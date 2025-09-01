Francesco Totti, la dedica per i 37 anni di Noemi Bocchi: “Un mondo a parte”

L'ex campione della Roma ha dedicato alla sua compagna parole al miele per il suo compleanno, mentre i rapporti con Chanel sono sempre più tesi

IPA Francesco Totti e Noemi Bocchi

Noemi Bocchi ha spento 37 candeline: il 31 agosto era il giorno del suo compleanno, che ha festeggiato con il suo compagno Francesco Totti, che ha voluto dedicare parole al miele per la sua innamorata in questo giorno speciale. E se da un lato l’ex campione della Roma e la fidanzata appaiono più innamorati che mai, dall’altro i rapporti con la figlia Chanel sarebbero sempre difficili.

Francesco Totti, la dedica dolcissima per il compleanno di Noemi Bocchi

La loro storia va avanti già da tempo, nonostante sia stata investita da gossip e pettegolezzi mentre si consumava la fine (chiacchieratissima) del matrimonio con Ilary Blasi. Ma il loro amore ha dimostrato di sapere andare oltre, tanto che oggi sono più felici che mai. Francesco Totti e Noemi Bocchi sono ormai una coppia inossidabile, e ne danno prova sui social, dove spesso e volentieri si mostrano complici e innamorati.

L’ultima occasione? Il compleanno di Noemi Bocchi, che proprio ieri ha spento 37 candeline. L’ex calciatore ha condiviso sul suo profilo Instagram un selfie con la compagna, dove appaiono sorridenti e felici: lei con un dito sulla bocca mentre sta per scoccare un bacio; lui che mima il gesto di vittoria. Il tutto accompagnato dalla scritta “Happy Birthday” e da una canzone di sottofondo che vale più di mille parole.

Una dedica dolcissima quella di Totti, che ha preso in prestito le parole di un celebre brano di Jovanotti per dichiarare tutto il suo amore alla sua amata: “E mentre il mondo va e ogni giorno gira un po’ più forte, noi due mano nella mano. Noi siamo un mondo a parte, mentre il mondo va…”, recita la canzone, perfetta colonna sonora del loro amore.

Il rapporto complicato con Chanel Totti

Francesco Totti e Noemi Bocchi vivono ormai da tempo la loro relazione alla luce del sole: la coppia ormai non si nasconde più, forte e sicura del proprio sentimento. Ma se da un lato la storia dell’ex calciatore e della flower designer prosegue a gonfie vele, lo stesso non può dirsi del rapporto con la figlia Chanel, che si sarebbe incrinato proprio a causa della relazione con Noemi Bocchi.

Secondo quanto riportato da Giuseppe Candela sul settimanale Chi, fra padre e figlia ci sarebbero “allontanamenti e riavvicinamenti, viaggi insieme e periodi di silenzio”. Un legame fatto di alti e bassi, causati, a quanto pare, dalla separazione fra Totti e Blasi, ma soprattutto dal rapporto che non si è mai creato con la nuova compagna dell’ex campione della Roma.

Un equilibrio delicato quello in famiglia, che sta risentendo dello scossone di una rottura non facile: proprio Chanel, qualche tempo fa, aveva condiviso sui social uno scatto che ritraeva Ilary Blasi e Francesco Totti all’inizio della loro relazione con dei completi della Roma, sorridenti e felici. “Non li supererò mai”, aveva scritto a corredo della foto. A molti questo è sembrato un vero e proprio gesto “contro” Noemi, che invece è riuscita a creare un legame sia con Cristian, il primogenito di Totti, che con Isabel, la piccola di casa: la pace in famiglia sembra ancora lontana.