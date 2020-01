Vieni da Me, la Falchi si confessa dalla Balivo e parla di Ricucci e della figlia

editato in: da

È stato un momento molto intenso quello della lavatrice di Caterina Balivo a Vieni da me: ospite speciale è stata Anna Falchi, protagonista di un’intervista in cui non sono mancate le emozioni e i momenti di riflessione.

La showgirl ha “lavato i suoi panni sporchi” in tv: la chiacchierata parte dalla sua passione per la Lazio, parlando anche dei suoi scatti un po’ hot sui social. La conversazione però vira subito sul suo matrimonio con Stefano Ricucci.

Una scelta di cui non si pente, ma che rappresenta un momento doloroso. Racconta che le nozze, inizialmente programmate in Sardegna, si sono poi svolte in una casa all’Argentario in forma privata. Dopodiché, la luna di miele, che di dolce ha avuto ben poco:

I problemi sono sorti viaggio di nozze, quando è esploso il caso mediatico di cui molti ancora si ricordano. Ne ho pagato le conseguenze per tanto tempo, perché io, che ero una donna di spettacolo, sono finita coinvolta in cose più grandi di me. Vigliaccamente non me la sono sentita di portare avanti questa storia.

Anna Falchi confessa di non aver voluto rinunciare a sé stessa, in quel periodo, sentendo di aver fatto bene: c’è ancora grande stima e affetto con Ricucci, anche se hanno trascorso momenti dolorosi.

Ho subito un massacro mediatico. Vivevo nascosta, ho sofferto. Ho vissuto momenti terribili. Compravo i giornali, mi facevo malissimo. Li ho conservati: ogni tanto ricordare le vere sofferenze ti rafforza.

Si riferisce ovviamente ai momenti legati all’arresto dell’ex marito: il momento peggiore della sua vita, ma che le è servito per guardare con leggerezza altri episodi del suo percorso e renderla più forte.

Poi Caterina Balivo ha preso una tutina rosa. Così, la Falchi ha cominciato a parlare del suo grande amore, la figlia Alyssa, che ha 9 anni. Anna racconta che oggi vive insieme alla madre e alla figlia, in una famiglia di impronta matriarcale. La bambina è nata dalla relazione con Denny Montesi, con il quale ha tentato di salvare in tutti i modi il rapporto ma senza riuscirci.

Molte coppie che si ritrovano a fare figli non si rendono conto: i figli o uniscono per sempre o allontanano, purtroppo è così. A volte sono il coronamento di un sogno o la disfatta di un amore. Perché i figli assorbono tutto l’amore: ma quanto ti danno i bambini nessun uomo te lo da sinceramente.

Anna Falchi afferma di avere un grandissimo aiuto, quello della madre, sia in casa che con la figlia. Poi parla del fidanzato Andrea Ruggieri, per lei il “vice papà” di Alyssa.

La quotidianità la condividiamo tra noi donne. Faccio la fidanzata fuori casa, tutta agghindata e corteggiata. Poi sta a vedere se dura tutta la vita!

Ovviamente l’intervista continua parlando del padre, che ha abbandonato lei e il fratello da piccoli. Una mancanza con cui ha dovuto fare i conti, che le ha reso la vita complicata.

Non mi va neanche di parlarne perché non lo merita.

Invece ha parole piene d’amore per il fratello, che è diventato un padre meraviglioso e contrasta così la mancanza di un padre che non c’è mai stato. Anna Falchi ha poi commentato la dichiarazione di qualche anno fa, “Quante carriere nate sotto le lenzuola”, un’intervista in cui parlava anche del mondo dello spettacolo. La showgirl non si espone, non facendo riferimenti espliciti.

E per finire, il ricordo dell’incidente al fidanzato dell’epoca Max Biagi, mentre lei era in diretta a a Domenica In:

In diretta succedono delle cose così: ero molto turbata, Max si era fatto molto male alla mano. Fu un incidente molto importante che ha cambiato la sua vita e la sua carriera.

Un episodio che ha cambiato anche la sua percezione della vita, capendo che tutto può finire in un attimo e comprendendo anche ciò che era importante e cosa non lo era. E poi il saluto a Max, con cui è rimasta in ottimi rapporti.