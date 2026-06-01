Claudio Baglioni sta male, rinviato il tour: “Decisione dolorosa”

Claudio Baglioni ha raccontato di aver contratto una polmonite, e di aver deciso di rimandare i concerti per potersi riprendere al meglio

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IPA Claudio Baglioni sta male: rinviato il tour

Brutte notizie per i fan di Claudio Baglioni. Il cantautore romano ha annunciato il rinvio del suo atteso GrandTour – La vita è adesso, che avrebbe dovuto debuttare il 29 giugno 2026 in Piazza San Marco a Venezia.

La tournée è stata infatti posticipata al 2027 a causa di una polmonite interstiziale acuta che ha reso necessario uno stop forzato. A spiegare personalmente le sue condizioni di salute è stato lo stesso artista, che ha voluto rassicurare il pubblico raccontando quanto accaduto nelle ultime settimane.

Claudio Baglioni si ferma a causa della polmonite, come sta

Claudio Baglioni, in un lungo video pubblicato sui social, ha spiegato che tutto è iniziato con un’influenza apparentemente normale, arrivata in occasione del suo compleanno. I sintomi, però, non sono scomparsi con il passare dei giorni, spingendolo a sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

“In occasione del mio compleanno – racconta il cantante – ho preso una sindrome influenzale abbastanza tradizionale, di quelle fuori stagione, però siccome non passava ho deciso di fare degli accertamenti: e alla fine è venuto fuori che non era solo una semplice influenza, ma si trattava di una polmonite. Con la voglia di risolvere presto questa questione, e con l’aiuto di una dose sostanziosa di farmaci, sono uscito fuori dalla fase più delicata e intensa”.

Il cantante ha spiegato di aver superato il momento più critico, ma che l’infiammazione ha avuto conseguenze importanti sul suo organismo. Per tornare a esibirsi nelle condizioni necessarie a sostenere una tournée così impegnativa, sarà necessario concedersi il tempo necessario per un recupero completo.

“Questa infiammazione, anche rara, è stata di una certa rilevanza. Sistemato l’apparato, ho bisogno di recuperare la sua funzionalità, per poter cantare tre ore quasi ogni sera: per cui devo essere al meglio della condizione”.

Claudio Baglioni, la scelta di rinviare il GrandTour al 2027

Proprio per questo motivo, Baglioni ha deciso di posticipare l’intero calendario del GrandTour – La vita è adesso. Una decisione che lui stesso ha definito complessa e sofferta, ma inevitabile per poter tornare sul palco nelle migliori condizioni possibili.

“Ho dovuto prendere una decisione dolorosa e difficile: tutto il blocco del calendario del tour è stato spostato nel 2027”.

L’artista non ha nascosto il proprio rammarico per questo rinvio, soprattutto considerando il valore speciale del progetto che stava per partire. Il GrandTour – La vita è adesso, infatti, non era stato pensato come una semplice successione di concerti, ma come un percorso più ampio per raccontare la sua storia artistica e personale.

Nonostante la delusione per lo stop, il cantautore ha voluto rivolgere un messaggio di fiducia al suo pubblico: “Posso solamente promettere che l’entusiasmo che abbiamo avuto fino a qualche giorno fa verrà assolutamente recuperato. Il dispiacere c’è, e anche il rammarico”.

Il cantante ha poi salutato citando un verso di La vita è adesso: “Non c’è mai fine al viaggio anche se un sogno cade… E il viaggio, appunto, continuerà. E speriamo di farlo in tanti e di andare molto lontano.”

Parole che lasciano spazio alla speranza di ritrovare presto Claudio Baglioni sul palco, una volta completato il percorso di guarigione e recupero fisico necessario per affrontare una tournée così impegnativa.