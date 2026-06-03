La Volta Buona, pagelle del 3 giugno: Balivo si dissocia (8), De Martino vicino a Belen

IPA Caterina Balivo

Si è discusso di diete e di punture dimagranti, nel salotto di Caterina Balivo, nella puntata de La Volta Buona del 3 giugno 2026. Con Rossella Erra che ha partecipato a una lezione di acquagym in diretta (e sotto la pioggia), Guillermo Mariotto che l’ha stuzzicata a distanza (di sicurezza) e la conduttrice che si è dissociata da quasi tutto: le nostre pagelle.

Rossella Erra, acquagym sotto la pioggia. Voto: 8

Lo sanno tutti: l’acquagym è una delle attività più amate dalle star e dalle vip per rimettersi in forma. E questa attività è arrivata a La Volta Buona con Rossella Erra; in diretta dalla struttura, sotto la pioggia, si è allenata in diretta per Caterina Balivo (e concedendosi la solita disputa a distanza con Guillermo Mariotto). Ma quelle che sembravano due gocce in realtà si sono trasformate in ben altro, con tanto di tuoni in sottofondo: quando Catena Fiorello ha fatto notare che l’acqua e i fulmini non vanno tanto d’accordo, la Balivo si è dissociata. “Ho paura ragazzi, io vi saluto, non voglio responsabilità“. E il collegamento si è interrotto.

La commozione di Ilenia. Voto: n.d.

Ci ha profondamente toccati il discorso di Ilenia: aprirsi su un tema delicato come il proprio percorso di dimagrimento non è così facile, e infatti ha avuto un moto di commozione ed è stata consolata anche da Costantino Vitagliano. “Spesso si sfogano le emozioni sul cibo, molti soffrono di disturbi alimentari, perché non è solo l’anoressia, anoressia e obesità sono dei sintomi, spesso non vengono diagnosticate, non si trovano i giusti professionisti che sanno aiutarci”. Il suo obiettivo è quello di sensibilizzare sull’obesità, che da sempre viene stigmatizzata: c’è la convinzione comune che le persone obese siano “pigre”, che sia sufficiente fare attività fisica e mangiare di meno per tornare in forma. In realtà è un percorso lungo, tortuoso e anche abbastanza costoso: Ilenia paga circa 1.400 euro al mese tra personal trainer, medico, punture, alimentazione sana. “I costi sono elevati e lo Stato non ci aiuta in nessun modo”.

Stefano De Martino vicino a Belen nell’ora più buia. Voto: n.d.

Nell’ora più buia di Belen Rodriguez c’è stato Stefano De Martino, l’ex marito. Per lei, ha rinunciato a registrare alcune puntate di Affari Tuoi: in collegamento per parlarne Andrea Biavardi, il direttore di Oggi. “De Martino è un ragazzo che ha dei valori, si è precipitato da lei. Belen ha avuto un problema serio, abbiamo deciso di trattare la vicenda in un certo modo”. Si è tornati anche sul tema delle foto di Belen in difficoltà; un discorso che non deve essere applicato solo per Belen, ma per tutti. “Sarebbe molto bello se si cominciassero ad aiutare le persone in difficoltà”. Invece di affossarle, con l’ennesima foto scandalosa da copertina, oggi si cerca di non perdere di vista l’aspetto umano della vicenda. Ma non sempre, purtroppo, va così…

Clooney, disagi per la tinteggiatura della villa. Voto: 4

Guai all’orizzonte per George Clooney: dal momento in cui ha avviato i lavori per la tinteggiatura della facciata della sua villa – gli ospiti in studio hanno disquisito sul colore – alcuni dipendenti e lavoratori si sono lamentati perché è stata modificata la viabilità. Per recarsi sul posto di lavoro, quindi, si sono ritrovati a far fronte ad alcuni piccoli intoppi: l’inviato di Caterina Balivo ha raccolto le testimonianze – con lamentela – delle persone sul posto, anche se non tutti hanno criticato la scelta dell’attore.

L’attesa per la cerimonia di Dua Lipa. Voto: 9

Piccola lotta tra Como e Palermo: dopo George Clooney, in studio si è parlato dell’attesissima cerimonia di nozze di Dua Lipa, che si è già sposata a Londra alla presenza di otto invitati. Ma ora è arrivato il momento di festeggiare in “pompa magna” e Dua ha scelto una meta che deve averle lasciato più di un ricordo: la Sicilia, per la precisione la zona di Palermo, dove è stata già in vacanza con Callum Turner e dove hanno vissuto giorni pieni d’amore e di gioia. Tra gli ospiti attesi persino Elton John e Madonna; 300 persone, tra vip e star. In studio, anche complice la presenza di Catena Fiorello, si è parlato della bellezza di Palermo e della differenza con Como (il mare, del resto, vince sempre).

Claudio Baglioni, il tour rimandato. Voto: n.d.

Spazio anche a uno dei temi che hanno destato preoccupazione tra i fan del cantante: Claudio Baglioni ha rimandato il suo tour, che slitta al 2027: la prognosi prevede circa 90 giorni. A spiegare le condizioni di salute è stato lo stesso Baglioni, che ha annunciato di dover rimandare il tour a causa della polmonite interstiziale acuta. Ora deve pensare a riprendersi, ma per Costantino Vitagliano, ospite in studio dalla Balivo, non ci sono dubbi: lui e Gianni Morandi sono due highlander.

La rinascita di Fedez e Chiara Ferragni. Voto: 6

Fedez e Chiara Ferragni sono ormai andati avanti, si stanno concentrando sul proprio futuro, a “distanza”, e il tema Ferragnez, anche se Ex, è ancora tra quelli di punta nel salotto della Balivo. “Io stavo male perché non sapevo”, l’ironia pungente di Catena Fiorello, presente in studio. Ma del chiacchiericcio in rosa non si può farne quasi a meno: il ponte del 2 giugno è stato in “rosa” per i due ex, ognuno ormai al fianco del nuovo amore, Fedez in Sardegna con Giulia Honegger, in attesa di diventare padre per la terza volta, e Chiara a Madrid con José Hernandez.