Chanel Totti e il rapporto complicato con Francesco Totti. “C’entra Noemi Bocchi”

Un rapporto complicato, fra padre e figlia, fatto di avvicinamenti e allontanamenti. Sarebbe questo il legame fra Francesco Totti e Chanel, sua secondogenita, con cui l’ex calciatore della Roma starebbe cercando di rafforzare il rapporto. Dietro le tensioni fra i due, che spesso sarebbero seguite da riavvicinamenti, ci sarebbe l’amicizia, mai nata, fra Chanel Totti e Noemi Bocchi.

I rapporti altalenanti fra Chanel e Francesco Totti

Legatissima sia a mamma Ilary Blasi che a papà Francesco Totti, nell’ultimo periodo Chanel starebbe vivendo un “rapporto altalenante” con l’ex calciatore. A svelalo è Giuseppe Candela, secondo cui fra i due ci sarebbero “allontanamenti e riavvicinamenti, viaggi insieme e periodi di silenzio”. Un legame fatto di alti e bassi, causati, a quanto pare, dalla separazione fra Totti e Ilary, ma soprattutto dal rapporto, che non si è mai creato, fra Noemi Bocchi e Chanel Totti.

Noemi e Totti sono infatti fidanzati ormai da diversi anni, ma mentre la Bocchi sarebbe riuscita a conquistare la fiducia di Isabel, la piccola di casa, e di Cristian, il primogenito di Francesco, il legame con Chanel non sarebbe mai nato. Qualche tempo fa l’ex calciatore della Roma era partito con i figli per Bali. Una vacanza esotica a cui avevano preso parte anche Noemi Bocchi e i figli. Il viaggio però non sarebbe servito a riportare il sereno con la figlia che si sarebbe poi allontanata di nuovo.

Solo qualche giorno fa – non a caso – Chanel aveva ripostato una foto dei suoi genitori sui social. Uno scatto che ritraeva Ilary Blasi e Francesco Totti all’inizio della loro relazione con dei completi della Roma, sorridenti e felici durante una giornata al mare. “Non li supererò mai”, il commento alla foto.

L’incontro fra Totti e Ilary Blasi al compleanno di Chanel

La separazione di Ilary e Totti, d’altronde, non è stata affatto semplice per i figli della coppia. A raccontare le difficoltà dell’addio, arrivato dopo più di vent’anni, era stata la stessa Blasi in un’intervista.

“Nei momenti più difficili devi anche essere realista, le cose veramente brutte nella vita sono altre. Ci vuole consapevolezza – aveva spiegato -. Il rammarico più grande è nei confronti dei miei figli. Non vengo da una famiglia di separati, i miei stanno insieme da una vita, ho avuto un bell’esempio”. Non a caso in occasione del suo compleanno di 18 anni, Chanel Totti aveva chiesto ai genitori di esserci entrambi, nonostante le liti per il divorzio e lo scontro in tribunale per la questione dei Rolex.

Al party avevano preso parte le amatissime zie di Chanel, Melory e Silvia, il fratello maggiore Cristian con la fidanzata e la piccola Isabel. In tavoli ben distanti si erano seduti Francesco Totti, accompagnato da Noemi Bocchi, sua nuova compagna, e Ilary Blasi accompagnata da Bastian Muller, l’imprenditore che ha rubato il cuore della conduttrice, incontrato durante un viaggio a New York organizzato proprio dopo il divorzio dall’ex calciatore. I due, secondo alcune indiscrezioni, sarebbero pronti a sposarsi presto, ovvero quando la conduttrice otterrà ufficialmente il divorzio.