La Volta Buona, le pagelle dell’8 giugno: Balivo confusa (8), il ritorno di Belen (10), polemiche per Dua (5)

IPA Caterina Balivo

Puntata davvero “caotica”, quella dell’8 giugno 2026 de La Volta Buona, il talk condotto da Caterina Balivo su Rai1. Come ogni giorno dal lunedì al venerdì, la conduttrice ha dato il benvenuto ai suoi ospiti e dato il “la” al tema del giorno: grandi amori e infedeltà. E allora non si poteva non parlare dei festeggiamenti del matrimonio più chic di questi giorni, quello di Dua Lipa e Callum Turner a Palermo, che ha generato non poche polemiche. Le nostre pagelle.

Orietta Berti e l’Intelligenza Artificiale. Voto: 7

In fatto di grandi amori, Orietta Berti può dirsi di certo soddisfatta: non ha mai tradito, né – è certa – è mai stata tradita da Osvaldo Paterlini, l’uomo con cui sta insieme da 59 anni, quasi 60 anni di matrimonio, due figli, le nipotine amatissime, ma soprattutto una carriera alle stelle. E se c’è chi negli ultimi tempi si sta chiedendo del futuro con l’AI, la Berti ha confermato da Caterina Balivo a La Volta Buona che usa e lavora con l’Intelligenza Artificiale da due anni.

A Natale è infatti previsto un cofanetto per festeggiare i 60 anni di carriera, con 10 nuove canzoni. “Io lavoro con l’AI da due anni e mezzo, mi fa i provini. La maggior parte degli autori sono maschili, ma io non ho un’idea se va bene per me. Subito mi fa il provino con una voce che somiglia alla mia”. Poi, una piccola sorpresa per la Berti: è stato mandato in onda un filmato da parte del figlio Otis, che si sposa sabato 13 giugno.

Luca Barbareschi, “infedele seriale”. Voto: 5

Tra gli ospiti in studio nella puntata dell’8 giugno de La Volta Buona anche Luca Barbareschi, presentato agli occhi del pubblico come un “infedele seriale”. Ma a dirlo è stato lui stesso: “Non credo di essere adatto per il matrimonio, sono faticoso. Compio 70 anni quest’anno, mi dà ansia adesso rimanere un po’ solo”.

Non si è lasciato sfuggire la possibilità di commentare quanto discusso in studio, come il tema dell’Intelligenza Artificiale: “Molte soubrette erano con l’intelligenza artificiale anche prima”. Ma Caterina Balivo non è stata d’accordo con lui. E mentre Barbareschi stava parlando per spiegare il suo pensiero, è stato mandato in onda un servizio sull’infedeltà, interrompendo il suo discorso.

Dua Lipa balla sulle polemiche del matrimonio. Voto: 5

Uno dei temi di cui si sta parlando di più e per questo motivo non ci sentiamo di dare un voto alto: bene ha fatto Dua Lipa a festeggiare a Palermo, dopo il matrimonio a sorpresa a Londra, ma è il momento di andare avanti. La città ha reagito alla presenza delle star, dei vip, degli ospiti di Dua e di Callum, e il tutto è costato – forse – addirittura 3 milioni di euro, più di quanto preventivato inizialmente (ovvero 1,5 milioni). Ma anche chi ha avuto la possibilità di lavorare al matrimonio o di averci anche solo lontanamente a che fare non può rivelare molti dettagli: esiste un patto di riservatezza a riguardo. Giovani, innamorati, hanno organizzato una meravigliosa festa, e allora è il momento che si godano la loro vita insieme.

Caterina Balivo confusa: troppi matrimoni. Voto: 8

Troppi matrimoni in questi giorni: oltre a Callum Turner e Dua Lipa, sono convolati a nozze anche Peter Phillips e Harriet Sperling. Naturalmente a La Volta Buona si è discusso del tema con la corrispondente Nicoletta: c’è stato solo un piccolo intoppo che ha confuso leggermente Caterina Balivo all’inizio, ma ha saputo riprendere il filo del programma con una battuta leggera.

Il servizio su Peter Phillips e Harriet Sperling è stato mandato in onda dopo quello di Dua e Callum, quindi la corrispondente ha parlato della coppia di vip e non del nipote di Re Carlo. “C’è stato il matrimonio a Londra, a sorpresa”. Ma la Balivo ha intuito l’equivoco in pochi secondi: “Non abbiamo detto chi si è sposato”. E quando la risposta è stata “Callum Turner”, la Balivo si è scusata: “Aspetta, Nicoletta, scusaci, però non si è sposato anche il nipote di Re Carlo?”. Per fortuna, equivoco chiarito e servizio mandato in onda.

Il saluto a Fiorello e Amadeus. Voto: 10

A chi mancano gli Amarello? A tutti! Probabilmente anche a Caterina Balivo, che ha salutato Fiorello e Amadeus cogliendo la palla al balzo presentando Valerio Palmieri di Chi. Proprio Amadeus conduce il Premio Ravera – Una canzone è per sempre, il 20 giugno: “Amadeus non parla da due anni”, ha detto Palmieri, riferendosi alla possibilità di un’intervista. E la Balivo ha menzionato l’ospitata speciale di Amadeus da Fiorello: “Chissà, magari staranno riposando con noi”.

Sanremo, primi indizi. Voto: 8

Fausto Leali, ospite in studio, ha detto di aver già dato: non dovremmo attenderlo a Sanremo, ma Orietta Berti potrebbe riservare sorprese. Abbiamo già le date del Festival, dal 16 al 20 febbraio. E tutto è in fibrillazione per le scelte di Stefano De Martino, inclusa la possibilità di vedere Gerry Scotti al suo fianco per una serata, o anche solo per un cameo.

Belen torna in pubblico. Voto: 10

Belen è tornata in pubblico: ha ripreso a pubblicare sui social, e il “momento no” sembra ormai alle spalle. Sta ripartendo dopo giorni decisamente complessi, ma al suo fianco ci sono le persone che più le vogliono bene: la famiglia, gli amici, inclusa la storica manager con cui si è concessa un pranzo all’aperto, immortalata dai fotografi di Chi. Finalmente è comparso un sorriso sul volto della conduttrice.