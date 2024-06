Forno elettrico: i modelli migliori da acquistare

Fonte: iStock

I forni elettrici rappresentano una delle soluzioni più diffuse e apprezzate nelle cucine moderne. La loro versatilità, efficienza e facilità d’uso li rendono ideali per una vasta gamma di preparazioni culinarie, dai piatti più semplici a quelli più elaborati. Le diverse modalità di cottura rendono questi forni adatti a una vasta gamma di preparazioni, dal pane ai dolci, fino ai piatti di carne e pesce. Prima dell’acquisto però bisogna considerare le caratteristiche principali dei forni elettrici, i loro vantaggi, gli svantaggi e tenere conto di alcuni consigli per la scelta e l’utilizzo.

Forno elettrico: scelta e acquisto

La prima cosa di cui tenere conto al momento della scelta e acquisto di un forno elettrico è la classe di consumo. Infatti, rispetto ai forni a gas, i forni elettrici tendono a consumare più energia, il che può influire sui costi delle bollette.

In generale, la regola vale come per tutti gli elettrodomestici: meglio preferire una classe A ad una C per risparmiare sulla bolletta.

Tra le caratteristiche da tenere in considerazione troviamo:

Termostato regolabile : questa modalità permette di impostare con precisione la temperatura desiderata, garantendo una cottura uniforme. Puoi optare per un modello con la funzione cottura programmata che ti permette di impostare l’accensione e lo spegnimento automatico, anche parecchie ore prima, consentendo un risparmio fino al 50%.

: questa modalità permette di impostare con precisione la temperatura desiderata, garantendo una cottura uniforme. Puoi optare per un modello con la funzione ti permette di impostare l’accensione e lo spegnimento automatico, anche parecchie ore prima, consentendo un risparmio fino al 50%. Funzioni di cottura : molti modelli offrono diverse modalità di cottura, come il grill, la cottura ventilata, il riscaldamento superiore e inferiore, e la cottura a vapore . In generale, i forni elettrici, grazie alla distribuzione uniforme del calore, permettono di cuocere gli alimenti in modo omogeneo, riducendo il rischio di bruciature o di cotture non uniformi.

: molti modelli offrono diverse modalità di cottura, come il . In generale, i forni elettrici, grazie alla distribuzione uniforme del calore, permettono di cuocere gli alimenti in modo omogeneo, riducendo il rischio di bruciature o di cotture non uniformi. Timer e programmi preimpostati : consentono di programmare il tempo di cottura e scegliere programmi specifici per diversi tipi di piatti. A questo proposito, tieni conto che i forni elettrici impiegano più tempo a raggiungere la temperatura desiderata rispetto ai forni a gas. Una funzione utile è il preriscaldamento veloce che permette di raggiungere in pochissimi secondi la temperatura desiderata, risparmiando tempo e elettricità.

: consentono di programmare il tempo di cottura e scegliere programmi specifici per diversi tipi di piatti. A questo proposito, tieni conto che i forni elettrici impiegano più tempo a raggiungere la temperatura desiderata rispetto ai forni a gas. Una funzione utile è il che permette di raggiungere in pochissimi secondi la temperatura desiderata, risparmiando tempo e elettricità. Pulizia: alcuni forni sono dotati di funzioni autopulenti, come la pirolisi o la pulizia a vapore, che semplificano la manutenzione. Ricorda di effettuare una pulizia regolare del forno per mantenerlo in buone condizioni di funzionamento e prolungarne la vita utile.

Come scegliere il forno elettrico

Statico o ventilato? Questo è il dilemma! La principale differenza è che nei forni ventilati, oltre alle due resistenze che producono calore, è presente una ventola assicura una cottura più uniforme e delicata, ideale per la preparazione di torte, pane, pizza, focacce e brioches e, in generale, i lievitati.

Oltre a queste varianti, esistono anche forni con funzione grill, che permettono di gratinare i cibi, rendendoli più croccanti, spesso utile come sostituzione ”sana” della modalità di cottura in frittura.

