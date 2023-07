Fonte: Shutterstock

Anche se siamo ormai abituati a trovarle nei negozi e al supermercato tutto l’anno, le zucchine sono un ortaggio tipico della stagione estiva. Significa che, se vogliamo mangiare zucchine più gustose e più ricche di nutrienti, dobbiamo acquistarle da maggio a settembre. Da non sottovalutare il fatto che le zucchine fuori stagione costano anche di più; quindi, perché dovremmo comprarle in inverno quando possiamo congelarle?

Non dobbiamo rinunciare a consumare le zucchine nei mesi più freddi, perché la versatilità di questo ortaggio (a proposito, è una verdura o un frutto?) le rende adatte a un’infinità di ricette, dai primi piatti ai secondi, dai contorni al dolce. Una soluzione che permette di avere a disposizione le zucchine tutto l’anno è proprio quella di congelarle. Le zucchine congelate si conservano perfettamente per molti mesi e si possono utilizzare per preparare deliziose ricette anche nella stagione fredda.

Ma i vantaggi di congelare le zucchine non riguardano solo la loro stagionalità, perché, potreste aver acquistato più zucchine del necessario, approfittando della freschezza del prodotto o del prezzo molto conveniente e non avere voglia di mangiare zucchine anche a colazione. Perché, allora, non conservarle in freezer e averle pronte per le settimane successive?

Vediamo in questa breve guida come congelare le zucchine, sia crude che già cotte, in modo da non sprecare nemmeno un etto di queste verdure. Così, se avrete voglia di una frittata di zucchine a dicembre, non dovrete fare altro che tirar fuori dal freezer le zucchine congelate in estate e procedere con la preparazione della ricetta.

Come congelare le zucchine crude

Per congelare le zucchine crude, è importante che siano fresche e sode, prive di difetti o altri segni di deterioramento.

Lavatele accuratamente immergendole in acqua fredda e poi sciacquate sotto l’acqua corrente, per rimuovere eventuali residui di sporco. Le zucchine crude possono essere congelate a pezzetti, a fiammifero o tagliate a rondelle, a seconda dell’utilizzo che intendete farne.

Dopo aver rimosso le estremità, tagliate le zucchine nella forma desiderata e poi sbollentatele. Questo passaggio, detto anche blanching, è fondamentale per preservare le caratteristiche delle zucchine anche dopo il congelamento. Basta immergere le zucchine in acqua salata per 1-2 minuti al massimo, scolarle e passarle immediatamente in acqua ghiacciata, per bloccare la cottura e mantenere inalterato sia il colore che la croccantezza.

Quando saranno completamente raffreddate, asciugate le zucchine delicatamente con un canovaccio pulito o con la carta assorbente. Disponetele su un vassoio o in una teglia rivestita con carta forno, ben distanziate e mettete nel congelatore per un paio d’ore, finché non si saranno solidificate.

A questo punto, trasferite le zucchine in sacchetti per freezer o contenitori per alimenti, eliminando l’aria in eccesso per prevenire l’ossidazione. Porzionatele ed etichettate ogni sacchetto o contenitori con la data di congelamento.

Congelate le zucchine a una temperatura costante di -18° C. Le zucchine crude congelate si conservano fino a 8-10 mesi, quindi, se avete spazio, conviene fare una bella scorta per l’inverno.

Al momento di utilizzarle, basterà toglierle dal freezer e cuocerle direttamente secondo la ricetta prevista. Le zucchine congelate con attenzione mantengono il loro sapore e la loro consistenza, rendendo più facile e veloce la preparazione dei propri piatti preferiti.

Come congelare le zucchine cotte

Le zucchine possono essere congelate anche cotte, così da averle a disposizione quando non avete molto tempo da dedicare alla cucina. Anche per congelare le zucchine cotte è importante seguire alcuni passaggi perché mantengano il loro gusto e la giusta consistenza anche dopo lo scongelamento.

È possibile congelare le zucchine seguendo qualsiasi metodo di cottura: a vapore, bollite, al forno, grigliate, fritte, saltate in padella. È importante che le zucchine siano cotte al dente, in modo che non diventino mollicce nel processo di congelamento e scongelamento.

