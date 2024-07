Caterina Balivo derubata, il furto da migliaia di euro nella casa a Roma

La nota presentatrice Caterina Balivo ha subito un furto nella sua abitazione di Roma mentre si trovava in vacanza a Barcellona per un totale di 300k euro

Fonte: IPA I ladri hanno rubato a casa della presentatrice Caterina Balivo

Un gruppo di ladri ha fatto irruzione nella residenza romana della nota conduttrice Caterina Balivo. Gli intrusi hanno colto l’occasione dell’assenza della presentatrice, che in questi giorni si trovava in vacanza a Barcellona con i suoi figli, per compiere il furto. La casa, situata nel prestigioso quartiere Paroli, è stata violata tramite una porta finestra. I malviventi si sarebbero intrufolati nell’appartamento del quarto piano proprio forzando la finestra.

Domenica notte, tornando nel suo appartamento, Caterina Balivo ha trovato segni di effrazione e ha subito allertato le autorità. Nei giorni precedenti, la Balivo aveva condiviso sui suoi profili social foto e video dei suoi momenti di relax, ignara di ciò che stava per accadere a casa sua.

Il bottino: orologi di pregio e borse di lusso per un valore di 300mila euro

Secondo le prime indagini della polizia, i malviventi si sono arrampicati fino al quarto piano dell’edificio in via Filippo Lippi, riuscendo ad entrare nell’abitazione attraverso una porta finestra. Una volta dentro, hanno fatto razzia di oggetti di grande valore: orologi, tra cui alcuni Rolex, gioielli e borse di marca, per un totale stimato intorno ai 300mila euro.

Il modus operandi dei ladri è stato particolarmente astuto: per garantirsi la fuga, hanno bloccato la porta d’ingresso dall’esterno, complicando eventuali tentativi di inseguimento o intervento immediato.

Le autorità stanno attualmente indagando sull’accaduto, cercando di raccogliere indizi che possano portare all’identificazione dei responsabili. La dinamica del furto e la scelta degli oggetti sottratti fanno pensare a un’azione premeditata, condotta da professionisti ben informati sulle abitudini della vittima e sulle caratteristiche della sua abitazione.

Gli investigatori non escludono che i responsabili possano essere gli stessi autori di una serie di furti simili avvenuti recentemente nella capitale, caratterizzati da tecniche di accesso molto simili. La polizia sta lavorando per collegare i vari episodi e trovare eventuali punti in comune che possano portare all’identificazione dei colpevoli.

Gli investigatori della polizia scientifica e della squadra mobile hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento per raccogliere tracce e indizi lasciati dai ladri. Sono al vaglio anche le registrazioni delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona e nell’edificio, nella speranza di ottenere elementi utili per risalire ai responsabili del furto. L’ipotesi prevalente, infatti, è che i ladri avessero monitorato l’abitazione della Balivo già da tempo, pianificando il furto nei minimi dettagli e agendo con precisione sapendo che la casa sarebbe stata vuota.

Il silenzio social di Caterina Balivo

Al momento, Caterina Balivo non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali riguardo l’incidente. La conduttrice, molto attiva sui social, ha condiviso recentemente delle immagini che la ritraggono a Barcellona con i suoi figli, Guido Alberto e Cora, ma non ha più pubblicato nulla da circa 24 ore, neanche per commentare l’accaduto, preferendo concentrarsi sulla sua vita privata.

Ritorno in Tv previsto per settembre

Durante questo periodo di ferie, Caterina Balivo è lontana dagli schermi televisivi, ma è previsto il suo ritorno per settembre con il programma La volta buona, che andrà in onda ogni pomeriggio su Rai1. L’attesa per il suo ritorno è alta, soprattutto tra i fan che seguono con affetto il suo percorso professionale.