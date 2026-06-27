Affari Tuoi, si infrange la speranza di Stefano De Martino. E parla di Bonolis

IPA Stefano De Martino

Una puntata iniziata “così così” per i primi sei tiri: a giocare ad Affari Tuoi il 27 giugno 2026 è stata “Giorgina”, Giorgia da Sassari, di 21 anni. Studentessa di psicologia, è stata presente all’interno del programma per 25 puntate e ad accompagnarla in studio c’è stata la mitica nonna Caterina. A condurre il gioco Stefano De Martino, che ha cercato di essere un buon consigliere per la giovane studentessa. Ma purtroppo la sua speranza di vederla andare via felice si è infranta.

Affari Tuoi, cosa è successo nella puntata del 27 giugno 2026

“Mi piacerebbe fare psicologia clinica e poi lavorare sia in carcere che in ospedale”. La concorrente della serata ha decisamente le idee chiare sul suo futuro. Il primo pacco scelto è stato il numero 12, che poi ha deciso di cambiare (al suo interno c’erano solo 100 euro).

La nonna Caterina l’ha raggiunta subito in studio, e si è detta “contenta di partecipare a questa bella esperienza con lei”. E quando Stefano De Martino le ha chiesto di descrivere la nipote, si è conquistata la simpatia del pubblico in studio: “Mi ha minacciato: sono contentissima di questa nipote“, l’ironia delle nonne, che vale sempre tutto.

Il primo pacco spacchettato era rosso; purtroppo Giorgia ha perso da subito la possibilità di vincere l’auto. Poi è stato il turno del pacco da un euro e di una piccola rivelazione di De Martino: “Io con le nonne vado fortissimo. Vorrei fare Beato tra le nonne, ti ricordi? Come quello che faceva Bonolis, il programma della concorrenza”, si stava riferendo a Beato tra le donne. “E allora puoi fare anche Uomini e nonne“, a ribattere è stato Herbert Ballerina (ma dobbiamo dire di aver apprezzato la battuta e il riferimento all’universo mariano).

Per questa serata, non abbiamo assistito all’invenzione di Herbert, bensì al vocabolario. Ballerina non è apparso molto convinto. “Non la sai? Dovresti averla inventata tu”, le risate tra De Martino e la sua spalla sono il sottofondo di questo programma, votato alla leggerezza. “Parliamo di uranio arricchito: è un fortunato elemento chimico che ha vinto al SuperEnalotto. Bello, pensavo peggio”.

Quanto ha vinto Giorgia dalla Sardegna

Dopo qualche pacco, la puntata si è rivelata davvero avvincente: verso la fine, Giorgia ha totalizzato tre pacchi rossi (100mila, 50mila, 20mila euro e pacco nero) e due pacchi blu, da 0 euro e 10 euro. Il Dottore le ha proposto 15mila euro, ma Giorgia ha rifiutato e allora è arrivato il momento del mantra. Purtroppo, però, non ha funzionato: al posto di un pacco blu, è stato scartato il pacco rosso da 20mila euro.

Nel 18 della Toscana è stato scovato il pacco nero, dal valore di 75mila euro. Dopo la proposta del Dottore – un tiro per 19mila euro – Giorgia ha chiesto sostegno a De Martino, che ha cercato di agire da consigliere: “Io vorrei che tu andassi via di qua felice. Mi rendo conto che 19mila euro sono 19mila euro, per un tiro ce la rischiamo”.

Purtroppo, però, è costato caro: nel pacco successivo sono stati scartati 100mila euro. Prima dell’ultimo tiro, il Dottore ha proposto il cambio, rifiutato da Giorgia, che poco dopo ha dovuto rinunciare ai pacchi, precisamente quando ha scartato l’ultimo rosso. Nel suo pacco aveva solo 10 euro e non è andata meglio alla Regione Fortunata, dove non è riuscita a indovinarla.