Dopo la cottura, lasciate raffreddare le zucchine a temperatura ambiente, per evitare la formazione di condensa durante il congelamento.

Adagiate le zucchine su una teglia o un vassoio ricoperti di carta forno, in modo che siano ben distanziate e riponete in freezer per un paio d’ore, fino a quando non si solidificano.

Successivamente, trasferite le zucchine cotte congelate nei sacchetti o nei contenitori per alimenti e chiudete ermeticamente prima di riporre nuovamente in freezer.

Ricordate di etichettare i sacchetti con la data di congelamento, in modo da poter utilizzare prima le zucchine più vecchie. Le zucchine cotte si conservano in congelatore per circa 6-8 mesi, quindi anche in questo caso avrete la vostra scorta a disposizione per i mesi più freddi.

Consigli per conservare le zucchine congelate

Sia crude che cotte, le zucchine congelate vanno conservate correttamente, rispettando la temperatura di -18°C.

Una volta scongelate le zucchine, consumatele entro 24-48 ore. Inoltre, non ricongelate mai le zucchine dopo lo scongelamento (una regola che vale per tutti i cibi).

Scongelate sempre le zucchine in frigorifero e non a temperatura ambiente, a meno che la ricetta non preveda di cuocerle ancora congelate.

Prima dell’utilizzo, controllate sempre che non ci siano segni di deterioramento (consistenza diversa, colori alterati, odore e sapore strani).

Zucchine congelate: come cucinarle

Dopo aver congelato le zucchine crude, potete utilizzarle per una serie infinita di ricette.

Le zucchine si possono mangiare anche crude, nelle insalate o come contorno. Per poterle consumare in maniera ottimale, tiratele fuori dal freezer almeno 6-8 ore prima e lasciatele scongelare lentamente in frigorifero. Consumatele nel giro di 24 ore.

Se volete usare le zucchine per zuppe e minestroni, potete aggiungerle ancora congelate direttamente nella pentola e cuocerle come prevede la ricetta. Ricordate che le zucchine congelate cotte richiedono meno tempo di cottura, quindi tenete sott’occhio i fornelli per non rischiare di bruciarle o ritrovarvi con una poltiglia informe nella pentola.

Anche per ricette che prevedono la cottura in padella o al forno non è necessario scongelare prima le zucchine, basta solo prevedere 2-3 minuti in più di cottura.

Se avete congelato le zucchine intere o a metà e volete prepararle ripiene, fatele scongelare in frigorifero, asciugatele bene e farcite. Per grigliarle, fate scongelare e procedete come con le zucchine fresche.

Se volete aggiungere delle zucchine grigliate sulla pizza, potete aggiungerle ancora congelate poco prima di infornare.

Altre idee e ricette per utilizzare le zucchine congelate

Le zucchine congelate e poi scongelate possono avere una consistenza leggermente diversa rispetto a quelle fresche, ma si possono comunque utilizzare in molte preparazioni con ottimi risultati.

Aggiungete le zucchine congelate al condimento di pasta o riso: oltre a dare un tocco di colore, porterete il gusto dell’estate a tavola.

Le zucchine congelate sono ottime per farcire frittate e omelette. Aggiungete cipolle, formaggio e spezie a piacere e avrete un piatto completo da preparare in anticipo e mangiare anche freddo.

Se avete in previsione una cena o un ‘occasione speciale, utilizzate le zucchine congelate per la preparazione di antipasti e stuzzichini. Sia crude che cotte, le zucchine sono un ingrediente ideale per creare deliziosi finger food da servire agli invitati.

Con un’attenta pianificazione e le ricette giuste, potrete godere delle zucchine anche quando non sono di stagione. Ricordate di seguire le linee guida di sicurezza alimentare durante il congelamento e lo scongelamento per garantire sempre la massima qualità e sicurezza.

Se avete congelato dei piatti già pronti (parmigiana, polpette o qualsiasi altra ricetta con le zucchine), vi basterà scongelarli nel forno, nel microonde o nella friggitrice ad aria e avrete salvo il pranzo o la cena!