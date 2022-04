Aforismi e frasi sull’amore non corrisposto, per ogni occasione

Amare senza essere ricambiati: è, questo, un dolore sordo che non ci lascia scampo. Ed è praticamente impossibile sfuggirvi, quasi tutti lo abbiamo provato almeno una volta nella vita. Non è facile riuscire ad aggiustare il nostro cuore spezzato, dimenticare finalmente la persona che ci ha fatto soffrire e tornare a guardare avanti ad un futuro più bello. Ma dobbiamo affrontarlo, per lasciarci alle spalle quella sofferenza che solo un innamorato senza speranza conosce. Su DiLei abbiamo selezionato alcuni bellissimi aforismi famosi che parlano proprio di amore non corrisposto, puoi trovare quelle che più sembrano parlare dei tuoi sentimenti e dedicarle a chi preferisci.

Frasi sull’amore non corrisposto

Un amore non corrisposto è un amore impossibile, che non si realizzerà mai. Eppure, prenderne coscienza è difficile: la speranza è davvero l’ultima a morire, e il nostro cuore non vuole arrendersi. Vediamo alcune splendide frasi che riescono ad esprimere con delicatezza (e una punta di tristezza) questo sentimento così potente.

L’amore che dura più a lungo è l’amore non corrisposto. (William Somerset Maugham)

L’amore è donare quello che non si ha a qualcuno che non lo vuole. (Jacques Lacan)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

L’amore è più bello quando è impossibile, l’amore più assoluto non è mai reciproco. (Frédéric Beigbeder)

L’amore, a volte, è amare qualcuno che non ti amerà mai. (Boris Vian)

L’amore è una rosa, ogni petalo un’illusione, ogni spina una realtà. (Charles Baudelaire)

Il vero amore deve sempre fare male. Deve essere doloroso amare qualcuno, doloroso lasciare qualcuno. Solo allora si ama sinceramente. (Madre Teresa di Calcutta)

Abbi fede nell’amore anche quando ti fa soffrire. Non chiudere il tuo cuore. (Rabindranath Tagore)

Mai come adesso aveva tanto onestamente sentito che avrebbe potuto amarlo, mai come adesso che tutto il suo amore era vano. (Jane Austen)

Il sole è diventato pallido e la luna è diventata nera perché io l’ho amato e lui non mi ha amato. (Dorothy Parker)

È la vita. A volte credi che due occhi ti guardino e invece non ti vedono neanche. A volte credi d’aver trovato qualcuno che cercavi e invece non hai trovato nessuno. Succede. E se non succede, è un miracolo. Ma i miracoli non durano mai. (Oriana Fallaci)

C’è un unico tipo di amore che regge: quello non corrisposto. (Woody Allen)

Non c’è nulla di così mortificante come innamorarsi di qualcuno che non condivide i nostri sentimenti. (Georgette Heyer)

Non essere amati è solo sfortuna; la vera disgrazia è non saper amare. (Albert Camus)

I matrimoni senza amore sono spaventosi. Tuttavia, c’è qualcosa di peggio di un matrimonio senza amore: un matrimonio in cui esiste l’amore, ma da una parte sola, ed esiste la fiducia, ma da una parte sola. Un matrimonio in cui uno dei due cuori è destinato a essere infranto. (Oscar Wilde)

Se ami una persona, lasciala andare, perché se ritorna, è sempre stata tua. E se non ritorna, non lo è mai stata. (Khalil Gibran)

Cosa scrivere a un amore non corrisposto

La sofferenza di un amore non corrisposto è terribile, scava nell’anima e ci rende più deboli, sino ad arrivare a distruggere completamente la nostra autostima. Per poter guarire, è importante lasciar andare chi non ci ha mai amato. È difficile, ma dobbiamo trovare il coraggio per farlo. Possiamo trovare aiuto nella scrittura: non c’è bisogno di una lettera vera e propria, una frase può essere sufficiente a racchiudere quel marasma di emozioni che alberga nel nostro cuore. Eccone alcune che puoi dedicare a chi ti ha fatto soffrire.

Si parla sempre delle illusioni di chi ama, ma che dire della cecità di chi non ama? (Tristan Bernard)

Amare qualcuno non è niente, essere amato da qualcuno è qualcosa, amare qualcuno che ti ama è tutto. (Bill Russell)

Se non mi ami tu, non sarò mai amato. Se non amo te, non amerò mai. (Samuel Beckett)

Offrire amicizia a chi vuole amore equivale a dare pane a chi ha sete.

È difficile sederti accanto, e non baciarti. (Francis Scott Fitzgerald)

L’amore perdona tutto, tranne una cosa, quella di non essere amato. (Jean-Baptiste Henri Lacordaire)

Quelle come me sono quelle che, nell’autunno della tua vita, rimpiangerai per tutto ciò che avrebbero potuto darti e che tu non hai voluto. (Alda Merini)

Ti ho amato come un uomo ama una donna che non ha mai toccato, a cui scrive solo, di cui conserva piccole fotografie. (Charles Bukowski)

Frasi di addio a un amore non corrisposto

Per ricomporre i pezzi di un cuore infranto, bisogna saper dire addio. In questo caso, dobbiamo salutare per sempre quell’amore non corrisposto che ci ha causato tanto dolore. Ecco alcune citazioni famose che possono fare al caso tuo, che possono ispirarti nel voltare pagina.

Non piangere per qualcuno che non verserebbe le sue lacrime per te. (Lauren Conrad)

La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile. (Henri-Frédéric Amiel)

Arriva un momento nella vita che devi scegliere se voltare pagina, scrivere un altro libro o semplicemente chiuderlo. (Shannon L. Alder)

In una coppia dove non esiste un amore non corrisposto, il più fortunato è l’innamorato sebbene soffra, rimarrà sempre al riparo dal vuoto che l’altro invece porta con sé. (Marco Trevisan)

Impara a fare a meno di chi riesce a fare a meno di te.

Un amore impossibile che diventa possibile non è realizzare il sogno, ma spegnerlo. Le magie svelate perdono d’interesse. (Guido Rojetti)

Dovevo stare lontana da lui, lontana da quell’amore impossibile. Dovevo farmelo passare. Non avevo scelta. (Federica Bosco)

Qualche volta le cose buone vanno in pezzi perché cose migliori possano accadere. (Marilyn Monroe)

Frasi delle canzoni sull’amore non corrisposto

L’amore è il motore della vita, ed è anche uno dei temi più ricorrenti nelle canzoni. Ciò vale ancor di più per le pene amorose, perché la sofferenza trova sfogo proprio nella musica. Tanti grandi artisti hanno raccontato il dolore di un amore non corrisposto, ecco alcuni versi che potranno toccarti il cuore.