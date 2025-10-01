Francesco Totti festeggia i suoi 49 anni a Londra con la compagna Noemi Bocchi e i figli di lei: Chanel e Cristian grandi assenti.

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Francesco Totti

Francesco Totti festeggia il compleanno a Londra insieme a Noemi Bocchi e ai figli di lei, ma Cristian e Chanel, rispettivamente primogenito e secondogenita dell’ex calciatore, non ci sono.

Francesco Totti, compleanno a Londra (ma Chanel e Cristian non ci sono)

Lo scorso 27 settembre Francesco Totti ha festeggiato il suo compleanno. Per l’occasione l’ex Capitano della Roma è volato a Londra insieme alla compagna Noemi Bocchi. I due hanno scelto di celebrare l’evento all’Osteria romana, un locale che si trova nel quartiere di Knightsbridge, dove Totti ha spento 49 candeline. Un momento importante in cui l’ex sportivo ha voluto accanto a sè le persone più importanti, non solo la compagna Noemi – che è volata a Londra con i figli Sofia e Tommaso – ma anche la piccola Isabel, nata dal legame con Ilary Blasi.

Come svela il settimanale Chi sono stati due i grandi assenti alla serata: Cristian e Chanel Totti. I figli maggiori di Francesco infatti non hanno raggiunto la città per trascorrere il compleanno con il padre. Una situazione anomala, visto che entrambi non erano mai mancati nei viaggi di famiglia o nelle cene con Noemi Bocchi. A pesare anche il silenzio social di entrambi che potrebbe indicare la presenza di piccole tensioni in famiglia.

Il rapporto di Totti con Chanel e Cristian

Classe 2005, Cristian è il primogenito di Francesco Totti e Ilary Blasi. Schivo e riservato, aveva iniziato una carriera nel mondo del calcio, seguendo le orme del padre, ma a soli 19 anni ha scelto di cambiare strada. Troppa, forse, la pressione, sommata ai confronti con il suo famosissimo papà. Totti l’ha sempre difeso e i due hanno un ottimo rapporto tanto che Cristian è stato avvistato diverse volte in compagnia del padre e della compagna Noemi, ad eventi pubblici oppure al ristorante.

Più complicato – sembra – il rapporto con Chanel Totti, secondogenita di Ilary e Francesco. 18 anni compiuti da poco e un carattere deciso, Chanel sogna un futuro in televisione e sui social. Ha le idee chiare e, secondo alcune indiscrezioni, il legame con Totti sarebbe segnato da avvicinamenti e allontanamenti continui. Dietro, forse, il dolore per la separazione dei genitori.

Qualche tempo fa Chanel (che presto vedremo in una versione inedita a Pechino Express con Filippo Laurini, figlio della manager di Ilary) aveva ripostato sui social uno scatto vintage che ritraeva i genitori, con il commento: “Non li supererò mai”. Non solo: secondo fonti vicine alla famiglia Totti era stata proprio lei, in occasione del suo compleanno, a riunire la famiglia. Chanel infatti aveva richiesto la presenza al suo party sia di mamma Ilary, arrivata in compagnia di Bastian Muller, che di papà Totti, presente insieme a Noemi Bocchi.

In quella serata, fra fuochi d’artificio e un menù stellato, Totti e Ilary si erano ritrovati nuovamente vicini dopo lo scontro in tribunale, ma anche le rivelazioni legate ai tradimenti e la battaglia per gli ormai famosissimi Rolex della coppia. Una situazione imbarazzante che però entrambi avevano accettato proprio per amore di Chanel.