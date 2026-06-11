Perché Totti vuole bloccare il matrimonio di Ilary Blasi e Bastian, il retroscena

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Getty Images Totti e Ilary

Questo matrimonio non s’ha da fare. Almeno per Francesco Totti. A quanto pare l’ex Capitano della Roma starebbe facendo il possibile per bloccare le nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller. A quattro anni dall’annuncio della rottura la conduttrice e l’ex marito non sono ancora divorziati legalmente e sembra che dietro cavilli e inconvenienti che si susseguono di mese in mese ci siano delle volontà ben precise da parte dell’ex capitano della Roma. Supportato dall’attuale compagna Noemi Bocchi.

Perché Totti si oppone al matrimonio di Ilary Blasi e Bastian

Secondo un’indiscrezione riportata dal settimanale Oggi e firmata da Alberto Dandolo, Francesco Totti non vedrebbe di buon occhio il possibile matrimonio tra l’ex moglie e l’imprenditore tedesco Bastian Muller, alimentando ulteriormente un clima già reso incandescente dalle dispute giudiziarie e patrimoniali che da tempo contrappongono gli ex coniugi.

Pare che l’ex calciatore sia “fortemente contrariato” a questa prospettiva che cambierebbe di fatto la sua famiglia. “Il Pupone non accetta che l’imprenditore tedesco si insedi nella sua villa all’Eur e tantomeno che condivida il quotidiano con i suoi figli”.

Proprio la villa all’Eur è da tempo al centro della disputa legale tra Ilary e Totti. L’immobile sorge in una zona al confine con l’Eur, il Torrino, a sud della Capitale. Conta venticinque stanze, due saloni, una sala giochi e e una sala cinema. E poi ampi e lussuosi spazi esterni: patio attrezzato con salottino e cucina, un campo da calcetto, un campo da tennis oltre a una piscina esterna, una interna e una spa.

Dopo la separazione Totti (che risulta unico proprietario) ha dovuto lasciare la casa a Ilary, che è rimasta a viverci con i figli. E in caso di seconde nozze potrebbe traslocare qui Bastian, pronto a lasciare la Germania e a trasferirsi definitivamente in Italia per amore della Blasi.

Ma c’è di più: pare che a spalleggiare Francesco in questa battaglia ci sia la compagna Noemi Bocchi. “A fomentarlo c’è Noemi – si legge sul magazine – in costante competizione con Ilary: la vedrebbe come il fumo negli occhi”. Insomma, un clima tutt’altro che sereno.

Quando si sposano Ilary Blasi e Bastian Muller

Da tempo si vocifera di un matrimonio tra Ilary Blasi e Bastian Muller. Soprattutto da quando la presentatrice del Grande Fratello Vip ha mostrato pubblicamente il prezioso gioiello ricevuto a Parigi. Una proposta di nozze in piena regola quella del tedesco, diventato a poco a poco una presenza costante nella vita di Ilary e della sua famiglia.

Ha instaurato un buon rapporto con Cristian e Chanel Totti e anche con la piccola Isabel. Inizialmente si era vociferato di un matrimonio a giugno, poi ad agosto. Ad oggi una data ufficiale non c’è. E la coppia preferisce aspettare girando il mondo: l’ultimo viaggio in Grecia, tra Atene e l’isola di Kea, in una lussuosa villa da 7 milioni di euro.

Non è da meno Francesco Totti con Noemi Bocchi, avvistati di recente a Istanbul. A differenza di Ilary e Bastian, però, la coppia non ha alcuna fretta di tornare all’altare. A differenza di Bastian, che non è mai stato sposato, Noemi ha un divorzio alle spalle e delle questioni ancora irrisolte con l’ex marito Mario Caucci.