Anna Falchi bellezza in bikini: a 51 anni ferma il tempo (e le critiche)

L’estate è iniziata anche per Anna Falchi che a 51 anni è sempre più bella. Sembra non esser trascorso neanche un giorno da quando giovanissima esordiva in passerella e sulle copertine più prestigiose, così come sul grande e poi piccolo schermo. L’attrice sta vivendo un periodo felice al fianco di un nuovo amore e non ha intenzione di nasconderlo. Sfoggia il suo bikini con la consueta eleganza e le critiche dei soliti leoni da tastiera le scivolano addosso come l’azzurra acqua del mare.

Anna Falchi sfida il tempo in bikini

Una bellezza senza tempo, è proprio il caso di dirlo. Anna Falchi è una donna, mamma e professionista che non ha perso neanche un briciolo del suo fascino e di quella travolgente simpatia che le ha permesso di entrare nel cuore dei fan (sì, anche delle donne). La conduttrice e attrice ha deciso di condividere su Instagram un piccolo scorcio delle sue vacanze appena cominciate, tra le acque azzurre della sua terra d’adozione (è nata in Finlandia), di quella Romagna che di recente ha dovuto sopportare il flagello dell’alluvione ma che si sta rialzando in piedi con tutte le sue forze.

E cosa sarebbe una calda giornata di mare sotto al sole di Rimini senza un costume da bagno coi fiocchi? Naturalmente li citiamo solo in senso figurato: la Falchi ha scelto un bikini sobrio ed elegante, composto da slip coi laccetti e reggiseno fasciante, perfetto per le sue forme generose. Il tocco di stile è senza dubbio il colore blu intenso, che mette in risalto il candore della pelle dell’attrice e fa pendant con i suoi meravigliosi occhi e, ovviamente, con l’azzurro del mare.

Come si tiene in forma a 51 anni

Occhiali da sole e via. Anna Falchi ha compiuto da poco 51 anni ma sembra ancora una ragazzina e ciò è merito di Madre Natura (non possiamo negarlo) ma anche di una fitta routine di allenamento. La bellezza ha bisogno di un “aiutino”, specialmente quando l’età avanza e non c’è nulla di male ad ammetterlo: tenersi in forma, curare l’alimentazione e dedicarsi allo sport sono prima di tutto un modo per amarsi e coccolarsi, con qualche rinuncia ma senza fuggire dai piaceri della vita.

Lei stessa lo aveva raccontato in un’intervista al settimanale Gente, svelando qual è il suo “elisir di eterna giovinezza”: “Non prendo sole sul viso dal 2000, è un ottimo anti-age, e non amo i dolci: è la mia salvezza. I peccati di gola che mi concedo sono più che altro pane e mortadella, salame e formaggi ma senza eccedere. La sera mangio poco, quasi nulla. E faccio sport: tapis roulant e yoga“.

Il grande successo e le (immancabili) critiche

Non ci è voluto molto prima che uno stuolo di fan accorresse sul profilo Instagram dell’attrice per commentare la sua foto vacanziera. “Tra tutte le stelle del cielo, nessuna è più bella di te” ha scritto qualcuno, seguito a ruota da chi si bea del fatto che “Ora l’Estate ha la sua Dea”. Ma se da una parte in molti non hanno risparmiato complimenti alla loro “Sirenetta preferita”, come l’ha definita un utente, dall’altra non sono mancate le solite, immancabili critiche.

Perché non manca mai chi si lascia andare a riflessioni dalla discutibile ortografia su quanto sia facile per un vip che “non fa niente” (per parafrasare termini meno dolci) godersi una vacanza. E non manca neanche il solito “E io pago…”, commento tra i più gettonati che resta un insondabile mistero della rete. Poco importa, meglio lasciarsi scivolare addosso le critiche, proprio come insegna Anna Falchi.