura a distanza di mesi ha concluso che i minori non abbiano corso un concreto pericolo, chiedendo l’archiviazione. Non la pensano così gli avvocati di Ilary Blasi che hanno deciso di contestare ogni passaggio. Nell’opposizione dei legali della conduttrice, come spiega Repubblica, compaiono anche dei video girati dalla stessa Blasi in cui Isabel è sola nella casa di Ponte Milvio: un appartamento su due piani con terrazze, scale e accesso alla cucina.

