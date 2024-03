Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Tapis roulant elettrico o magnetico? Avere questo attrezzo in casa ti permette di allenarti ogni volta che vuoi durante la giornata, senza dover uscire. La scelta però non è così semplice come sembra. Il tapis roulant infatti è un vero e proprio attrezzo sportivo, questo significa che dovrai scegliere un modello che sia adeguato alla tipologia di allenamento che desideri effettuare, al tuo peso e agli obiettivi che vorresti raggiungere.

Tapis roulant elettrico

Il tapis roulant elettrico è senza dubbio quello più conosciuto e diffuso, adatto sia alla corsa che alla camminata. Parliamo di un attrezzo dotato di un motore che consente al tappeto di muoversi. Il sistema è dotato di ammortizzatori che rendono il tappeto in grado di supportare anche una corsa sostenuta.

Spesso nei modelli più tecnologici troviamo anche un cardiofrequenzimetro, utile per allenarsi tenendo sotto controllo i battiti cardiaci e un display per impostare la velocità e l’inclinazione del tappeto.

Avere un tapis roulant elettrico in casa permette di effettuare un allenamento utile per rassodare e tonificare le gambe e i glutei, ma anche per allenare il sistema cardiocircolatorio e respiratorio. I vantaggi, dunque, sono numerosi, anche se non manca quale difetto.

Prima di tutto le dimensioni e il peso spesso sono ingombranti, per questo prima dell’acquisto ti consigliamo di valutare la potenza del motore, adeguandola al tuo peso e all’uso che ne farai. In generale dovresti scegliere questo tapis roulant se cambi spesso velocità durante l’allenamento, se ami usare i programmi di allenamento (e variarli) e soprattutto se ai abbastanza spazio a disposizione in casa.

Scopriamo dunque i modelli migliori per chi è in cerca di un tapis roulant elettrico.

Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Tapis Roulant Salvaspazio con display a LED

Pronto all’uso dopo l’acquisto e facilissimo da spostare grazie alle ruote. La struttura anti-scivolo multistrato e il rivestimento fonoassorbente migliorano la sicurezza e riducono anche il rumore.

I dati dell’allenamento si possono monitorare facilmente tramite il display a LED e utilizzando l’applicazione mobile con tutti i dati riguardanti la velocità, le calorie bruciate, la distanza e il tempo di allenamento. Il pulsante rapido, infine, consente di iniziare subito ad allenarsi.

Ideale se hai poco spazio, questo tapis roulant elettrico si può posizionare facilmente in qualsiasi stanza. Le dimensioni sono compatte, si può piegare e posizionare direttamente sotto il divano o il letto, ma anche dentro l’armadio.

Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Tapis Roulant con 12 programmi

12 programmi preimpostati e un display doppio rendono questo tapis roulant elettrico l’ideale per qualsiasi tipo di allenamento. Si può usare come tapis roulant da passeggio ad una velocità di 1-8 km/h oppure da corsa alla velocità di 1-16 km/h. Il pulsante “Pausa” infine permette di fare delle paure nel corso dell’allenamento senza paura che i dati dell’allenamento si possano cancellare.

Offerta Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Tapis Roulant con inclinazione regolabile

Salvaspazio, compatto e pieghevole, questo tapis roulant è dotato di un motore lineare Smooth Power DriveTM con 12 programmi di allenamento e un ampio display digitale LCD. I sensori consentono di controllare le pulsazioni e il battito cardiaco, mentre l’inclinazione è regolabile su tre livelli.

Offerta Tapis Roulant Elettrico Pieghevole Tapis Roulant con inclinazione regolabile

Regolabile, pieghevole e leggero, questo tapis roulant elettrico è perfetto per allenarti ogni volta che vuoi a casa e in totale comodità. L’inclinazione è regolabile, così come i programmi di allenamento per un comfort assoluto.

