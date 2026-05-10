Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 10 maggio: gli ospiti di Francesca Fialdini

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Francesca Fialdini

Francesca Fialdini torna con un nuovo appuntamento del suo talk show Da noi… A ruota libera. Domenica 10 maggio accoglierà nel suo salotto tanti ospiti che si racconteranno a cuore aperto, tra carriera e vita privata. La puntata della trasmissione offrirà anche momenti di leggerezza e divertimento, tra musica e i grandi protagonisti del piccolo schermo (e non solo).

Da noi… A ruota libera, le anticipazioni del 10 maggio

Francesca Fialdini è pronta ad accogliere nuovi protagonisti nel salotto di Da noi… A ruota libera, programma che punta su storie personali e percorsi umani molto diversi.

Tra gli ospiti della puntata ci sarà Carmen Russo, nome storico della televisione italiana, che ripercorrerà gli anni trascorsi tra varietà, teatro e programmi di successo. Nel corso dell’intervista l’artista parlerà anche del rapporto con Enzo Paolo Turchi, compagno nella vita e nel lavoro da quasi quarant’anni, con cui continua a condividere esperienze televisive e progetti artistici.

Spazio anche alla musica nel corso della puntata di domenica 10 maggio: la conduttrice incontrerà anche Michele Bravi, reduce dall’ultima partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Prima o poi. Il cantautore racconterà il momento professionale che sta vivendo tra musica, televisione, con la partecipazione recente a Canzonissima e il nuovo Commedia Musicale Tour, spettacolo teatrale con cui tornerà presto dal vivo.

Gli altri ospiti di Francesca Fialdini

Spazio anche a Erasmo Genzini, protagonista del film Lapponia I love iù, in onda domenica prossima, 17 maggio, su Rai1. L’attore parlerà del personaggio che interpreta: Carmine, un venticinquenne cresciuto a Napoli in un ambiente segnato dalla criminalità, che si ritrova improvvisamente catapultato in un contesto completamente diverso come quello della Lapponia, dove è costretto a stare per almeno due mesi.

Nel corso della puntata si parlerà anche della storia di Emilia Mascolo, conosciuta come Nonna Rock, che dopo anni trascorsi insegnando, ha deciso di inseguire il sogno della musica, trasformando un dolore personale in una nuova occasione di rinascita che l’ha portata fino all’esperienza di The Voice Senior.

Alla fine della puntata le immagini del concerto romano di Fabrizio Moro dello scorso 2 maggio: il cantautore ha mantenuto la promessa fatta proprio durante una precedente ospitata da Francesca Fialdini, invitando sul palco Giorgina, giovane ragazza non udente già conosciuta dal pubblico della trasmissione, che ha interpretato i suoi brani nella lingua dei segni davanti al pubblico del live.

Quando e dove vedere Da noi… A ruota libera

La nuova puntata del format – realizzato dalla direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Endemol Shine Italy e condotto da Francesca Fialdini e ideato da Massimo Piesco, Igor Artibani, Gaspare Baglio, Serena Castana, Francesca Fialdini ed Ernesto Marra – va in onda domenica 10 maggio dalle 17.20, subito dopo la conclusione di Domenica In con Mara Venier. Come di consueto, l’appuntamento viene trasmesso in live streaming sulla piattaforma di RaiPlay, dove rimane visibile on demand anche nei giorni successivi alla messa in onda insieme alle precedenti puntate della stagione.