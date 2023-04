Anna Falchi compie 51 anni: il regalo più bello è una nuova famiglia. Tutti gli amori dell’attrice

Tanti auguri Anna Falchi, nata il 22 aprile 1972 e in questo 2023 compie 51 anni. Splendida come sempre e più felice che mai. L’attrice, conduttrice ed ex modella vive infatti un grande amore e non ha alcun timore a parlarne.

Si chiama Walter Rodinò ed è suo coetaneo, genitore come lei e intenzionato a fare le cose sul serio. I due si sono infatti presentati ai rispettivi figli, ufficializzando il rapporto, che va ormai avanti da un po’.

Anna Falchi presenta il fidanzato Walter

Intervistata da Chi, Anna Falchi ha parlato del suo grande amore, che ha nome e cognome. Si tratta di Walter Rodinò, esperto in comunicazione per grandi aziende, il cui nome era già apparso lo scorso anno.

Oggi però la splendida Anna svela qualche dettaglio in più, mesi dopo aver fatto il proprio debutto al suo fianco al Roma Film Fest. Un amore scoppiato sul pianerottolo, verrebbe da dire, considerando come i due siano anche vicini di casa.

Lei, mamma della 13enne Alyssa, lo ha presentato a sua figlia e lo stesso è avvenuto con i due figli di Walter: “In famiglia ci frequentiamo e capita di stare tutti insieme. Il clima è armonioso. Siamo ormai tutti grandi e risolti da questo punto di vista. Non è stato tutto immediato e certe relazioni sono state costruite nel tempo. Occorre conquistare la fiducia dell’altra famiglia”.

Fonte: IPA

Anna Falchi non ha paura di dire che è felice, sottolineando come in passato le sia mancato proprio questo livello di serenità. È come se ora avesse trovato il proprio posto, finalmente: “Ci sono quelli che ti dicono che a una certa età contano altre cose nella vita. Per me non bisogna arrendersi. La vita è velocissima e una e io voglio vivere quelle emozioni”.

Tutti gli amori di Anna Falchi

I grandi amori celebri di Anna Falchi non sono stati di certo pochi e negli ultimi 20 anni, e poco più, l’attrice, conduttrice ed ex modella si è spesso ritrovata sulle pagine delle riviste di gossip.

Come dimenticare la chiacchierata relazione con Fiorello, durata dal 1994 al 1996, che portò alcuni a sottolineare alcuni incontro focosi tra i due in albergo, nel periodo in cui lei era impegnata sul palco del Festival di Sanremo 1995: “Provo ancora grande affetto per Fiore, ma ora posso dirlo che i muri tremavano soprattutto per via di Loredana Bertè”.

Abbiamo già citato il suo nuovo amore, Walter Rodinò, ma prima di lui l’ultima grande storia, durata ben 11 anni, è stata con Andrea Ruggeri, politico esponente di Forza Italia e nipote di Bruno Vespa.

Prima di un impegno tanto duraturo, conclusosi a causa dell’incapacità di creare un nido comune, ha spiegato la Falchi, bloccati da ritmi ben differenti, c’erano state storie relativamente brevi. Con Fiorello terminò a causa del tradimento di lui e alla fine degli anni Novanta Anna fu al fianco del campione del Motomondiale Max Biaggi, che le portò in dono un sano equilibrio.

Tutto si è poi concluso in maniera naturale e oggi i due si dicono amici. Nel 2005 è stata poi la volta del matrimonio con l’imprenditore Stefano Ricucci, arrestato appena nove mesi dopo le nozze e dal quale si è separata un anno dopo.

Ha raccontato con molta fatica quel momento: “Infangata dalle intercettazioni. Mi dipingevano come un’arrampicatrice sociale. Nessuno mi chiamava più, o quasi, ed ero come un’appestata”. Ha però avuto la fortuna di ritrovare l’amore con l’imprenditore Denny Montesi. Era il 2008 ma due anni dopo la coppia si è detta addio, non molto dopo aver dato alla luce Alyssa, che oggi è il vero focus della vita di Anna Falchi.