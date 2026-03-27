Gianluca Grignani annulla i concerti: cosa è successo

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IPA Gianluca Grignani

Dopo lunghi anni lontano dal palco, Gianluca Grignani era pronto a riprendersi la scena. Il cantautore toscano aveva annunciato un nuovo tour in giro per l’Italia e non vedeva l’ora di tornare a intonare assieme ai propri fan i suoi successi più famosi. Purtroppo, però, il sogno è momentaneamente sfumato. A causa di problemi fisici, Grignani ha cancellato i prossimi concerti del tour dal titolo Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll.

Gianluca Grignani annulla i concerti

I concerti del tour Verde Smeraldo – Residui di Rock’n’Roll in programma il 23 maggio al Lancio Forum di Castelraimondo in provincia di Macerata, il 25 maggio all’Alcatraz di Milano e il 27 maggio all’Atlantico di Roma sono stati annullati. A darne la notizia è lo stesso Gianluca Grignani con un post sul proprio profilo Instagram. Nessun video: il suo volto resta nascosto, l’unica foto a corredo dell’annuncio è quella di un microfono su un palco vuoto.

“Ero davvero felice di tornare sul palco e di rivedere tutti voi, la mia gente. Mi avete fatto sentire tutto il vostro affetto dal giorno in cui abbiamo annunciato i concerti, che avevano registrato quasi il tutto esaurito a due mesi dall’inizio del tour e che rappresentavano solo l’inizio di un nuovo viaggio da fare insieme” scrive il cantautore.

“Poi, l’entusiasmo del pubblico che ho reincontrato per le strade di Sanremo e il tornare a cantare al Festival, ha fatto accrescere ancor di più la voglia di suonare dal vivo” aggiunge parlando della recente esperienza al Festival di Sanremo. “Negli ultimi giorni, però, – spiega Grignani – sono sorti dei problemi fisici non gravi, ma sufficientemente importanti da richiedere la mia attenzione in maniera costante, per cui, purtroppo, ora devo fermarmi. Spero che possiate comprendere quanto sia difficile per me decidere di mettere in pausa la musica, da sempre al primo posto nella mia vita, ed essermi vicino anche adesso”.

Infine, una promessa a tutti i suoi fan: “Tornerò presto, ve lo prometto, canteremo e suoneremo ancora più forte!”.

Non manca una fondamentale info di servizio: tutti coloro che hanno acquistato i biglietti possono richiedere il rimborso fino al 27 aprile presso il canale di vendita utilizzato in fase di acquisto. L’organizzatore Tridente informa che “il rimborso comprende il prezzo del biglietto e i diritti di prevendita; sono esclusi eventuali costi accessori o personali. Per ottenere il rimborso è necessario essere in possesso di un titolo di accesso valido. Non verranno accettate richieste di rimborso per acquisti effettuati al di fuori dei canali ufficiali di vendita”.

Problemi di salute per il cantautore

Gianluca Grignani ha scelto di non rendere nota, almeno per il momento, la natura dei problemi di salute che si trova ad affrontare. Assicura che non si tratta di nulla di serio, ma che tuttavia gli richiederà una cura impegnativa e costante, troppo per portare avanti un tour in giro per l’Italia. Rispettando la volontà di privacy del cantautore, non possiamo che auguragli una pronta guarigione e di tornare, il primo possibile, a esibirsi di fronte ai numerosissimi fan che da anni attendono un suo ritorno.