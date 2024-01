Spremiagrumi: l’alleato perfetto per fare il pieno di vitamina C

Appassionata di belle storie e di viaggi, scrive da quando ne ha memoria. Quando non è in giro o al pc, riempie di coccole i suoi amati gatti.

Se ami iniziare la giornata con una buona spremuta d’arancia per fare il pieno di vitamina C, non c’è bisogno di andare al bar: ti basterà avere uno spremiagrumi, per preparare ogni volta che vuoi deliziose e dissetanti bevande. Ma come scegliere il modello giusto? Ci sono spremiagrumi elettrici, manuali e professionali: si distinguono per funzionalità e – naturalmente – per prezzo, vediamo quali sono i migliori.

Spremiagrumi elettrico: come sceglierlo

Fra i vari tipi di spremiagrumi presenti nel mercato, sicuramente quello elettrico è quello più acquistato in quanto è pratico e veloce da utilizzare. A differenza di uno spremiagrumi manuale, un modello elettrico funziona a corrente, pertanto la preparazione delle spremute sarà più rapida e meno faticosa. In pochissimi minuti possiamo avere una gustosissima spremuta d’arancia, anche quando non abbiamo molto tempo a disposizione.

Basta infatti collegare la spina ad una presa della corrente, tagliare a metà gli agrumi che vogliamo spremere (arance, pompelmi, limoni e melograni, per esempio), posizionare il frutto sull’apposito cono ed avviare lo spremiagrumi. In pochi secondi avremo una bevanda freschissima e pronta da gustare. Ma come scegliere il modello giusto, tra i tanti presenti in commercio? La prima cosa da guardare è la potenza, che distingue lo spremiagrumi elettrico classico da quello professionale: a meno che tu non abbia esigenze particolari, il primo va più che bene. Ci sono poi accessori che possono rivelarsi molto utili in cucina.

Ottimo rapporto qualità/prezzo per lo spremiagrumi elettrico Beper, che ha una potenza di 25W e una caraffa dalla capienza di 700 ml: è compatto e si adatta bene in ogni cucina, quindi è proprio l’elettrodomestico indispensabile per chi ama fare colazione a casa. Ha inoltre due diversi coni, per spremere al meglio agrumi di dimensioni differenti.

Decisamente più potente è lo spremiagrumi elettrico Russell Hobbs, che può contare su ben 60W per preparare spremute deliziose. Il rivestimento in acciaio inox spazzolato lo rende molto elegante, inoltre ha due coni intercambiabili che ruotano bidirezionalmente, per ricavare tutto il succo dai tuoi agrumi.

Ancora più comodo e funzionale, lo spremiagrumi elettrico Cecotec usa la tecnologia a braccio e ha una potenza di 600W: è dotato di una leva da premere per far sì che tu possa ricavare tutto il succo dagli agrumi, praticamente senza sprechi. Inoltre c’è un sistema antigoccia per non sporcare più in cucina.

Spremiagrumi manuale, l’apparecchio ideale per utilizzi saltuari

Se vuoi un apparecchio veloce da montare, utilizzare e riporre in poco spazio, troverai sicuramente il tuo modello ideale nello spremiagrumi manuale. Indicato per chi non fa utilizzi intensi di questo elettrodomestico, lo spremiagrumi manuale è quello classico e tradizionale che si trova in ogni cucina. Apprezzato per la sua praticità (si lava in un attimo senza dover smontare tutti i componenti, come invece occorre fare con lo spremiagrumi elettrico) e per il suo costo decisamente inferiore, è perfetto per chi si trova a dover fare una spremuta occasionalmente o a strizzare 1 o 2 limoni per un piatto di pesce che sta cucinando.

Lo spremiagrumi manuale Nerthus Fih è colorato, di piccole dimensioni e facilissimo da lavare: insomma, un vero must have per chi ama fare una buona spremuta, ma non ha esigenze particolari. Il suo recipiente contiene sino a 200 ml e ha un ottimo filtro che consente di separare il succo dai semi e dal resto degli scarti.

Sicuramente più resistente ed elegante, lo spremiagrumi manuale Ukofew è realizzato in acciaio inossidabile: è robusto e durevole, non arrugginisce e puoi comunque contare su dimensioni compatte, per poterlo riporre dove preferisci. Ha un cono piuttosto profondo, per riuscire a spremere tutto il succo da ogni frutto.

Se quello che cerchi è soprattutto uno spremilimoni che ti permetta comunque di preparare occasionalmente dei buoni succhi d’arancia, potresti optare per lo spremiagrumi a leva di Automoness: inserisci le fette del frutto da cui vuoi estrarre il succo e premi i due manici, quasi come fosse uno schiaccianoci. Grazie al comodo beccuccio, non devi far altro che lasciar scivolare il succo nel bicchiere o, nel caso del limone, direttamente sopra la portata che vuoi servire a tavola.

Spremiagrumi elettrici professionali

Un design decisamente appariscente e ricercato, unito alla praticità di avere sempre pronto a portata di mano l’apparecchio perfetto per realizzare anche grandi quantità di succo: gli spremiagrumi elettrici professionali sono gli apparecchi che negli ultimi anni stanno prendendo sempre più campo sia nelle cucine delle famiglie italiane che nel settore della ristorazione. Perché scegliere proprio uno di questi? La comodità è senza dubbio il suo punto forte: pochi istanti e potrai avere un freschissimo succo da bere, preparandone anche in gran quantità senza dover perdere tempo.

Tra i modelli di spremiagrumi elettrici di fascia superiore, questi apparecchi sono pensati per la caduta libera nel bicchiere del succo. In questo caso non sarà necessario neppure filtrare il liquido dall’apparecchio al bicchiere, poiché la spremuta giungerà direttamente dal beccuccio nel calice pronto per essere gustato. In questo caso è bene assicurarsi che tra gli accessori vi sia un colino, possibilmente regolabile, che garantisca una bevanda fluida e piacevole da bere.

Se ami l’aspetto vintage degli elettrodomestici, lo spremiagrumi elettrico professionale h.koenig è senza dubbio quello giusto per te: 160W di potenza, corpo in acciaio inox e rivestimento verde pastello, l’ideale per una cucina retrò. Inoltre è un modello molto silenzioso, dotato di un potente braccio e di un sistema antigoccia per non sporcare.

Con lo spremiagrumi elettrico professionale Black+Decker vai sul sicuro: il motore ha una potenza da 350W, per spremere qualsiasi frutto in pochi istanti. La struttura è in acciaio inox e la leva in alluminio, con comoda impugnatura in gomma. Inoltre sono disponibili due coni diversi e due filtri che permettono di ottenere succhi di consistenza differente, anche per i palati più esigenti.

Se in casa siete davvero in tanti, e amate tutti una buona spremuta fresca, conviene optare per lo spremiagrumi elettrico professionale Princess: ha una potenza di 300W, inoltre è molto robusto e duraturo nel tempo. Il corpo è realizzato in acciaio inossidabile e la leva ha una comoda impugnatura. Tutti i pezzi sono inoltre lavabili in lavastoviglie, per non dover più perdere tempo prezioso in cucina.

