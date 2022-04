Aforismi e frasi sul cuore spezzato per tutte le occasioni

Tante volte ci siamo innamorati e abbiamo vissuto emozioni dolcissime, che speravamo non sarebbero mai finite. Eppure, purtroppo l’amore è anche sofferenza: può capitare di incontrare sul nostro cammino quella persona che ci sembrava speciale, e che invece ci ha infranto il cuore. Raccogliere i cocci è difficile e doloroso, ma è anche importante per poter finalmente andare avanti. Ma non dobbiamo reprimere quei sentimenti che ci fanno stare così male. Su DiLei puoi trovare una selezione di bellissime frasi e citazioni famose sul cuore spezzato, da leggere e rileggere finché non sarà tornato il sereno.

Frasi tristi per un cuore spezzato

L’amore ci ha giocato un brutto scherzo, e ora ci sentiamo distrutti: mentre cerchiamo di rimettere insieme i pezzi del nostro cuore, possiamo trovare conforto in queste bellissime (e tristi) frasi che sembrano parlare proprio degli stessi sentimenti che stiamo provando.

Quando dai a qualcuno tutto il tuo cuore e lui non lo vuole, non puoi riprenderlo indietro. Se ne è andato per sempre. (Sylvia Plath)

L’amore soddisfatto è un piacevole passatempo; l’amore infelice è un dente guasto del cuore. (Gioachino Rossini)

Chiunque abbia mai amato porta una cicatrice. (Alfred De Musset)

Ho imparato che non importa in quanti pezzi il tuo cuore si è spezzato; il mondo non si ferma, aspettando che tu lo ripari. (Paulo Coelho)

Quelle come me sono quelle cui tu riesci sempre a spezzare il cuore, perché sai che ti lasceranno andare, senza chiederti nulla. Quelle come me amano troppo, pur sapendo che, in cambio, non riceveranno altro che briciole. (Alda Merini)

Il pezzo mancante nel mio cuore faceva malissimo: e mi chiesi come fosse possibile che una cosa che non c’è, una cosa immateriale e che non puoi toccare, faccia così male. (Fabrizio Caramagna)

Pietre e bastoni possono spezzare le ossa, ma le parole spezzano il cuore. (Robert Fulghum)

Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano. (Emily Dickinson)

Per un po’ forse continuerò ad urlare il tuo nome a me stesso, nel cuore. Ma alla fine la ferita si cicatrizzerà. (David Grossman)

Una volta rotto, un bicchiere avrà per sempre delle crepe, anche se provi a ripararlo. Lo stesso vale per un cuore. (Faraaz Kazi)

Beati i cuori che sanno piegarsi, perché non saranno mai spezzati. (Albert Camus)

I cuori sono fatti per essere infranti. (Oscar Wilde)

Perché a volte la stessa emozione che ti spezza il cuore è anche quella che te lo guarisce. (Nicholas Spark)

Povero cuore, spezzato per l’ultima volta, tu credi di soffrire più di tutti al mondo. Un’altra illusione questa; nessuno in terra ha il monopolio del dolore. (Charles Augustin de Sainte-Beuve)

Il tempo può guarire un cuore spezzato, ma può anche rompere un cuore in attesa.

Frasi da dedicare ad una persona con il cuore spezzato

Prima o poi, tutti soffriamo per amore. E vedere una persona a noi cara che sta male non può che renderci addolorati. Possiamo dedicarle una toccante citazione famosa, come pegno della nostra vicinanza anche in questo momento difficile. Ma anche per farle capire che, pian piano, tornerà il sereno.

Il cuore umano è indistruttibile. Tu immagini soltanto che sia spezzato. In realtà è lo spirito che subisce il vero colpo. Ma anche lo spirito è forte, e se lo desideri, si può sempre riprendere. (Henry Miller)

Esistono spiriti liberi, audaci, che vorrebbero nascondere e negare di essere cuori infranti, superbi, immedicabili (Friedrich Nietzsche)

Il mondo spezza tutti, e in seguito, alcuni sono forti proprio nei punti spezzati. (Ernest Hemingway)

Tre cose che non dovresti mai spezzare: le promesse, la fiducia e il cuore di qualcuno.

Il cuore, dicono, è l’ultimo a morire: certo è il primo ad essere ferito. (Arturo Graf)

Se un piatto o un bicchiere cadono a terra senti un rumore fragoroso. Lo stesso succede se una finestra sbatte, se si rompe la gamba di un tavolo o se un quadro si stacca dalla parete. Ma il cuore, quando si spezza, lo fa in assoluto silenzio. (Cecelia Ahern)

“Sai qual è il bello dei cuori infranti?” – domandò la bibliotecaria. Scossi la testa. “Che possono rompersi davvero soltanto una volta. Il resto sono graffi”. (Carlos Ruiz Zafón)

Un giorno guarderai indietro e vedrai questo momento della tua vita come ad un dolce lutto. Ti vedrai nel cordoglio e col cuore spezzato, ma la tua vita stava cambiando. (Elizabeth Gilbert)

È strano quanto spesso un cuore debba rompersi prima che il tempo possa renderlo saggio. (Sara Teasdale)

Ciò che non ti uccide ti rende più forte. (Friedrich Nietzsche)

Certe persone ti calpestano i piedi e ti chiedono scusa, altre ti calpestano il cuore e neanche se ne accorgono.

Date al dolore la parola; il dolore che non parla, sussurra al cuore oppresso e gli dice di spezzarsi. (William Shakespeare)

A un cuore in pezzi nessuno s’avvicini senza l’alto privilegio di aver sofferto altrettanto. (Emily Dickinson)

È meglio aver amato e perso che non aver amato mai. (Alfred Tennyson)

Amare è così breve, dimenticare così lungo. (Pablo Neruda)

È nella separazione che si sente e si capisce la forza con cui si ama. (Fëdor Dostoevskij)

A volte i cuori vengono spezzati affinché possa entrarvi una nuova luce. (Elizabeth Gilbert)

Frasi delle canzoni per un cuore spezzato

Sono molti i cantanti che hanno messo in musica le loro pene d’amore, regalandoci bellissimi brani che rimarranno per sempre nel nostro cuore. Possiamo ascoltarli all’infinito, provando ogni volta una grande emozione. E pian piano ci accorgeremo che il dolore non è più così forte, che è tempo di andare avanti.