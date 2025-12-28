Claudio Baglioni annulla un concerto del tour: cosa succede

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

Pessime notizie per i fan di Claudio Baglioni: il cantautore romano ha dovuto annullare una delle date del suo tour Piano di Volo soloTris, quella di domenica 28 dicembre. Un brutto colpo per tutti coloro che lo amano e che si sono preoccupati per il loro beniamino, visto che il rinvio del concerto è dovuto a un problema di salute dell’artista

Claudio Baglioni, l’annullamento della data del suo tour: come sta

I fan di Claudio Baglioni dovranno attendere ancora qualche giorno per vederlo sul palco. L’artista romano si è visto costretto ad annullare una delle date del suo tour Piano di Volo soloTris, con il quale sta girando i teatri di tutta l’Italia. Il cantante ha annunciato su Instagram il rinvio del concerto di stasera, domenica 28 dicembre a Bari, spiegando cosa sta succedendo.

Per il cantautore infatti sono sopraggiunti dei piccoli problemi di salute, che lo hanno portato a fermarsi per una serata. “Il concerto previsto al Teatro Petruzzelli di Bari è rinviato a martedì 30 dicembre”, si legge nella nota informativa sul profilo social del cantautore. E continua spiegando che il rinvio del concerto è dovuto “a causa di uno stato influenzale dell’Artista“.

Una brutta notizia per i tanti ammiratori di Baglioni, che non vedevano l’ora di ammirarlo ancora una volta su uno dei palchi più importanti d’Italia. Per fortuna i biglietti acquistati per la data del 28 dicembre “rimarranno validi per la data del 30 dicembre“, si legge ancora nell’annuncio su Instagram.

Nel frattempo per il cantautore romano non resta che riposare e attendere di stare meglio: la data del 29 dicembre, sempre a Bari, rimane confermata.

Claudio Baglioni, il tour in giro per i teatri italiani

Già lo scorso anno Claudio Baglioni aveva dovuto annullare la partenza del suo tour Piano di Volo soloTris, che avrebbe dovuto iniziare dal novembre del 2024. Allora una epicondilite al gomito destro e una artralgia da tendinopatia carpo-metacarpale bilaterale lo avevano messo in panchina, portandolo a iniziare la tournée per i teatri italiani all’inizio di quest’anno.

Per Baglioni si tratta di un progetto ambizioso: Piano di Volo – Solo Tris rappresenta la terza e ultima parte del progetto live Solo, iniziato nel 2022. Una tournée che è stata concepita come un viaggio musicale intimo e raffinato, in cui Claudio Baglioni si esibisce come unico protagonista sul palco, accompagnato dai suoi strumenti.

Non a caso con il suo tour Baglioni sta girando i teatri lirici italiani, toccando gli scenari più prestigiosi e suggestivi di tutta la penisola, esibendosi sulle note dei suoi più grandi successi, da Mille giorni di te e di me, passando per Strada facendo, Questo piccolo grande amore, solo per citarne alcuni.

Resta ancora il dubbio sul ritiro dalle scene, annunciato all’inizio del 2024, e poi “rimangiato” qualche mese fa durante la sua tappa a Firenze: “Forse dovrei fare un nuovo disco“, aveva detto dal palco del Teatro della Pergola. “Io, il riposo, l’ho rimandato ancora per un po’”, aveva aggiunto. E c’è chi ancora ci spera davvero.

