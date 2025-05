Noemi Bocchi, quanto guadagna la compagna di Francesco Totti

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Fonte: IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Ormai da tempo accanto a Francesco Totti, Noemi Bocchi è una fra le donne più chiacchierate dello showbiz. Con discrezione ha saputo entrare nella vita dell’ex calciatore, diventando una figura chiave nella sua esistenza.

Nonostante sia spesso sotto i riflettori però Noemi è molto riservata e in pochi conoscono la sua professione. Che lavoro fa la compagna di Totti?

Che lavoro fa Noemi Bocchi, compagna di Francesco Totti?

Classe 1988, Noemi Bocchi è nata a Roma, città in cui è cresciuta a dove vive ancora oggi. Ha studiato presso l’Istituto Comprensivo Giovanni Falcone, dove ha conseguito il diploma. In seguito si è iscritta alla facoltà di Economia aziendale e bancaria presso l’Università Lumsa, laureandosi.

Una volta completati gli studi però Noemi Bocchi ha deciso di seguire una strada differente, seguendo la sua passione per l’organizzazione di eventi. Ha infatti iniziato una carriera come flower designer, diventando un’esperta nella realizzazione di composizioni floreali per party ed eventi particolari.

Quanto guadagna la compagna di Francesco Totti? La cifra precisa non è mai stata svelata, inoltre c’è da considerare che i compensi riguardano i singoli eventi. Potrebbe quindi guadagnare dai 500 sino ai 10 mila euro a progetto, in base agli eventi in cui viene richiesto il suo intervento e alla loro portata.

L’amore fra Totti e Noemi Bocchi

Nel passato di Noemi Bocchi, prima dell’incontro con Totti, c’è un matrimonio. Quello con Mario Caucci, manager e imprenditore. I due si sono sposati nel 2011 e hanno avuto due figli, ma nel 2018, dopo undici anni insieme, la storia è arrivata al capolinea.

Dopo il divorzio, Noemi ha vissuto una breve relazione con Gianfranco Apicerni, ex tronista di Uomini e Donne e postino di C’è Posta per Te.

L’incontro fra Noemi e Totti è avvenuto grazie al padel, sport che entrambi amano. Un amore tenuto inizialmente segreto e uscito alla scoperto dopo il divorzio fra l’ex calciatore e Ilary Blasi. A raccontare la relazione con Noemi era stato proprio Totti, sulle pagine del Corriere della Sera, dove aveva parlato dell’addio a Ilary.

“Noemi è l’opposto di Ilary, anche come carattere – aveva spiegato -. Ma non mi piace fare paragoni. Prima ci frequentavamo come amici. Poi, dopo Capodanno, è diventata una storia”.

Oggi, dopo mesi da quell’intervista, l’amore fra i due prosegue e Noemi continua a mantenere un profilo basso, senza rilasciare interviste o commentare i gossip. Nonostante ciò su Instagram è seguita da tantissimi follower che apprezzano i post e le foto che raccontano la vita con Totti, fra viaggi da sogno, feste e red carpet in giro per il mondo.

Ilary Blasi invece ha trovato la serenità accanto a Bastian Muller, conosciuto durante un viaggio a New York. Sia Noemi Bocchi che Bastian Muller sono riusciti a costruire un bel rapporto con i figli dell’ex coppia: Cristian, Chanel e Isabel. Non a caso in occasione del party per i 18 anni di Chanel Totti entrambi sono stati invitati ed erano presente alla cena organizzata per celebrare la secondogenita di Totti e Ilary.