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iStock L'Empire State Building di New York

È arrivata per far apparire tutte le altre proposte di matrimonio pigre e banali quella realizzata da un misterioso uomo in maschera che, prima di offrire l’anello alla sua amata, ha scalato assieme a lei uno dei più alti grattacieli di New York. L’impresa in cima all’Empire State Building, fatta per amore ma anche per lanciare un messaggio di pace, ha colpito anche il cantante Eros Ramazzotti, vero esperto di dichiarazioni d’amore in grande stile.

La scalata all’Empire State Building

Uno spettacolo decisamente insolito ha catturato l’attenzione dei cittadini di Manhattan. Sulle pendenze dell’Empire State Building, grattacielo simbolo di New York, sono apparse due figure misteriose, intenti a scalare l’edificio a mani nude e senza alcuna imbracatura di sicurezza. Con persino il volto coperto da una maschera scura. Si tratta di Angela Nikolau e Ivan Vanya Beerkus, arrampicatori estremi di professione – ma senza autorizzazione.

A questa impavida coppia russa, di 33 e 32 anni, dedicò un documentario Netflix. Si intitola Skywalkers: A Love Story, e racconta del loro amore e delle loro scalate estreme. Quella sul grattacielo newyorkese non è infatti la prima impresa dei due daredevil artists, artisti del rischio, così come li definisce Reuters. La CNN, invece, parla di loro come di “influencer specializzati in imprese ad alta quota”, per via di condividere sui social le avventure ad alta quota.

La scalata all’Empire State Building, alto 443 metri, è stata compiuta senza alcuna autorizzazione, violando una grata metallica posta al 102esimo per raggiungere una zona non aperta al pubblico. Appena tornati a terra Angela e Ivan sono stati presi in custodia dalla polizia di New York, che deve ancora formalizzare le accuse nei loro confronti.

La proposta di matrimonio in cielo

Per i due daredevil russi questo sarà un giorno memorabile, oltre che per l’arresto anche per il coronamento del loro amore. Dopo aver esposto uno striscione pacifista sulla punta dell’antenna dell’Empire, i due sono scesi lungo la struttura metallica fino a una più agevole piattaforma intermedia. Qui, sfidando la gravita, Ivan si è inginocchiato chiedendo a Angela di diventare sua moglie. Lei ha detto sì e dopo ha fotografato il diamante splendente con lo skyline di Manhattan sullo sfondo.

“Che modo splendido per ricordarci che l’amore esiste” ha commentato un utente su Instagram. E che modo subdolo per far sfigurare tutti gli altri fidanzati del mondo, oltre che rischiare la vita e finire anche in carcere per averlo fatto. Però bisogna ammetterlo, è tutto tremendamente instagrammabile.

Citati anche da Eros Ramazzotti

La proposta di matrimonio è stata, se così si può dire, collaterale. Il vero obiettivo di Angela Nikolau e Ivan Vanya Beerkus era lanciare, forte e chiaro, un messaggio di pace al mondo intero. Una volta arrivati in cima al grattacielo, la coppia ha iniziato a sventolare una bandiera nera con una scritta bianca.

Gli occhi più attenti saranno riusciti a leggere: “Quando il potere dell’amore sconfiggerà l’amore per il potere, il mondo conoscerà la pace”. Un messaggio potente che ha colpito anche uno dei più romantici tra i cantanti italiani, Eros Ramazzotti, che lo ha prontamente ricondiviso in una storia social.