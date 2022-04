Aforismi e frasi sull’amore impossibile per tutte le occasioni

Il tuo cuore batte più forte per quella persona speciale, che ti fa illuminare gli occhi ogni volta che la incontri. Ma il vostro è un amore impossibile, e lo sai benissimo: ciò non cambia di una virgola il tuo dolore, e anzi la consapevolezza pesa come un macigno nella tua anima. Bisogna lasciar andare quella sofferenza, affrontarla con coraggio e finalmente guardare avanti, verso un futuro più luminoso. Su DiLei, puoi trovare una bellissima selezione di frasi e citazioni famose sull’amore impossibile, che ti aiuteranno a guardare dentro di te e a fare chiarezza sui tuoi sentimenti, in un primo passo verso la guarigione del cuore.

Frasi sull’amore impossibile

L’amore impossibile, spesso, è quello non corrisposto: i tuoi sentimenti sono vani perché non vengono ricambiati, e il tuo cuore è spezzato. Sono tantissime le storie che non hanno mai trovato un lieto fine, che si sono incagliate nell’indifferenza della persona amata. E puoi leggerne la sofferenza in queste splendide (e tristissime) frasi, che raccontano il rovescio della medaglia, il lato più oscuro dell’amore.

Non posso vivere con te, né senza di te. (Publio Ovidio Nasone)

L’amore non corrisposto è l’unico che resiste al passare del tempo: siamo fedeli soltanto a coloro che non hanno voluto amarci. (Mauro Parrini)

L’amore perdona tutto, tranne una cosa, quella di non essere amato. (Jean-Baptiste Henri Lacordaire)

È triste non essere amati, ma ancor più triste è non poter amare. (Miguel De Unamuno)

L’amore infelice è la sofferenza più pesante, ma a sua volta l’amore infelice più pesante, il più tormentante, è quando l’oggetto dell’amore è tale che per sua natura non può essere amato, mentre per l’amante esso è l’unico oggetto ch’egli desidera con tutto il cuore. (Søren Kierkegaard)

Gli amori impossibili non finiscono mai, sono quelli che durano per sempre. (Ferzan Özpetek)

Conosce l’amore solo chi ama senza speranza. (Friedrich Schiller)

Mai come adesso aveva tanto onestamente sentito che avrebbe potuto amarlo, mai come adesso che tutto il suo amore era vano. (Jane Austen)

Quanti amori impossibili: la ballerina del carillon innamorata della musica rock, il fiocco di neve del corallo marino, la mano sinistra innamorata del guanto destro, il girasole della luna. (Fabrizio Caramagna)

Il corso del vero amore non è mai andato liscio. (William Shakespeare)

Vivere con qualcuno che ami può essere più vuoto del vivere completamente da solo, se quello che ami non ti ama (Tennessee Williams)

Di tutte le beffe che la sorte serba all’uomo, non ce n’è una più tremenda d’un amore non corrisposto. (Maksim Gorkij)

Il peggior modo di sentire la mancanza di qualcuno è starci seduto vicino e sapere che non lo potrai avere mai. (Gabriel García Márquez)

È già una felicità poter amare, anche quando ad amare si è soli. (Théophile Gautier)

Io l’amo e lei non m’ama; le scrivo, non risponde; La guardo, non mi guarda; la cerco e si nasconde. Per lei sprecai tesori, gittai doni su doni, Escogitai, tramando, il vol delle occasioni. Ahimé! Tutto fu vano! Rimasi sulle scale, Negletto, a bocca asciutta, cantando un madrigale. (Arrigo Boito e Giuseppe Verdi)

Non ti chiedo di amarmi, ma solo di lasciarti amare. (Saffo)

Il piacere di amare senza osar dirlo ha le sue pene, ma anche le sue gioie. (Blaise Pascal)

Frasi su un amore corrisposto ma impossibile

A volte, invece, la vita ti mette di fronte a situazioni che non credevi ti sarebbero mai capitate. Entrambi siete innamorati, ma non potete vivere questo vostro amore. Il dolore è atroce, quasi ancor più forte di come potrebbe essere se i tuoi sentimenti non fossero corrisposti. Ecco alcune citazioni famose che raccontano proprio questa grande sofferenza.

La sola cosa che ci divide è la realtà.

Ci sono abissi che l’amore non può superare, nonostante la forza delle sue ali. (Honoré de Balzac)

Io sono con te in ogni maledetto istante che ci vuole dividere e non ci riesce. (Alda Merini)

Capita che sfiori la vita di qualcuno, ti innamori e decidi che la cosa più importante è toccarlo, viverlo, convivere le malinconie e le inquietudini, arrivare a riconoscersi nello sguardo dell’altro, sentire che non ne puoi più fare a meno… e cosa importa se per avere tutto questo devi aspettare cinquantatré anni sette mesi e undici giorni notti comprese. (Gabriel García Márquez)

“È un amore impossibile” – mi dici. “È un amore impossibile” – ti dico. Ma scopri che sorridi se mi guardi, e scopro che sorrido se ti vedo. (Sesto Aurelio Properzio)

Frasi per dire addio a un amore impossibile

Hai capito che non ci sarà un lieto fine, e il tuo cuore ha deciso di arrendersi. Lasciar andare un amore impossibile è difficile, ma è importante per guarire le cicatrici dell’anima. E scrivere a parole il tuo desiderio di voltare pagina è un grande passo avanti: ecco alcune frasi che possono aiutarti ad esprimere ciò che si cela nell’angolo più profondo del tuo cuore spezzato, per dire finalmente addio all’amore impossibile.

Morire per un amore impossibile è il contrario dell’amore. (Albert Camus)

La vita è troppo corta per sprecarla a inseguire un amore impossibile. (Henri-Frédéric Amiel)

Non ho più voglia di lottare contro i mulini a vento. Non volevo conquistare il mondo, solo guadagnarmi il tuo amore.

Non ho smesso di pensarti, vorrei tanto dirtelo. Vorrei scriverti che mi piacerebbe tornare, che mi manchi e che ti penso. Ma non ti cerco. Non ti scrivo neppure ciao. Non so come stai. E mi manca saperlo. (Charles Bukowski)

Dovevo stare lontana da lui, lontana da quell’amore impossibile. Dovevo farmelo passare. Non avevo scelta. (Federica Bosco)

Desiderare qualcosa che non si può avere fa soffrire molto: ci vuole grande maturità per ammettere che qualcosa è fuori dalla nostra portata. (Alain de Botton)

Frasi delle canzoni sull’amore impossibile