Forno elettrico: i migliori su Amazon sotto i 200

I forni elettrici moderni sono dotati di diverse funzionalità aggiuntive. Alcune di queste renderanno il prodotto più caro rispetto ad altri modelli più basilari, ma ti consentiranno di risparmiare a lungo termine tempo e fatica.

De Longhi Sfornatutto è un forno elettrico ventilato da 20 litri, dotato di 7 funzioni di cottura e fornito con 4 accessori: griglia, leccarda, vassoio raccogli briciole e spiedo girarrosto con impugnatura. La doppia porta in vetro assicura una cottura ottimale minimizzando la dispersione del calore. Il termostato regolabile varia da 100° a 220° e il timer da 120 minuti garantisce una gestione precisa dei tempi di cottura. L’interno del forno è smaltato e antiaderente, facilitando la pulizia, ed è dotato di luce interna per controllare facilmente la cottura dei cibi.

Offerta Scelta Amazon De Longhi Sfornatutto

Cottura al forno, arrosto e molto altro, con stile e praticità. Il forno portatile ventilato Moulinex Optimo è progettato per soddisfare tutte le tue esigenze culinarie, offrendo prestazioni eccellenti e un design accattivante. Dispone di 6 modalità di cottura: Convezione, Convenzionale, Grill, Impasti, Bagnomaria e Scongelamento. Facile da usare grazie ai comandi intuitivi, permette di raggiungere temperature fino a 220°C e include un timer di due ore con spegnimento automatico. Con una capacità di 19 litri, è ideale anche per porzioni abbondanti, il tutto in un formato compatto.

Offerta Moulinex Moulinex OX444810 Optimo Forno Elettrico Ventilato

Per i fan del girarrosto, ecco il nuovo forno elettrico ventilato di Bakaji con un accessorio pensato apposta per voi. Con un incredibile potenza di 2200 watt e una capienza ben 55 litri il nuovo forno elettrico di Bakaji può cucinare più alimenti contemporaneamente risparmiando tempo ed energia. Grazie alle manopole laterali è possibile regolare la tipologia di cottura come: ventilata, giroarrosto e pasticceria funzione convenzione, regolare la temperatura da 100 a 230 gradi in maniera separata degli elementi riscaldanti superiori e inferiori, scegliere il numero di elementi riscaldanti da attivare ed in fine regolare il timer fino ad un massimo di 60 minuti con campanello di avviso.

Tra gli accessori, oltre alla griglia, un vassoio, un pratico manico per il vassoio, è presente proprio l’accessorio spiedo per cucinare la carne, ma sopratutto il pollo, con una buonissima cottura allo spiedo proprio come in un girarrosto

Bakaji Forno Fornetto Elettrico Ventilato 55 Lt

Forno elettrico: i migliori su Amazon low cost

Il forno elettrico DCG Eltronic MB9824 ventilato 24 litri è un’ottima scelta per chi cerca un forno versatile e economicamente conveniente. È un forno compatto, ma offre una capacità sufficiente per preparare una varietà di piatti. il forno può essere utilizzato per preparare una varietà di piatti, tra cui torte, crostate, biscotti, carne, pesce, verdure e molto altro.

Anche per i più inesperti, l forno è compatto e facile da usare e da pulire.

Offerta Più venduto DCG Eltronic MB9824

Hai poco spazio in cucina? Con questo forno elettrico di Girmi dalle dimensioni compatte puoi cucinare o riscaldare i tuoi piatti senza occupare troppo spazio ma con una potenza di 800W e una capacità di 10 litri, ideale per piccole e medie porzioni. È dotato di un indicatore luminoso di funzionamento e di un segnale acustico di fine cottura, garantendo un utilizzo sicuro in casa. Il termostato è regolabile da 100° a 230°C e il timer, che può essere impostato fino a 60 minuti, include un segnale acustico.

Offerta Girmi Girmi FE10 Forno elettrico

Vuoi rimanere sempre aggiornato sulle offerte più convenienti per la casa e sugli elettrodomestici disponibili su Amazon? Segui il nostro canale Telegram!