Francesca Fialdini si commuove a Domenica In: “Il mio cuore è spezzato”

Francesca Fialdini si è raccontata come mai prima d'ora da Mara Venier: il fidanzato, la gattina malata e il desiderio di adottare un figlio

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Francesca Fialdini

Di Francesca Fialdini si conosce soprattutto il rigore professionale, la delicatezza con cui affronta i temi più complessi in televisione e quella riservatezza che l’ha sempre tenuta lontana dai pettegolezzi. Per questo motivo, le parole pronunciate durante la sua ospitata a Domenica In hanno sorpreso il pubblico più di qualsiasi confessione clamorosa.

Ospite di Mara Venier per parlare del ritorno di Fame d’amore, il programma che racconta fragilità e disturbi alimentari con uno sguardo mai superficiale, la Fialdini ha abbassato le difese lasciando emergere un lato molto personale della sua vita. Tutto è iniziato parlando degli animali che condividono la sua quotidianità.

“Il mio fidanzato ci sta guardando da casa con il nostro cane e il nostro gatto”, ha detto sorridendo, quasi senza accorgersi di aver appena svelato un dettaglio rarissimo sulla sua relazione sentimentale. Zia Mara, con la spontaneità che la contraddistingue, non si è lasciata sfuggire l’occasione: “Ah, ma quindi convivete?”.

La risposta della conduttrice e giornalista è stata tenera e autentica. Il compagno vive lontano e la loro relazione va avanti tra distanze e momenti condivisi: “Quando viene da me viviamo insieme, altrimenti io sto con la mia gattina e lui con la sua cagnolina. E poi quando ci vediamo la famiglia si riunisce”.

Francesca Fialdini a Domenica In parla della sua vita privata

A colpire il pubblico di Domenica In non è stato soltanto il riferimento al compagno – il cui nome resta avvolto per ora nel mistero – ma soprattutto la dolcezza con cui Francesca Fialdini ha parlato della sua gattina.

Adottata circa un anno e mezzo fa, la piccola sta attraversando un momento difficile e la concorrente dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle non è riuscita a trattenere l’emozione.

“Il mio cuore è spezzato perché la mia gattina non sta bene, lo so da due giorni, e io mi prenderò cura di lei per tutto il tempo possibile”, ha confessato con la voce incrinata, svelando molto della sua sensibilità.

Poi la riflessione, quasi sussurrata, sul legame profondo che può nascere con un animale: “Le voglio tanto bene e spero di avergliene dato tanto. Ha solo tre anni e parte della sua vita l’ha passata in un rifugio. Gli animali intercettano una parte della nostra vita”.

Parole che hanno trasformato una semplice intervista televisiva in qualcosa di più intimo. Per qualche minuto, Francesca Fialdini ha mostrato al pubblico quella fragilità discreta che raramente lascia intravedere.

Il desiderio di maternità e la confessione più intima

È stato proprio quel modo così materno di parlare della sua gattina a spingere Mara Venier verso una domanda ancora più personale: il desiderio di avere figli.

A quel punto Francesca Fialdini ha scelto di rispondere senza schermi, affrontando uno dei temi più delicati della sua vita. “Per la maternità non sono più così giovane”, ha ammesso con grande lucidità, lasciando però spazio a una riflessione molto più profonda del semplice tempo che passa.

La 46enne ha raccontato di aver spesso avuto la sensazione di non sentirsi abbastanza pronta o adeguata per crescere un figlio. Ma il desiderio di amare, accogliere e costruire un legame resta intatto. “So che si può amare qualcuno che già esiste e mi piacerebbe molto se questo accadesse”, ha detto, riferendosi all’idea dell’adozione.

Un desiderio di cui ha parlato anche in passato, nel suo Da noi… a ruota libera, e che ha mostrato un volto nuovo della bionda presentatrice: meno istituzionale e più vulnerabile, profondamente umano.