Offerta Tapis Roulant Elettrico 2 in 1 Walking Pad con display a LED

Dotato di un potente motore da 2,25 CV, questo tapis roulant ha una capacità di carico sino a 130 kg ed è super silenzioso. Il telaio è resistente in acciaio e consente di correre o camminare senza creare troppo rumore. Non richiede nessuna installazione grazie al design sottile e portatile, pronto all’uso.

Tapis roulant magnetico

Diversamente dal tapis roulant elettrico, quello magnetico sfrutta l’energia delle gambe di chi lo utilizza per far muovere il tappeto. Inoltre la resistenza si può aumentare o diminuire usando i magneti che si trovano vicino al volano, così come l’inclinazione della pedana.

Il costo del tapis roulant magnetico, proprio per via della sua semplicità, è inferiore a quello dei modelli elettrici, ma va sottolineato che non si tratta di un attrezzo adatto a chi pratica la corsa. Sceglilo se cerchi un modello che non occupi tanto spazio e sia maneggevole, ideale per camminare velocemente.

Scopriamo i modelli migliori disponibili su Amazon e le caratteristiche.

Tapis Roulant Magnetico Tapis roulant magnetico Diadora

Progettato per chi ama fare delle camminate lente o veloci su vari livelli di pendenza, questo tapis roulant magnetico ha tanti vantaggi. Supporta un peso sino a 100 kg, è dotato di un sistema di rilevazione cardiaca palmare e di una regolazione dello sforzo manuale su 8 livelli.

Fitness Evo Tapis Roulant Magnetic Tapis roulant magnetico verde e nero

All’avanguardia dal punto di vista tecnologico e del design, questo tapis roulant magnetico è ottimo per chi vuole tenersi in forma e migliorare la propria qualità della vita.

Ottimo per allenarsi anche a casa, questo tapis roulant magnetico è dotato di un comodo display LCD in cui visualizzare distanza percorsa, velocità, tempo e calorie.

Elettrico o magnetico? Come scegliere il tapis roulant

Dunque come scegliere il tapis roulant? In commercio si possono trovare tantissimi modelli che si differenziano per il livello tecnologico, le funzionalità, il prezzo e la qualità costruttive.

Per fare la scelta giusta valuta le caratteristiche in base alle tue esigenze. Se hai bisogno di bruciare calorie e perdere peso opta per un tapis roulant magnetico. Ti consentirà di praticare la camminata veloce ogni giorno e potrai riporlo comodamente sotto il letto oppure nell’armadio, occupando pochissimo spazio.

Sei un ottimo corridore e vorresti correre, aumentando la tua resistenza e il fiato? Allora punta su un tapis roulant elettrico, scegliendo uno fra i tanti modelli dedicati agli atleti con display, connessione bluetooth per svolgere l’allenamento con l’app e fare il tracking dei risultati.

Il vantaggio maggiore del tapis roulant sta proprio nel fatto che parliamo di un attrezzo che può essere utilizzato da diversi atleti con necessità differenti. Consente infatti di ottenere vari obiettivi. Puoi usarlo per dimagrire e bruciare calorie, per tonificare i muscoli (soprattutto degli arti inferiori), per migliorare la circolazione e per incrementare la tua efficienza cardiaca.

Inoltre è utile per ridurre il rischio cardiovascolare, per favorire la stabilità e l’equilibrio, oltre che per migliorare la capacità respiratoria. Potenzia i muscoli dopo infortuni e lesioni, combatte la ritenzione idrica e consente di prepararsi ad eventi sportivi. Puoi sfruttarlo per fare sport a casa, comodamente e ogni volta che vuoi, combattendo la cellulite, la ritenzione idrica e lo stress, migliorando la tua resistenza atletica.

Resta aggiornato sulle migliori offerte del giorno: iscriviti gratis ai nostri canali Telegram.

Canale Telegram Offerte Casa – Elettrodomestici, Arredo, Alimentari, Prodotti per la pulizia e la cura della casa e molto altro.

Canale Telegram Offerte Beauty&Fashion – Prodotti per la bellezza e la skincare, abbigliamento e accessori per lui e per lei.