La Ruota della Fortuna, Samira Lui mette in guardia il fidanzato Luigi: “Lo caccio”. E Gerry rincara la dose

IPA Samira Lui

Come ogni sera anche mercoledì 1 luglio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna, il game show condotto da Gerry Scotti insieme a Samira Lui. Versione estiva e decisamente ridotta, per fare spazio all’appuntamento settimanale con Temptation Island, ma non per questo meno divertente.

A far sorridere è stata soprattutto la co-conduttrice che, mentre il collega si faceva trasportare dalla nostalgia, ha mandato un “avvertimento” al fidanzato Luigi in vista dell’estate. E siamo sicuri che è arrivato forte e chiaro.

Samira Lui, la “minaccia” a Luigi

Samira Lui è entrata nello studio de La Ruota della Fortuna con un look semplice ma d’effetto: abitino nero a pois che ricorda le estati anni Duemila e passo leggero sulle note di Playa di Baby K. Un ingresso perfetto per il clima vacanziero e super estivo della puntata e infatti Gerry Scotti ha subito proposto di usare quello stacchetto per tutta l’estate. La proposta verrà accolta? Samira sembrava pensarci su.

Dopo qualche manche, però, proprio il mare è diventato il tema di un siparietto molto divertente in cui la valletta ha mostrato ancora una volta il lato più peperino di sé. Si parlava di valigie, rientri dalle vacanze e sabbia che resta ovunque, anche quando non vogliamo. Gerry Scotti proprio su questo si è perso dietro alla nostalgia e un pizzico di malinconia, ma non Samira. Lei è stata chiarissima: se il fidanzato tornasse dalla spiaggia e si mettesse sul letto senza fare attenzione, non ci sarebbe alcuna trattativa.

“Lo caccio Luigi”, ha detto, lasciando intendere neanche troppo velatamente che su certe cose non si scherza. Il tono era leggero, ma il messaggio è arrivato forte e chiaro: “Io esco matta per queste cose. Se entra nel letto così lo caccio via”. Gerry Scotti, ovviamente, non poteva lasciar cadere la battuta, così si è rivolto idealmente al fidanzato di Samira esclamando: “Luigi, uomo avvisato, mezzo cacciato”. Poi ha immaginato una rubrica sulle disavventure domestiche della coppia – Le avventure di Samira e del povero Luigi – e lo studio è esploso dalle risate.

La Ruota della Fortuna, cosa è successo in puntata

Il game show si è aperto con un omaggio musicale a Gerry Scotti: i Fortuna Five lo hanno accolto giocando sulla sua voce e richiamando lo stile (inimitabile) di Barry White. Il conduttore ha risposto con la consueta autoironia, accennando qualche nota e ricordando il legame di quella musica con i suoi anni in radio.

Poi è stato il momento dei concorrenti. Federico, coach di basket romano, tornava da campione dopo due serate particolarmente fortunate. A sfidarlo c’erano Filippo, da Canicattì, e Gaetano, funzionario pubblico di Roma. Nelle prime fasi Federico è apparso il più veloce, riuscendo a risolvere diversi tabelloni e ad aumentare il suo montepremi. L’equilibrio si è però spezzato con una manche decisiva: Gaetano ha colto l’occasione, ha indovinato una soluzione sugli oggetti da portare in viaggio e ha riportato la gara in parità. Da lì in poi la sfida si è fatta molto più incerta.

Gaetano è il nuovo campione

Il finale ha premiato Gaetano. Dopo l’ultima manche, il concorrente romano è riuscito a superare Federico e a chiudere la serata con 16.200 euro. Una rimonta importante, arrivata proprio quando l’ex campione sembrava ancora in controllo. La prova conclusiva, però, non gli ha regalato il colpo grosso. Alla Ruota delle Meraviglie, con tre soluzioni dedicate alla cucina cinese, Gaetano non è riuscito a indovinare nessuna frase. Peccato, perché tra le buste c’era anche quella da 100 mila euro.