Eloisa Coiro agli Europei di Birmingham batte il record italiano dopo 46 anni e fa la storia

IPA Eloisa Coiro

Eloisa Coiro è entrata nella storia dell’atletica leggera italiana. La mattina dell’11 agosto, durante la seconda giornata dei Campionati Europei all’Alexander Stadium di Birmingham, ha infranto uno dei record più antichi e prestigiosi dello sport azzurro, completando la prima batteria degli 800 metri femminili nel tempo di 1’57″56. Solo un decimo per battere il primato nazionale appartenuto alla mitica Gabriella Dorio, dal 5 luglio 1980.

Eloisa Coiro fa la storia

C’è un filo rosso fatto di determinazione e straordinario talento che unisce le grandi icone dello sport italiano. La mattina dell’11 agosto, sulla pista dell’Alexander Stadium di Birmingham, si è scritta una pagina colma di emozione per l’atletica al femminile.

Merito di Eloisa Coiro che nella batteria degli 800 metri, corsa su ritmi serrati e guidata dalla campionessa britannica Keely Hodgkinson, è riuscita a fare qualcosa di incredibile. Ha saputo gestire le energie al meglio, restando concentrata fino al rettilineo finale, quando è avvenuta la magia: con una volata grintosa, la venticinquenne romana ha superato le avversarie e tagliato il traguardo in seconda posizione (1’57″56) subito dietro alla Hodgkinson (1’57″28).

Una corsa da brividi che non solo le garantisce accesso diretto alla semifinale, ma soprattutto l’emozione indescrivibile di aver battuto dopo ben 46 anni il leggendario primato di Gabriella Dorio.

Raggiunta dai microfoni a bordo pista subito dopo la gara, Eloisa era ancora incredula: “Per me questo record significa tanto e lo cercavo da tempo, non ho guardato i passaggi quindi a fine gara ero completamente sorpresa. Mi sono sentita benissimo e nella parte finale ne avevo e ne avevo tanta, ora non mi metto più limiti“. Un pensiero è andato a Gabriella Dorio: “È sempre stata un’ispirazione per me, una grande atleta e una donna fantastica, a lei va tutto il mio affetto”.

La storia e la carriera di Eloisa Coiro

Classe 2000 e nata a Roma, Eloisa Coiro si è avvicinata alla pista di atletica nel 2013 in modo casuale, quando l’insegnante di educazione fisica delle scuole medie ha notato le sue attitudini per le distanze veloci e resistenti, spingendola a tesserarsi nell’Atletica Roma Acquacetosa.

Accanto all’impegno nello sport, l’atleta ha completato gli studi al liceo francese, laureandosi successivamente in Economia e Finanza presso l’Università LUISS Guido Carli. Allenata fin dalle categorie giovanili dal tecnico Emilio De Bonis all’impianto Paolo Rosi e al CPO dell’Acqua Acetosa, dal 2018 l’atleta è arruolata nel Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre della Polizia Penitenziaria.

Irene Marotta, responsabile delle Fiamme Azzurre, ha commentato così la sua ultima performance: “La straordinaria impresa di Eloisa ci riempie di un orgoglio immenso. Abbattere un record nazionale non è solo un traguardo statistico, ma il coronamento di un percorso fatto di dedizione assoluta, sacrifici quotidiani e di una classe cristallina che Eloisa dimostra ogni volta che scende in pista. Oggi Eloisa non ha solo conquistato un primato ma ha superato un muro che sembrava invalicabile”.

Nel corso del 2026, prima di questo incredibile traguardo a Birmingham, la mezzofondista aveva confermato il suo “stato di grazia”, fermando il cronometro a 1’58″42 nella tappa di Rabat e a 1’58″59 in quella di Ostrava. L’impresa di Birmingham, però, è tutt’altra storia. Non rappresenta semplicemente un aggiornamento statistico dell’albo d’oro dell’atletica leggera, o la possibilità di battersi in semifinale contro avversarie di primissimo piano come la svizzera Audrey Werro e l’olandese Femke Broeders-Bol. Segna l’apertura di una nuova fase storica per il mezzofondo veloce italiano.