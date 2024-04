Come funziona l'estrattore e come scegliere il migliore per un'alimentazione sana: la nostra guida all'acquisto online

Fare il pieno di benessere e di vitamine con un solo elettrodomestico? Sì, è possibile. Soprattutto per chi non ha troppo tempo per mangiare frutta e verdura, oppure non li apprezza particolarmente, l’estrattore di succo è la soluzione più veloce per bere veri e propri concentrati di salute e che possono essere apprezzati da tutti componenti della famiglia. Sì, anche quelli più piccoli o che non amano mangiare frutta e verdura.

Consentono abbinamenti speciali, inusuali e tutti da scoprire. Si trovano di diverse fasce di prezzo e con caratteristiche che li rendono i perfetti alleati per non cedere al cibo spazzatura, ma sperimentare gustose bevande ricche di tutto ciò che serve per mantenersi sani e in forma.

Tutte le proprietà benefiche degli ingredienti, infatti, vengono mantenute grazie alla spremitura a freddo e i succhi che si gustano sono saporiti, piacciono a tutti e, non da ultimo, fanno decisamente bene.

Estrattori di succo, le loro caratteristiche

In commercio generalmente si possono trovare due tipologie di estrattore: quelli orizzontali e quelli verticali.

Una delle loro caratteristiche più importanti è quella di spremere a freddo, permettendo così di mantenere intatte tutte le sostanze nutritive degli ingredienti che si utlizzano. Passa, però, solo il liquido mentre la parte più densa resterà a parte (e potrà essere usata per preparare – ad esempio – dei dolci). La tipologia di filtro, poi, potrà stabilire la maggiore o minore densità del liquido, in base a gusti o preparazioni.

Oltre ai classici succhi, o ai mix più particolari, si possono preparare anche varie tipologie di latte vegetale come quello alla mandorla.

Estrattori di succo dai 50 euro

Sul mercato esistono tante tipologie di estrattori di succo, alcuni a un costo particolarmente abbordabile. Si trovano, infatti, già dei prodotti funzionali dai 50 euro (circa) in su.

Come quello proposto da Juilist, un estrattore di succo di verdura e frutta dotato di tre velocità e lavabile in lavastoviglie. Ha un imbocco di grandi dimensioni, che permette l’inserimento di frutta e verdura più facilmente, e tre livelli di velocità da scegliere sulla base della tipologia di ingredienti che vengono utilizzati. L’intero elettrodomestico ha una dimensione compatta che lo rende adatto a ogni tipologia di spazio. Chi lo ha acquistato lo recensisce ottimamente per qualità, prezzo, facilità di utilizzo e di pulizia.

Moulinex, invece, vende Zu150810: estrattore di succo a freddo, anche questo semplice da pulire, grazie alla funzione automatica EasyClean e che si può lavare in lavastoviglie. Permette di controllare e regolare la polpa presente nel succo affinché sia abbondante, scarsa o pari a zero. Ed è un elettrodomestico particolarmente silenzioso.

L’estrattore verticale di H.Koenig è dotato di una tecnologia a pressione delicata, da una velocità ridotta e da eliche senza pale che permettono di ottenere succhi favolosi senza sprecare troppa frutta e verdura. Viene venduto con un’apposita spazzola per pulirlo, ciotola e spintone.

È di Amzchef l’estrattore che spreme a fondo i prodotti ed evita gli sprechi, ha un filtro che separa il succo dalla polpa, inoltre la tipologia di spremitura permette di mantenere i nutrienti. Ma non solo perché, se si acquistano a parte, gli accessori può diventare un alleato anche per altre preparazioni e trasformarsi in: affettatrice, tritacarne e macchina per salsicce. Si può solamente lavare a mano. Inoltre, chi lo ha acquistato e usato, lo definisce silenzioso e solido.

Sopra i 150 euro: gli estrattori di succo da comprare online

La fascia di prezzo si alza, ma vi sono diverse tipologie di estrattori di succo da tenere in considerazione. Ad esempio, AAOBOSI vende un elettrodomestico dotato di una filtrazione di precisione microporosa e di un coperchio reversibile. Realizzato con materiali di alta qualità, questo estrattore è anche molto silenzioso e potente.

Ha in dotazione l’accessorio sorbetto l’estrattore Kenwood JMP601SI PureJuic: a bassa velocità è favoloso anche per preparare il latte vegetale, inoltre ha un sistema salvagoccia che permette di evitare ogni tipo di spreco. La polpa viene raccolta nel contenitore e può successivamente essere utilizzata per preparare altre ricette. Quali? Ad esempio varie tipologie di dolci, che siano gustosi, sani e senza sprechi.

Succhi, ma anche latte vegetale, oppure smoothies: sono tantissime le preparazioni che si possono ottenere con l’estrattore di Classe Italy, facile da detergere alla fine di ogni utilizzo, molto affidabile e solido. Si può anche fare un ciclo di pre-pulizia. Inoltre, le due spirali permettono di ottenere ancora più succo, senza scaldarlo ma con la spremitura a freddo che mantiene intatto tutto il benessere che rende queste bevande un concentrato di salute.

Omega, infine, produce un estrattore dal prezzo decisamente più elevato ma con fantastiche recensioni che ne sottolineano l’ottima funzionalità: robusto, facile da pulire in seguito all’uso e molto silenzioso. Oltre a tutto questo è anche semplice da usare per preparare bevande con tutte le tipologie di frutta e verdura. Non guasta anche il fatto che sia un elettrodomestico bello da vedere.

Le ricette per estratti indimenticabili e che fanno bene

Quando si acquista un estrattore può far comodo una guida pratica, utile e intelligente da seguire per preparare succhi con maggiore fantasia, ma non solo, perché siano bevande gustose e che fanno anche bene. Come abbiamo detto, infatti, questi elettromestici ci aiutano a seguire regime alimentare sano, in cui non mancano i nutrienti che vengono apportati da un corretto consumo di frutta e verdura.

In nostro aiuto arrivano gli appositi ricettari, libri all’interno dei quali si possono trovare spunti e osservazioni per preparare estratti gustosi e sani.

Molto utile può essere, ad esempio, il volume 150 estratti e succhi di frutta e verdura al cui interno si trova anche l’utilizzo terapeutico spiegato dal medico. Le ricette vengono descritte come “salutari, energiche e depurative” e vengono proposte in base alla stagionalità dei vari ingredienti.

Un altro ottimo supporto per preparare succhi gustosi e sani è il libro Estratti e succhi slow che, non solo aiuta a scegliere i migliori ingredienti, ma è un fantastico alleato anche ad abbinarli seguendo un criterio stagionale.

